इस सर्दी में घूमने के लिए दुनिया की 7 बेस्ट बर्फीली जगहें, नहीं गए तो दोस्तों के फोटो देख-देखकर पछताएंगे

Winter Travel: कश्मीर के गुलमर्ग से लेकर जापान के शिराकावा-गो तक, दुनिया के सबसे खूबसूरत बर्फीले जगहों पर घूमना चाहते हैं तो चलिए जान लेते हैं उन डेस्टिनेशन के  की सैर करें. जानिए कहां मिलेगा एडवेंचर, रोमांस और सुकून से भरा परफेक्ट विंटर हॉलिडे अनुभव.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 12, 2025, 12:28 PM IST
Seven Breathtaking Snow Destinations: जब धरती सफेद चादर में लिपट जाती है, तो यात्रा का हर पल जादुई लगने लगता है. भारत के हिमालयी पहाड़ों से लेकर यूरोप के आल्पाइन गांवों और जापान के परी-कथा जैसे कस्बों तक, बर्फीले स्थल सर्दियों की असली खूबसूरती दिखाते हैं. चाहे आप स्कीइंग का रोमांच चाहते हों, नॉर्दर्न लाइट्स का सपना देख रहे हों या सिर्फ पहाड़ों की शांति में खो जाना चाहते हों. ये डेस्टिनेशंस एडवेंचर, सुंदरता और सुकून का परफेक्ट मेल हैं.

क्यों गुलमर्ग कहलाता है ‘स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया’?

हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में बसा गुलमर्ग (कश्मीर) सर्दियों में सफेद स्वर्ग बन जाता है. यहां की ढलानों पर स्कीइंग का मज़ा, देवदार के जंगलों से गुजरते ट्रेक्स और दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार ‘गुलमर्ग गोंडोला’ की सवारी हर यात्री को रोमांच से भर देती है.
घूमने के लिए बेस्ट टाइम: दिसंबर से फरवरी

यह भी पढ़ें: बेटे ने मां को WhatsApp पर भेजा ऐसा मैसेज, सोशल मीडिया पर लोग हो गए इमोशनल! जानिए ऐसा क्या कहा?

क्या मनाली और सोलंग वैली हैं भारत की विंटर एडवेंचर राजधानी?

मनाली और सोलंग वैली (हिमाचल प्रदेश) सर्दियों में बर्फ और एडवेंचर का संगम बन जाते हैं. यहां स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग और स्नो ट्रेकिंग के साथ-साथ शांत घाटियों में सुकून भरा समय बिताना भी एक अनुभव है.
घूमने के लिए बेस्ट टाइम: अक्टूबर से अप्रैल (पीक सीजन: दिसंबर–मार्च)

क्या शिमला और कुफरी का बर्फीला आकर्षण आज भी उतना ही फिल्मी है?

शिमला और कुफरी की बर्फ से ढकी पहाड़ियां, कॉलोनियल इमारतें और टॉय ट्रेन की यात्रा सब मिलकर इसे सर्दियों का रोमांटिक हब बनाते हैं. कुफरी में स्कीइंग और टोबोगनिंग एडवेंचर लवर्स के लिए परफेक्ट हैं.
घूमने के लिए बेस्ट टाइम: दिसंबर से फरवरी

क्या जरमैट (स्विट्जरलैंड) है लग्जरी और बर्फ का प्रतीक?

मैटरहॉर्न पर्वत के नीचे बसा ज़रमैट कार-फ्री विलेज है, जो सर्दियों में सपनों जैसा दिखता है. स्कीइंग, फाइन डाइनिंग और शांत बर्फीली गलियों में इलेक्ट्रिक स्लेज की सवारी यह अल्पाइन अनुभव बेमिसाल है.
घूमने के लिए बेस्ट टाइम: दिसंबर से मार्च

यह भी पढ़ें: जहां सांस भी जम जाए, वहां सैनिकों ने बनाई ‘कड़क चाय’... सियाचिन के वीडियो ने पूरे देश को रुला दिया

क्यों ट्रॉम्सो (नॉर्वे) कहलाता है नॉर्दर्न लाइट्स का घर?

आर्कटिक सर्कल के ऊपर स्थित ट्रॉम्सो सर्दियों में आसमान में नाचती नॉर्दर्न लाइट्स के लिए प्रसिद्ध है. यहां हस्की स्लेज राइड, स्नोमोबाइलिंग और गर्म झरनों में स्नान — सब कुछ एक अनोखा आर्कटिक अनुभव देते हैं.
घूमने के लिए बेस्ट टाइम: सितंबर से मार्च

क्या लैपलैंड (फिनलैंड) सचमुच सांता क्लॉज़ की धरती है?

लैपलैंड में क्रिसमस का हर सपना हकीकत बनता है. यहां रेंडीयर स्लेज, ग्लास इग्लू और ‘सांता क्लॉज़ विलेज’ यात्रियों को परियों की दुनिया में ले जाते हैं. बर्फ के बीच सुकून और रोमांच दोनों का एहसास होता है.
घूमने के लिए बेस्ट टाइम: नवंबर से फरवरी

क्या शिराकावा-गो (जापान) है बर्फ और संस्कृति का मेल?

यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शिराकावा-गो अपनी पारंपरिक ‘गश्शो-जुकुरी’ झोपड़ियों के लिए मशहूर है. भारी बर्फ में ढके घर रात में जगमगाते हैं और गांव की गलियों में घूमना मानो किसी लोककथा में चलना हो.
घूमने के लिए बेस्ट टाइम: दिसंबर से फरवरी

क्या बर्फ सिर्फ मौसम नहीं, एक एहसास है?

सच्चा ‘व्हाइट विंटर’ सिर्फ बर्फ नहीं, बल्कि एक रूपांतरण है. जब रोशनी बदलती है, दुनिया शांत हो जाती है और समय ठहर जाता है. चाहे आप गुलमर्ग में स्कीइंग करें या ट्रॉम्सो में नॉर्दर्न लाइट्स देखें, सर्दियों की यह शांति दिल में बस जाती है. तो गर्म कपड़े पैक करें और इस मौसम का जादू महसूस करें.

