'न ज्यादा गर्मी, न बारिश का झंझट!' सितंबर में बनाएं इन 7 खूबसूरत जगहों का ट्रैवल प्लान; मौसम रहेगा एकदम सुहाना

सितंबर में घूमने का सबसे बड़ा फायदा मौसम हो सकता है, लेकिन पहाड़ों पर मौसम कब बदल जाए, इसका भरोसा नहीं. लद्दाख, स्पीति और वैली ऑफ फ्लावर्स जैसी जगहों के लिए निकलने से पहले रोड कंडीशन, परमिट, होटल और लोकल एडवाइजरी चेक करें. दूसरी तरफ मुन्नार और कुर्ग जैसे मानसूनी इलाकों में बारिश का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में रेनकोट, वाटरप्रूफ शूज और बैग कवर जरूर अपने साथ रखें. कुल मिलाकर सितंबर उन लोगों के लिए अच्छा महीना है, जो भारत को एक ही ट्रिप में अलग-अलग रंगों में देखना चाहते हैं. कहीं ठंडे पहाड़ बुला रहे हैं, कहीं झीलें और हरियाली इंतजार कर रही हैं तो कहीं फूलों की घाटी और कॉफी एस्टेट आपका मूड बदल सकते हैं. बस ट्रिप से पहले मौसम और स्थानीय हालात की जानकारी लें और फिर इस सितंबर को सिर्फ कैलेंडर का एक और महीना नहीं, बल्कि एक यादगार ट्रैवल चैप्टर बना दें.