हंपी से चेरापूंजी तक... 10,000 रुपये के अंदर घूमें पहाड़, नदियां, समंदर समेत ये 7 जगहें! देखें पूरी लिस्ट

हंपी से चेरापूंजी तक... 10,000 रुपये के अंदर घूमें पहाड़, नदियां, समंदर समेत ये 7 जगहें! देखें पूरी लिस्ट

Affordable Destinations in India: फरवरी में कम बजट में घूमने का प्लान बना रहे हैं? जानिए भारत की 7 ऐसी लेट विंटर डेस्टिनेशंस जहां पहाड़, नदी, संस्कृति और एडवेंचर सब कुछ 10,000 रुपये के अंदर मिल सकता है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 09, 2026, 12:07 PM IST
हंपी से चेरापूंजी तक... 10,000 रुपये के अंदर घूमें पहाड़, नदियां, समंदर समेत ये 7 जगहें! देखें पूरी लिस्ट

Budget travel In February: फरवरी का महीना भारत में ट्रैवल के लिए सबसे बैलेंस्ड समय माना जाता है क्योंकि इस दौरान ना ज्यादा ठंड होती है और ना ही गर्मी परेशान करती है. पहाड़ों पर हल्की धूप, मैदानों में सुहावनी हवा और समुद्री शहरों में कम नमी ट्रैवल को आरामदायक बनाती है. इस सीजन में ट्रांसपोर्ट और होटल भी ऑफ-सीजन रेट पर मिल जाते हैं, जिससे 10,000 रुपये के अंदर भी एक यादगार ट्रिप प्लान हो सकती है. यही वजह है कि लेट विंटर ट्रैवल को समझदार यात्रियों का सीक्रेट सीजन कहा जाता है.

नासिक

महाराष्ट्र का नासिक शहर अक्सर हिल स्टेशनों की भीड़-भाड़ के बीच नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में यहां का सुकून आपको पूरी तरह तरोताजा कर देने वाला होता है. फरवरी की हल्की ठंड गोदावरी नदी के तट पर लंबी सैर, प्राचीन मंदिरों के दर्शन और चिलचिलाती धूप के बिना वाइनयार्ड्स की खूबसूरती को निहारने के लिए सबसे अनुकूल समय है. यह उन यात्रियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम दूरी और कम बजट में शांति की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि यहां ₹800 से ₹1,200 के बीच अच्छे होटल्स और किफायती स्थानीय भोजन आसानी से मिल जाता है. त्रिंबकेश्वर मंदिर, पंचवटी और सुला वाइनयार्ड्स जैसे प्रमुख आकर्षणों के साथ नासिक एक ऐसी जगह है जहाँ आप कम खर्च में धीमी गति से जीवन का आनंद लेते हुए खुद को बेहद ऊर्जावान महसूस करेंगे.

जयपुर

राजस्थान की राजधानी जयपुर फरवरी में गुलाबी रंग से भी ज्यादा सॉफ्ट नजर आती है. आमेर किला, हवा महल और सिटी पैलेस घूमना इस मौसम में थकाने वाला नहीं होता. शहर में ट्रेनों, बसों, गेस्टहाउस और स्ट्रीट फूड की भरमार है, जिससे खर्च अपने आप कम रहता है. 700 से 1200 रुपये में स्टे और सस्ती कचौरी, घेवर और चाय के साथ जयपुर एक परफेक्ट बजट डेस्टिनेशन बन जाता है.

मैक्लोडगंज

हिमाचल का मैक्लोडगंज फरवरी में शांत, साफ और बेहद सुकून देने वाला होता है. धौलाधार पहाड़ों का व्यू और तिब्बती कल्चर इसे अलग पहचान देता है. यहां के हॉस्टल, छोटे होटल और लोकल कैफे बजट ट्रैवलर्स के लिए बने हैं. 600 से 1000 रुपये में कमरा और सस्ते मोमो-थुकपा के साथ यह जगह कम खर्च में ज्यादा अनुभव देती है.

वाराणसी

फरवरी में वाराणसी की गलियों और घाटों पर एक अलग ही शांति होती है. गंगा आरती, नाव की सवारी और सुबह की धुंध सब कुछ बिना ज्यादा खर्च के देखा जा सकता है. अस्सी घाट के आसपास गेस्टहाउस 800 से 1300 रुपये में मिल जाते हैं. यहां असली खूबसूरती पैसे से नहीं बल्कि अनुभव से मिलती है.

हंपी

कर्नाटक का हंपी फरवरी में बेहद खूबसूरत और आरामदायक होता है. साइकिल से खंडहरों के बीच घूमना, नदी किनारे बैठना और पहाड़ी पर सनसेट देखना बिल्कुल फ्री एक्सपीरियंस है. यहां 600 से 1000 रुपये में गेस्टहाउस और सस्ता खाना ट्रैवल को बजट फ्रेंडली बनाता है.

पॉन्डिचेरी और चेरापूंजी

पॉन्डिचेरी में फरवरी की ठंडी समुद्री हवा और चेरापूंजी में साफ आसमान इस महीने को खास बनाते हैं. दोनों जगह 700 से 1400 रुपये के बीच अच्छे गेस्टहाउस मिल जाते हैं. चाहे आप समुद्र किनारे वॉक करना चाहें या पहाड़ियों में नेचर का मजा लेना, ये दोनों जगहें कम बजट में बड़ा अनुभव देती हैं.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 10 हजार से कम में ट्रेन, लोकल फूड और ट्रांसपोर्ट के जरिए घूमा जा सकता है लेकिन यह प्रति व्यक्ति के हिसाब से सटीक बैठेगा. आखिर में जब पैसे बच जाएं तो अच्छी जगहों पर एक्सप्लोर किया जा सकता है.

