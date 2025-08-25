September में दक्षिण भारत की ये जगहें बन जाती हैं स्वर्ग! दुनियाभर से घूमने आते हैं लोग, खूब करते हैं एंजॉय
September में दक्षिण भारत की ये जगहें बन जाती हैं स्वर्ग! दुनियाभर से घूमने आते हैं लोग, खूब करते हैं एंजॉय

September Trip Plan: सितंबर का महीना टूरिस्ट्स के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होता, खासकर जब बात दक्षिण भारत की हो. मॉनसून की विदाई के बाद तो यहां की हरियाली काफी जबरदस्त हो जाती है. न चिलचिलाती गर्मी होती है और न ही बारिश का प्रकोप होता है. 

 

Aug 25, 2025
September में दक्षिण भारत की ये जगहें बन जाती हैं स्वर्ग! दुनियाभर से घूमने आते हैं लोग, खूब करते हैं एंजॉय

September travel spots: सितंबर का महीना टूरिस्ट्स के लिए काफी खास होता है, क्योंकि इस महीने में मौसम काफी जबरदस्त हो जाता है. इस मौसम में घूमने का अलग ही मजा है. ऐसे में अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो दक्षिण भारत की 5 जगहें मॉनसून में घूमने के लिए एकदम परफेक्ट साबित हो सकती हैं. यहां के हर एक नजारे आपके यहां खूब सारा वक्त बिताने को मजबूर करेंगे.

मुन्नार
केरल का मुन्नार हिल स्टेशन चाय के बागानों की धरती के नाम से मशहूर है. सितंबर में यहां का मौसम बहुत शानदार होता है. हल्की बूंदाबांदी और धुंध पूरे क्षेत्र को किसी स्वर्ग जैसा बना देती है. चारों ओर फैली हरी-भरी चाय की ढलानें टूरिस्ट्स को खूब अट्रैक्ट करेगी. यहां घूमने के लिए एराविकुलम नेशनल पार्क, मट्टुपेट्टी डैम और चाय म्यूजियम सहित कई जगहें हैं. 

कोडाइकनाल
यह हिल स्टेशन पहाड़ी स्टेशनों की राजकुमारी के नाम से फेमस है. यह तमिलनाडु का एक फेमस हिल स्टेशन है. यह अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, शांत झीलों और घने जंगलों के लिए जाना जाता है. कोडाइकनाल झील में वोटिंग करान, ब्रायंट पार्क में टहलना और पिलर रॉक्स के नजारे देखना काफी खास रहेगा. 

ऊटी
तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित ऊटी को हिल स्टेशनों की रानी कहा जाता है. सितंबर में यहां का मौसम ठंडा रहता है. नीलगिरी माउंटेन रेलवे की टॉय ट्रेन राइड के बिना तो यहां की ट्रिप अधूरी है, जो आपको हरे-भरे नजारों से होते हुए ले जाती है. यहां घूमने के लिए ऊटी झील, बॉटनिकल गार्डन और डोडाबेट्टा पीक जैसे कई टूरिस्ट प्लेसेज हैं.

वायनाड
केरल का वायनाडपश्चिमी घाटों में बसा एक हरा-भरा जिला है. वायनाड की हरियाली सितंबर में अपने सबसे सुंदर रूप में होती है. यह जगह अपनी कॉफी, इलायची और मसालों के बागानों के लिए भी फेमस है. यहां चेम्ब्रा पीक पर ट्रेकिंग करने से साथ ही घूमने के लिए एडक्कल गुफाएं और बाणासुर सागर डैम शामिल हैं.

कूर्ग
कर्नाटक के पहाड़ों में छिपा कूर्ग हिल स्टेशन भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, जो अपनी अद्भुत खूबसूरती के लिए लिए जाना जाता है. सितंबर में कूर्ग का मौसम बहुत शानदार होता है और चारों तरफ फैली कॉफी की खुशबू एक अलग ही अनुभव देती है. यहां आप अब्बी फॉल्स, राजा की सीट और नामद्रोलिंग मठ जैसी जगहों पर घूम सकते हैं. 

