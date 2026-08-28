/झीलों का सुकून, वादियों की ठंडक और नीला आसमान! सितंबर के लॉन्ग वीकेंड पर घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 7 जगहें; ट्रैवल लिस्ट में करें शामिल

जुलाई और अगस्त में कई जगहों पर भारी बारिश के कारण ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है. सड़कें खराब होने से लेकर लैंडस्लाइड तक की समस्या सामने आ सकती है. सितंबर आते-आते कई इलाकों में मौसम थोड़ा स्थिर होने लगता है. यही वजह है कि इस दौरान पहाड़, जंगल, झील और हरियाली से जुड़े डेस्टिनेशन काफी खूबसूरत नजर आते हैं. हालांकि, हर जगह मौसम एक जैसा नहीं रहता. इसलिए टिकट और होटल बुक करने से पहले स्थानीय मौसम और रोड कंडीशन जरूर चेक करें.
अगर आपकी ट्रिप में नेचर के साथ थोड़ा एडवेंचर भी चाहिए, तो ऋषिकेश अच्छा ऑप्शन है. गंगा किनारे का माहौल, पहाड़ों की हरियाली और आसपास के शांत इलाके आपको शहर की भागदौड़ से अलग दुनिया का एहसास कराते हैं. यहां रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग और आसपास की नेचर ट्रेल्स जैसी एक्टिविटीज की जा सकती हैं. इसके अलावा गंगा आरती और नदी किनारे बैठकर शाम बिताने का अनुभव भी खास रहता है. सितंबर में घूमने से पहले राफ्टिंग और दूसरी आउटडोर एक्टिविटीज की स्थानीय स्थिति जरूर पता कर लें.
मध्य प्रदेश का पचमढ़ी उन लोगों के लिए शानदार जगह है, जो शांत माहौल में छुट्टियां बिताना चाहते हैं. यहां घने जंगल, पहाड़ और झरने मिलकर एक खूबसूरत नेचर एस्केप तैयार करते हैं. मानसून के बाद पचमढ़ी की हरियाली और भी ज्यादा निखर जाती है. धूप और बादलों के बीच पहाड़ियों का बदलता नजारा ट्रिप को खास बना देता है. फैमिली या दोस्तों के साथ कुछ दिन सुकून से बिताने के लिए यह जगह अच्छी पसंद हो सकती है.
एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए सितंबर में लद्दाख का नाम ट्रैवल लिस्ट में जरूर आ सकता है. ऊंचे पहाड़, नीला आसमान, शांत झीलें और अलग तरह का लैंडस्केप यहां की सबसे बड़ी खासियत हैं. पैंगोंग लेक, नुब्रा वैली और लेह के आसपास के इलाके ट्रैवलर्स को खूब पसंद आते हैं. सितंबर में मौसम ठंडा होने लगता है और कई दिनों में आसमान साफ दिखाई देता है. अगर आप बाइक से लद्दाख घूमने की तैयारी कर रहे हैं, तो रोड और मौसम की ताजा स्थिति देखकर ही रूट तय करें.
चाय के बागानों के बीच पहाड़ों का नजारा देखने का मन है, तो दार्जिलिंग आपके लिए बढ़िया डेस्टिनेशन हो सकता है. सितंबर में बारिश के बाद यहां की हरियाली काफी खूबसूरत नजर आती है. बादलों के बीच पहाड़ और दूर तक फैले चाय के बागान फोटोग्राफी के लिए भी शानदार बैकग्राउंड देते हैं. टाइगर हिल से सूर्योदय देखना, टॉय ट्रेन की सवारी करना और स्थानीय खाना ट्राई करना आपकी ट्रिप को यादगार बना सकता है.
कर्नाटक का कूर्ग यानी कोडागु अपनी कॉफी प्लांटेशन, हरी पहाड़ियों और शांत माहौल के लिए जाना जाता है. सितंबर में मानसून के बाद यहां चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है. कॉफी के बागानों के बीच घूमना और शांत वातावरण में समय बिताना उन लोगों को खास पसंद आ सकता है, जो भीड़भाड़ वाले टूरिस्ट स्पॉट से दूर रहना चाहते हैं. नेचर, फूड और रिलैक्सिंग हॉलिडे का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो कूर्ग को अपनी लिस्ट में रखा जा सकता है.
केरल का मुन्नार चाय के बागानों और पहाड़ियों के लिए देशभर में फेमस है. बारिश के बाद यहां की वादियां और भी हरी-भरी नजर आती हैं. कई जगहों पर बादल पहाड़ियों को ढक लेते हैं और कुछ देर बाद धूप निकलते ही पूरा लैंडस्केप बदल जाता है. यही बदलता मौसम मुन्नार की खूबसूरती को और खास बनाता है. अगर आपको नेचर के बीच आराम करना और खूबसूरत जगहों की फोटोग्राफी करना पसंद है, तो सितंबर में मुन्नार अच्छा ऑप्शन हो सकता है.
अगर पहाड़ों के बजाय झील, महल और रॉयल माहौल पसंद है, तो सितंबर में उदयपुर का प्लान बनाया जा सकता है. झीलों का शहर कहलाने वाला उदयपुर अपने पुराने महलों, झीलों और खूबसूरत सनसेट के लिए जाना जाता है. सिटी पैलेस, पिछोला झील और पुराने शहर की गलियां यहां की ट्रिप को खास बना सकती हैं. मानसून के बाद आसपास के इलाकों में हरियाली भी देखने को मिलती है. कपल्स, फैमिली और फोटोग्राफी पसंद करने वालों के लिए यह एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है.
सितंबर में मौसम अचानक बदल सकता है. खासकर पहाड़ी इलाकों में बारिश और रोड कंडीशन का असर ट्रैवल प्लान पर पड़ सकता है. इसलिए होटल या टिकट बुक करने से पहले मौसम का लेटेस्ट अपडेट जरूर देखें. पहाड़ों पर जाने वाले लोग लोकल एडवाइजरी और सड़क की स्थिति की जानकारी लेकर ही निकलें. साथ में रेन कोट, छाता, आरामदायक कपड़े और अच्छी ग्रिप वाले जूते रखना काम आएगा. अगर किसी खास जगह पर ट्रैकिंग या एडवेंचर एक्टिविटी करने जा रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी सामान और स्थानीय नियमों की जानकारी पहले ले लें.
सितंबर में घूमने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कई जगहों पर मानसून के बाद प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रंग में दिखाई देती है. कहीं पहाड़ हरे हो जाते हैं, कहीं झरने तेज बहने लगते हैं और कहीं झीलों के आसपास का नजारा शानदार हो जाता है. बस जरूरत है सही जगह चुनने और मौसम को ध्यान में रखकर प्लान बनाने की. अगर आप सुकून चाहते हैं, तो मुन्नार, कूर्ग और पचमढ़ी जैसे डेस्टिनेशन चुन सकते हैं. एडवेंचर के लिए ऋषिकेश और लद्दाख, जबकि इतिहास और रॉयल माहौल के लिए उदयपुर और दार्जिलिंग अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं.