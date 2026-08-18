'न ज्यादा गर्मी, न बारिश का झंझट!' सितंबर में बनाएं इन 7 खूबसूरत जगहों का ट्रैवल प्लान; मौसम रहेगा एकदम सुहाना

सितंबर का महीना भारत में ट्रैवल के लिए थोड़ा सा अलग रहता है. मानसून कई इलाकों से धीरे-धीरे विदा लेने लगता है, लेकिन उसकी छोड़ी हुई हरियाली अभी खत्म नहीं होती. पहाड़ी इलाकों में मौसम सुहाना होने लगता है, जबकि कई जगहों पर बारिश के बाद झील, जंगल और घाटियां पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आती हैं.
यही वजह है कि सितंबर को उन लोगों के लिए अच्छा महीना माना जा सकता है, जो गर्मी और उमस से राहत चाहते हैं, लेकिन पीक सीजन की भीड़ से बचना भी चाहते हैं. हालांकि, हर जगह मौसम एक जैसा नहीं रहेगा. इसलिए ट्रिप चुनने से पहले वहां का लेटेस्ट वेदर और रोड कंडीशन जरूर चेक करें.
अगर आपकी ट्रैवल लिस्ट में ऊंचे पहाड़, लंबी बाइक राइड और एडवेंचर सबसे ऊपर हैं, तो सितंबर में लद्दाख शानदार ऑप्शन हो सकता है. लेह, पैंगोंग लेक, नुब्रा वैली और मैग्नेटिक हिल जैसे स्पॉट इस मौसम में खास अनुभव देते हैं. सितंबर लद्दाख के पर्यटन सीजन का आखिरी हिस्सा भी होता है. इस दौरान दिन में मौसम ट्रैवल के लिए बेहतर रह सकता है, जबकि रात में ठंड बढ़ने लगती है. 2026 में लेह में लद्दाख फेस्टिवल 21 से 23 सितंबर तक आयोजित होने वाला है. ऐसे में इस दौरान जाने पर पहाड़ों के साथ स्थानीय डांस, म्यूजिक, ट्रेडिशन और कल्चर देखने का मौका भी मिल सकता है.
अगर शिमला-मनाली जैसी भीड़ से हटकर कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो स्पीति वैली का प्लान बना सकते हैं. हिमाचल की यह हाई-एल्टीट्यूड वैली अपने सूखे पहाड़ों, बौद्ध मठों और छोटे-छोटे पहाड़ी गांवों के लिए जानी जाती है. सितंबर में काजा, की मठ, ताबो, धनकर और किब्बर जैसे इलाकों को एक्सप्लोर किया जा सकता है. बारिश का असर कम होने के बाद पहाड़ों की तस्वीर काफी साफ नजर आती है. हालांकि, रात में तापमान गिर सकता है, इसलिए गर्म कपड़े पैक करना न भूलें.
कश्मीर को किसी खास मौसम का मोहताज नहीं कहा जा सकता. फिर भी सितंबर में यहां घूमने का अपना अलग मजा है. श्रीनगर की डल झील, शिकारा राइड, मुगल गार्डन और पुराने शहर की गलियां इस ट्रिप को यादगार बना सकती हैं. इसके साथ पहलगाम और गुलमर्ग को भी प्लान में शामिल किया जा सकता है. सितंबर में दिन का मौसम आमतौर पर घूमने के लिए आरामदायक रह सकता है, जबकि सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस हो सकती है. कपल्स और फैमिली दोनों के लिए यह एक रिलैक्सिंग ट्रिप हो सकती है.
अगर आपको नेचर और ट्रेकिंग पसंद है तो उत्तराखंड की वैली ऑफ फ्लावर्स सितंबर की शुरुआत में खास डेस्टिनेशन हो सकती है. यहां मानसून के दौरान खिलने वाले अलग-अलग रंगों के फूल घाटी को बेहद खूबसूरत बना देते हैं. करीब 3,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस घाटी में 600 से ज्यादा फूलों की प्रजातियां दर्ज की गई हैं. रास्ते में झरने, पहाड़ी नदियां, हरी ढलान और हिमालयी चोटियां ट्रेक को और खूबसूरत बनाती हैं. हालांकि, यह आसान पिकनिक स्पॉट नहीं है. यहां जाने के लिए ट्रेकिंग की तैयारी, सही फुटवियर और मौसम की जानकारी जरूरी है.
