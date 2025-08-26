100 साल पहले लोग कैसे करते थे हवाई सफर, क्या होता था फ्लाइट अटेंडेंट्स का काम? सोशल मीडिया पर वायरल हुईं तस्वीरें
100 साल पहले लोग कैसे करते थे हवाई सफर, क्या होता था फ्लाइट अटेंडेंट्स का काम? सोशल मीडिया पर वायरल हुईं तस्वीरें

क्या आप जानते हैं 1920 और 1930 के दशक में हवाई यात्रा कैसे होती थी. सोशल मीडिया पर करीब एक सदी पहले की फ्लाइट्स की तस्वीरें वायरल हो रही हैं. जिन्हें देख आपको मालूम होगा कि यह सफर कितना असुविधाजनक और थकाऊ था. 

Written By  Saumya Tripathi|Last Updated: Aug 26, 2025, 05:37 PM IST
हवाई यात्रा सबसे आरामदायक और लक्जरी माना जाता है. जो कि एयर-कंडीशन केबिन, आरामदायक सीटें, इन-फ्लाइट मनोरंजक और अच्छी नींद का भी मौका मिलता है. आज की आधुनिक फ्लाइट्स यात्रियों को रिलैक्सिंग अनुभव देती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं 1920 और 1930 के दशक में हवाई यात्रा कैसे होती थी. सोशल मीडिया पर करीब एक सदी पहले की फ्लाइट्स की तस्वीरें वायरल हो रही हैं. जिन्हें देख आपको मालूम होगा कि यह सफर कितना असुविधाजनक और थकाऊ था. 

हाल ही में, इंस्टाग्राम अकाउंट @History.season ने 1920 और 1930 के दशक की फ्लाइट्स की दुर्लभ तस्वीरें शेयर कीं, जिन्हें देखकर चौंकाने रह गए. तो चलिए आपको दिखाते हैं उस दौर की हवाई यात्रा की कहानी के बारे में....

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कैसी थी पहली पैसेंजर फ्लाइट्स और उसके चैलेंज-

1914 में पहली शेड्यूल पैसेंजर फ्लाइट में उड़ान भरी, जिसने हवाई यात्रा का इतिहास रचा. इसके बाद कई एयरलाइन कंपनियां अस्तित्व में आईं लेकिन हवाई सफर सिर्फ अमीरों की पहुंच में था. उस समय न्यूयॉर्क से लॉस एंजेलिस का राउंड-ट्रिप टिकट 260 डॉलर का था, जो आज के हजारों डॉलर के बराबर है. 

लेकिन इतना महंगा टिकट लेकर सफर करने के बावजूद यात्रियों को आराम की गारंटी नहीं थी. उस दौर के विमान प्रेशराइज्ड नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें कम ऊंचाई पर उड़ना पड़ता था, जिसका मतलब था कि मौसम की मार, तूफान, ठंड और हवा सीधे यात्रियों पर पड़ती थी. कई यात्री हवाई यात्रा के दौरान बीमार हो जाते थे, केबिन में टेंपरेचर कंट्रोल करने की कोई सुविधा नहीं थी, जिससे अक्सर यात्री ठंड से ठिठुरते रहते थे.

क्या होता था फ्लाइट अटेंडेंट्स का काम-

1930 में पहली बार एक एयरलाइन ने स्टेवर्डेस को हायर किया, ये स्टेवर्डेस ज्यादातर प्रशिक्षित नर्स होती थीं. जिनका काम यात्रियों की एयर-सिकनेस और घबराहट को संभालना था लेकिन उस समय की फ्लाइट्स की सबसे बड़ी चुनौती थी उनका शोर. विमान का शोर इतना तेज होता था कि कई यात्रियों और फ्लाइट अटेंडेट्स की सुनने की क्षमता तक प्रभावित हो गई. इसलिए बात करने के लिए अटेंडेंट्स को मेगाफोन का इस्तेमाल करना पड़ता था.

दरअसल, शुरुआती सालों में कई पैसेंजर विमान वर्ल्ड वॉर के बचे हुए सैन्य विमानों को ही मॉडिफाई करके बनाया गया था. इन विमानों में न तो आराम था और न ही कोई सेफ्टी. 

1930 के दशक में बदलाव की शुरुआत-

1930 के अंत तक हवाई यात्रा में सुधार शुरू हुए. कुछ नए विमान बाजार में आए, जो यात्रियों के लिए थोड़ा ज्यादा आरामदायक थे. हवाई यात्रा में बदलाव शुरू हुआ, जो आज की आधुनिक और लक्जरी फ्लाइट्स का आधार बना.

About the Author
author img
Saumya Tripathi

ज़ी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर. पत्रकारिता में करीब 3 साल का अनुभव. हेल्थ, ट्रैवल, लाइफस्टाइल और धर्म की खबरें लिखने का अनुभव. घूमने और नई चीजें एक्सप्लोर करने का शौक है.

