सेल्फी का जुनून बना मौत का सबब! वायरल होने के चक्कर में सबसे ज्यादा जान गंवा रहे हैं इंडियन

न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, द बार्बर लॉ फर्म की ओर से किए गए एक नए अध्ययन से पता चलता है कि किस देश में सेल्फी लेने की कोशिश करना सबसे ज्याद खतरनाक है.
Trending Photos
इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपडेट रखने के लिए लोग कहीं भी घूमने जाते हैं तो सेल्फी, फोटोज और वीडियो लेते हैं. जो कि कभी-कभी जानलेवा साबित हो सकता है. कई बार खतरनाक सेल्फी लेने की चक्कर में लोगों की मौत तक हो जाती है. जिसमें भारत का नंबर पहले स्थान पर है, एक सर्वे में ये चौंकाने वाले नतीजे आए हैं.
न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, द बार्बर लॉ फर्म की ओर से किए गए एक नए अध्ययन से पता चलता है कि किस देश में सेल्फी लेने की कोशिश करना सबसे ज्याद खतरनाक है.
2014 से अबतक गई इतनी जानें-
फर्म के शोधकर्ताओं ने मार्च 2014 से मई 2025 तक दुनियाभर सेल्फी से जुड़ी घटनाओं का अध्ययन किया, गूगल समाचार से प्राप्त समाचार रिपोर्टों का इस्तेमाल करते हुए, अध्ययन में उन मामलों को शामिल किया गया, जहां सेल्फी लेने के प्रयास में सीधे तौर पर चोट लगी या मौत हुई.
इस सर्वे के अनुसार भारत इस लिस्ट में पहले नंबर पर है. दुनिया भर में सेल्फी लेने के चक्कर में हुए 42.1% घटनाएं भारत में हुई हैं. भारत में 2014 से अबतक सेल्फी के कारण 271 हादसे हुए हैं. इनमें 214 में लोगों की मौत हो गई है. वहीं 57 केस में लोग घायल हुए हैं.
इन वजहों से बनते हैं मौत के शिकार-
शोध के मुताबिक, घनी आबादी वाले क्षेत्रों, जोखिम भरे लोकेशन तक आसान पहुंच जैसे- रेल की पटरियां, चट्टानें और सोशल मीडिया पर बढ़ती लोकप्रियता को इसका जिम्मेदार बताया गया है.
सेल्फी लेने के लिए 10 सबसे खतरनाक देश
देश - मामले
भारत - 271
अमेरिका - 45
रूस - 19
पाकिस्तान- 16
ऑस्ट्रेलिया- 15
इंडोनेशिया- 14
केन्या- 13
इंग्लैंड- 13
स्पेन- 13
ब्राजील- 13
द बार्बर लॉ फर्म के संस्थापक और प्रमुख वकील क्रिस बार्बर ने बताया कि हमारा शोध एक चिंताजनक प्रवृत्ति को उजागर करता है. जहां सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने की चाहत सचमुच लोगों की जान ले रही है. एक बेहतरीन तस्वीर के लिए यह खतरा मोल लेना बिल्कुल भी सही नहीं है.
बार्बर ने कहा कि खुद को जोखिम में डाले बिना खूबसूरत पलों को कैद करने के हमेशा सुरक्षित विकल्प मौजूद होते हैं. किसी भी तरह के लाइक या शेयर आपकी जान को खतरे में डालने को सही नहीं ठहरा सकते.