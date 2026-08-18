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'न ज्यादा गर्मी, न बारिश का झंझट!' सितंबर में बनाएं इन 7 खूबसूरत जगहों का ट्रैवल प्लान; मौसम रहेगा एकदम सुहाना

अगस्त की बारिश के बाद सितंबर का मौसम कई जगहों पर घूमने के लिए शानदार हो जाता है. कहीं पहाड़ों पर आसमान साफ दिखने लगता है, कहीं मानसून की हरियाली अब भी बनी रहती है और कहीं झीलें बारिश के पानी से और खूबसूरत हो जाती हैं. अगर आप भी सितंबर में ट्रिप का प्लान बना रहे हैं तो लद्दाख, स्पीति, कश्मीर, वैली ऑफ फ्लावर्स, उदयपुर, मुन्नार और कुर्ग जैसी जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 18, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 12:15 PM IST
'न ज्यादा गर्मी, न बारिश का झंझट!' सितंबर में बनाएं इन 7 खूबसूरत जगहों का ट्रैवल प्लान; मौसम रहेगा एकदम सुहाना
Image Credit: सितंबर में घूम आएं इंडिया के ये बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेज! AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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