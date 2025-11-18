भारत में है दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह, न्यूनतम तापमान -60°C; ऐसे काटते हैं लोग अपनी जिंदगी

India’s Coldest Place: भारत में सर्दियों की शुरुआत हो गई है. लोग ठंड से बचने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं. वहीं दुनिया में कई ऐसी जगहे भी हैं, जहां ठंड अपने चरम पर होती है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये है कि ऐसी ही एक जगह भारत में भी मौजूद है. यहां कि कड़ाके की ठंड, बर्फीली हवाएं और सफेद चादर में लिपटी शहर, इंसान के हिम्मत और जज्बे की असली परीक्षा लेती है. आपको बता दें, ये जगह दुनिया की दूसरे सबसे ठंडी जगह है. इस खबर में हम आपको इस जगह के बारे में बताएंगे.

दुनिया की दूसरे सबसे ठंडी जगह

दुनिया की सबसे ज्यादा ठंडी जगहों की बात करें, तो अक्सर दिमाग में रूस या अलास्का आता है. लेकिन आपको बता दें, भारत में एक ऐसी जगह है जो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है. यहां इतनी ज्यादा ठंड होती है कि लोगों को सांस लेने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है. पहाड़ों पर जमी मोटी बर्फ, बर्फीली हवाएं और चारों और सन्नाटा, इस जगह की असली पहचान है. यहां साल के ज्यादातर महीने सर्दी रहती है और लोगों को इस रोजमर्रा में इस कठोर सर्दी को झेलने की आदत हो जाती है.

द्रास, भारत का सबसे ठंडा इलाका

भारत के सबसे ठंडे इलाके में द्रास आता है. 'लद्दाख के प्रवेश द्वार' के नाम से भी द्रास को जाना जाता है. द्रास लद्दाख के कारगिल जिले से करीब 3300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है. ये छोटा सा कस्बा जोजी ला दर्रे और कारगिल के बीच स्थित है, जिसके कारण ये लेह और कारगिल जाने वाले यात्रियों के लिए आने-जाने का रास्ता बनता है. पर यहां रहना बेहद चुनौतीपूर्ण है.

दुनिया का सबसे ठंडा जगह

आपको बता दें, दुनिया के सबसे ठंडे जगह में साइबेरिया के ओम्याकॉन आता है. वहीं इसके बाद द्रास दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है. सर्दियों में यहां का तापमान अक्सर -20°C से -25°C के रहता है. वहीं 1995 के जनवरी में यहां सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया था, जो कि है -60°C. अक्टूबर से अप्रैल के बीच की सर्दी यहां पर रहने वाले लोगों के लिए बेहद मुश्किल बना देती है.

कड़ाके की ठंड में भी 22,000 लोग रहते हैं

कड़ाके की ठंड के बाज भी द्रास में लगभग 22,000 लोग रहते हैं. यहां अधिकांश हिस्सों में शिना भाषी दारदिक समुदाय रहती है. यहां के स्थानीय लोग इस ठंड से पचने के लिए मोटी दीवारों वाले घर, लकड़ी जलाने वाले चूल्हे और गर्म ऊनी कपड़े पहनते हैं.

