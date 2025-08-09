सिर्फ 2 दिन में देख डालिए पंजाब की ये जगहें, विदेशियों की भी है पहली पसंद!
अगर आप भी पंजाब की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से इन जगहों में से किसी भी दो या तीन शहरों को चुनकर अपनी दो दिन की यात्रा की योजना बना सकते हैं.

Aug 09, 2025
Punjab Tourist Destination: पंजाब, अपनी जीवंत संस्कृति, ऐतिहासिक महत्व और स्वादिष्ट भोजन के लिए जाना जाता है. अगर आपके पास सिर्फ 2 दिन हैं और आप पंजाब की कुछ खास जगहों को देखना चाहते हैं, तो आप इन जगहों को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं....

अमृतसर: पंजाब का यह सबसे प्रसिद्ध शहर है और इसे धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है. यहां मौजूद सिखों का सबसे पवित्र गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर है. जिसकी सुंदरता और शांति मन मोह लेती है. यहां का लंगर भी एक खास अनुभव है.

जलियांवाला बाग- यह एक ऐतिहासिक स्थल है, जो 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की दुखद घटना की याद दिलाता है.

वाघा बॉर्डर- भारत-पाकिस्तान सीमा पर होने वाली "बीटिंग रिट्रीट" सेरेमनी देखना एक अद्भुत और देशभक्ति से भरा अनुभव है, जो हर शाम होता है.

गोबिंदगढ़ किला- यह किला पंजाब के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को दर्शाता है.

चंडीगढ़- पंजाब और हरियाणा की राजधानी, चंडीगढ़ एक आधुनिक शहर है जिसे प्रसिद्ध फ्रेंच आर्किटेक्ट ले कॉर्बूसियर ने डिजाइन किया था.

रॉक गार्डन- यह एक अनोखा मूर्तिकला उद्यान है, जो नेक चंद द्वारा फेंके हुए औद्योगिक और घरेलू कचरे से बनाया गया है.

सुखना लेक- यहां आप शांत झील के किनारे सैर कर सकते हैं, बोटिंग का आनंद ले सकते हैं और सुबह-शाम की खूबसूरती का लुत्फ उठा सकते हैं.

जाकिर हुसैन रोज गार्डन- यह एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है, जहाँ गुलाब की हजारों किस्में मौजूद हैं.

कपूरथला- "पंजाब का पेरिस" कहे जाने वाले कपूरथला में आप शानदार वास्तुकला और शाही इतिहास देख सकते हैं.

जगतजीत पैलेस- यह महल फ्रेंच वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है.

मूरिश मस्जिद- स्पेन की मस्जिद की तरह दिखने वाली यह मस्जिद वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है.

पटियाला- यह शहर अपनी शाही विरासत, पारंपरिक पगड़ी और स्वादिष्ट खाने के लिए जाना जाता है.

किला मुबारक- यह एक विशाल किला परिसर है जिसमें महल और दरबार हॉल शामिल हैं.

शीश महल- इस महल में शीशों का अद्भुत काम और कलाकृतियां देखने लायक हैं.

लुधियाना- पंजाब के इस बड़े शहर में आप ऐतिहासिक स्थलों और ग्रामीण जीवन का अनुभव कर सकते हैं.

लोधी किला- यह ऐतिहासिक किला लुधियाना के समृद्ध इतिहास को दर्शाता है।

ग्रामीण विरासत संग्रहालय- यहां पंजाब के पारंपरिक ग्रामीण जीवन और संस्कृति की झलक मिलती है.

अगर आप भी पंजाब की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से इन जगहों में से किसी भी दो या तीन शहरों को चुनकर अपनी दो दिन की यात्रा की योजना बना सकते हैं.

सौम्या त्रिपाठी

ज़ी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर. पत्रकारिता में करीब 3 साल का अनुभव. हेल्थ, ट्रैवल, लाइफस्टाइल और धर्म की खबरें लिखने का अनुभव. घूमने और नई चीजें एक्सप्लोर करने का शौक है.

