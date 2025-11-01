Advertisement
trendingNow12983798
Hindi Newsट्रैवल

मालदीव-थाईलैंड को कहा बाय-बाय! Gen-Z कपल्स अब क्यों चुन रहे हैं वियतनाम और दुबई, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

भारत में जेन-जी कपल्स अब हनीमून को लग्जरी नहीं, सीखने और जुड़ाव का अनुभव मान रहे हैं. वे 1-4 लाख तक खर्च कर पर्सनलाइज्ड ट्रिप चुनते हैं. वियतनाम और दुबई उनके नए फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुके हैं, जहां वे लोकल कल्चर सीखना पसंद करते हैं.

 

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 01, 2025, 01:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मालदीव-थाईलैंड को कहा बाय-बाय! Gen-Z कपल्स अब क्यों चुन रहे हैं वियतनाम और दुबई, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

आज के समय में हनीमून या कपल ट्रैवल सिर्फ घूमने-फिरने का साधन नहीं रहा, बल्कि सीखने और एक-दूसरे को बेहतर समझने का जरिया बन गया है. नए जमाने के कपल्स, खासकर जेन-जी ट्रैवलर्स, अब यात्रा को लग्जरी नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव और यादों का अनुभव मानते हैं. वे ऐसी यात्राएं चुन रहे हैं जो उनके रिश्ते को गहराई देती हैं और स्थानीय संस्कृति से उन्हें जोड़ती हैं. कोई स्थानीय खाना बनाना सीखता है, कोई सिल्वर रिंग तैयार करता है तो कोई योगा या मेडिटेशन रिट्रीट में समय बिताता है. यही वजह है कि ट्रैवल अब ‘सीखने की जर्नी’ बन गया है, न कि सिर्फ फोटो क्लिक करने की.

क्यूरेटेड ट्रिप्स का बढ़ता ट्रेंड

ट्रैवल कंपनी Pickyourtrail की रिपोर्ट बताती है कि भारत में अब 62% जेन-जी कपल्स क्यूरेटेड या एक्सपीरियंस-बेस्ड ट्रैवल चुन रहे हैं. यानी हर कपल अपनी पसंद, मूड और कहानी के अनुसार ट्रिप डिजाइन करता है. औसतन हनीमून बजट अब 1-2 लाख रुपए के बीच है, जबकि जो कपल्स कस्टमाइज्ड ट्रिप प्लान करते हैं, वे 3-4 लाख रुपए तक खर्च कर रहे हैं. इस ट्रेंड का सबसे बड़ा असर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे मेट्रो शहरों में देखने को मिल रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

अब सिर्फ घूमना नहीं, अनुभव लेना है मकसद

आज के कपल्स ट्रैवल को एक भावनात्मक और सांस्कृतिक अनुभव के रूप में देख रहे हैं. वे अब सिर्फ लग्जरी होटल्स या फोटोज पर ध्यान नहीं देते, बल्कि जगह की आत्मा को महसूस करना चाहते हैं. कोई गांवों में रहकर लोकल संस्कृति को जानना पसंद करता है तो कोई हस्तकला और लोककला सीखना चाहता है. ये नई सोच इस बात का सबूत है कि ट्रैवल अब आत्म-खोज और रिश्तों की मजबूती का जरिया बन गया है.

वियतनाम और दुबई बने नए फेवरेट

रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय कपल्स के लिए अब वियतनाम और दुबई सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन बन रहे हैं. वहीं, मालदीव, बाली, थाईलैंड और यूरोप जैसी क्लासिक जगहें अभी भी चार्ट में हैं. खास बात यह है कि टीयर-2 और टीयर-3 शहरों के कपल्स अब कल्चर और लोकल एक्सपीरियंस की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं. हनोई की गलियों में लोकल खाना बनाना सीखना, दुबई में पॉटरी या परफ्यूम क्लास लेना, या बाली में मेडिटेशन. ये सब अब हनीमून का हिस्सा बन चुके हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

gen-zGen-Z couples

Trending news

बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस
National News
बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस
भारत ने क्यों खाली किया विदेश में इकलौता सैन्य अड्डा? ताजिकिस्तान पर किसका प्रेशर था
Tajikistan news
भारत ने क्यों खाली किया विदेश में इकलौता सैन्य अड्डा? ताजिकिस्तान पर किसका प्रेशर था
आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़, 9 श्रद्धालुओं की मौत; जानें..
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़, 9 श्रद्धालुओं की मौत; जानें..
आज से देश में पहली बार शुरू होगी जाति जनगणना, पहले चरण के लिए भरनी होगी ये जानकारी
Caste Census
आज से देश में पहली बार शुरू होगी जाति जनगणना, पहले चरण के लिए भरनी होगी ये जानकारी
शिक्षा के बाद अब इस मामले में भी देश का पहला राज्य बना केरल, CM ने किया बड़ा ऐलान
Pinarayi Vijayan
शिक्षा के बाद अब इस मामले में भी देश का पहला राज्य बना केरल, CM ने किया बड़ा ऐलान
स्टूडियो में 17 बच्चों को जिंदा जलाने वाला था रोहित आर्य? FIR में बड़ा खुलासा
hindi mumbai news
स्टूडियो में 17 बच्चों को जिंदा जलाने वाला था रोहित आर्य? FIR में बड़ा खुलासा
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में विद्रोह कर क्यों गिराई गई सरकार? डोभाल ने साफ बताया
Ajit Doval
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में विद्रोह कर क्यों गिराई गई सरकार? डोभाल ने साफ बताया
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित एनकाउंटर से पहले किस-किसके टच में था? बड़ा खुलासा
mumbai
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित एनकाउंटर से पहले किस-किसके टच में था? बड़ा खुलासा
कांग्रेस ने अजहरुद्दीन को अचानक मंत्री क्यों बनाया? मैच फंसा तो दी शॉर्ट लेग पोजीशन
telangana news hindi
कांग्रेस ने अजहरुद्दीन को अचानक मंत्री क्यों बनाया? मैच फंसा तो दी शॉर्ट लेग पोजीशन
'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था
1984 Anti Sikh Riot
'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था