राजस्थान का नाम सुनते ही दिमाग में गर्मी और रेगिस्तान आता है, लेकिन सितंबर में उदयपुर इस सोच को थोड़ा बदल देता है. मानसून के बाद अरावली की पहाड़ियां हरियाली से ढक जाती हैं और झीलों में पानी बढ़ने से शहर का लुक और खूबसूरत हो जाता है. पिछोला झील, सिटी पैलेस, सज्जनगढ़ और जगदीश मंदिर घूमने के लिए अच्छे स्पॉट हैं. बारिश के बाद झील के किनारे बैठकर सनसेट देखना इस ट्रिप का सबसे अच्छा हिस्सा हो सकता है. कपल्स के लिए भी उदयपुर सितंबर में बढ़िया रोमांटिक जगह बन जाती है.
केरल का मुन्नार उन लोगों के लिए है, जिन्हें हरियाली, पहाड़ और शांत माहौल पसंद है. यहां दूर तक फैले चाय के बागान, धुंध से ढकी पहाड़ियां और बारिश के बाद चमकती हरियाली पूरे माहौल को बदल देती है. सितंबर में यहां मानसून का असर अभी भी देखने को मिल सकता है. इसलिए अचानक बारिश के लिए तैयार रहना जरूरी है. एराविकुलम, मट्टुपेट्टी, चाय बागान और आसपास के व्यूपॉइंट्स ट्रिप में शामिल किए जा सकते हैं. अगर आपको स्लो ट्रैवल पसंद है तो मुन्नार आपको निराश नहीं करेगा.
कर्नाटक का कुर्ग यानी कोडागु सितंबर में नेचर लवर्स के लिए एक शानदार ऑप्शन है. मानसून के बाद यहां के जंगल, कॉफी एस्टेट और झरने और ज्यादा हरे नजर आते हैं. अब्बे फॉल्स, मंडलपट्टी, राजा सीट और कॉफी प्लांटेशन यहां के प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं. लेकिन कुर्ग की खासियत सिर्फ घूमने की जगहों में नहीं है. यहां असली मजा बिना किसी जल्दबाजी के पहाड़ों और कॉफी एस्टेट के बीच समय बिताने में है.
अगर आप एडवेंचर और बाइक राइड चाहते हैं तो लद्दाख और स्पीति को चुन सकते हैं. ट्रेकिंग और फूलों वाली नेचर ट्रिप पसंद है तो वैली ऑफ फ्लावर्स अच्छा ऑप्शन है. रोमांटिक छुट्टी के लिए कश्मीर और उदयपुर शानदार रहेंगे. वहीं अगर आपका फोकस सिर्फ हरियाली और सुकून है तो मुन्नार और कुर्ग बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं.
सितंबर में घूमने का सबसे बड़ा फायदा मौसम हो सकता है, लेकिन पहाड़ों पर मौसम कब बदल जाए, इसका भरोसा नहीं. लद्दाख, स्पीति और वैली ऑफ फ्लावर्स जैसी जगहों के लिए निकलने से पहले रोड कंडीशन, परमिट, होटल और लोकल एडवाइजरी चेक करें. दूसरी तरफ मुन्नार और कुर्ग जैसे मानसूनी इलाकों में बारिश का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में रेनकोट, वाटरप्रूफ शूज और बैग कवर जरूर अपने साथ रखें. कुल मिलाकर सितंबर उन लोगों के लिए अच्छा महीना है, जो भारत को एक ही ट्रिप में अलग-अलग रंगों में देखना चाहते हैं. कहीं ठंडे पहाड़ बुला रहे हैं, कहीं झीलें और हरियाली इंतजार कर रही हैं तो कहीं फूलों की घाटी और कॉफी एस्टेट आपका मूड बदल सकते हैं. बस ट्रिप से पहले मौसम और स्थानीय हालात की जानकारी लें और फिर इस सितंबर को सिर्फ कैलेंडर का एक और महीना नहीं, बल्कि एक यादगार ट्रैवल चैप्टर बना दें.