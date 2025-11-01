मालदीव-थाईलैंड को कहा बाय-बाय! Gen-Z कपल्स अब क्यों चुन रहे हैं वियतनाम और दुबई, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

आज के समय में हनीमून या कपल ट्रैवल सिर्फ घूमने-फिरने का साधन नहीं रहा, बल्कि सीखने और एक-दूसरे को बेहतर समझने का जरिया बन गया है. नए जमाने के कपल्स, खासकर जेन-जी ट्रैवलर्स, अब यात्रा को लग्जरी नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव और यादों का अनुभव मानते हैं. वे ऐसी यात्राएं चुन रहे हैं जो उनके रिश्ते को गहराई देती हैं और स्थानीय संस्कृति से उन्हें जोड़ती हैं. कोई स्थानीय खाना बनाना सीखता है, कोई सिल्वर रिंग तैयार करता है तो कोई योगा या मेडिटेशन रिट्रीट में समय बिताता है. यही वजह है कि ट्रैवल अब ‘सीखने की जर्नी’ बन गया है, न कि सिर्फ फोटो क्लिक करने की.

क्यूरेटेड ट्रिप्स का बढ़ता ट्रेंड

ट्रैवल कंपनी Pickyourtrail की रिपोर्ट बताती है कि भारत में अब 62% जेन-जी कपल्स क्यूरेटेड या एक्सपीरियंस-बेस्ड ट्रैवल चुन रहे हैं. यानी हर कपल अपनी पसंद, मूड और कहानी के अनुसार ट्रिप डिजाइन करता है. औसतन हनीमून बजट अब 1-2 लाख रुपए के बीच है, जबकि जो कपल्स कस्टमाइज्ड ट्रिप प्लान करते हैं, वे 3-4 लाख रुपए तक खर्च कर रहे हैं. इस ट्रेंड का सबसे बड़ा असर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे मेट्रो शहरों में देखने को मिल रहा है.

अब सिर्फ घूमना नहीं, अनुभव लेना है मकसद

आज के कपल्स ट्रैवल को एक भावनात्मक और सांस्कृतिक अनुभव के रूप में देख रहे हैं. वे अब सिर्फ लग्जरी होटल्स या फोटोज पर ध्यान नहीं देते, बल्कि जगह की आत्मा को महसूस करना चाहते हैं. कोई गांवों में रहकर लोकल संस्कृति को जानना पसंद करता है तो कोई हस्तकला और लोककला सीखना चाहता है. ये नई सोच इस बात का सबूत है कि ट्रैवल अब आत्म-खोज और रिश्तों की मजबूती का जरिया बन गया है.

वियतनाम और दुबई बने नए फेवरेट

रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय कपल्स के लिए अब वियतनाम और दुबई सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन बन रहे हैं. वहीं, मालदीव, बाली, थाईलैंड और यूरोप जैसी क्लासिक जगहें अभी भी चार्ट में हैं. खास बात यह है कि टीयर-2 और टीयर-3 शहरों के कपल्स अब कल्चर और लोकल एक्सपीरियंस की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं. हनोई की गलियों में लोकल खाना बनाना सीखना, दुबई में पॉटरी या परफ्यूम क्लास लेना, या बाली में मेडिटेशन. ये सब अब हनीमून का हिस्सा बन चुके हैं.