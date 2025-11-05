हिमालय की गोद में छिपे वो 7 गांव, जहां पहुंचकर लगता है मानो धरती पर ही स्वर्ग उतर आया हो

Heaven on Earth: हिमालय की गोद में छिपे कुछ ऐसे गांव हैं, जो शोर-शराबे से दूर शांति, संस्कृति और आत्मा को छू लेने वाला अनुभव देते हैं. जानिए लाचेन, कल्पा, कालाप, कानाताल, चितकुल, किब्बर और जीरो जैसे गांवों की कहानी, जहां पहाड़ सच में आत्मा को सुकून देते हैं.

क्यों लाचेन कहलाता है ‘बादलों में झूलता गांव’?

सिक्किम के उत्तरी छोर पर बसा लाचेन मानो बादलों के बीच टंगा हुआ एक स्वप्नलोक है. हवा में देवदार की खुशबू और मठों की प्रार्थनाओं की गूंज मिलती है. यही गांव पवित्र गुरुडोंगमार झील का द्वार है जो धरती की सबसे ऊंची और सुंदर झीलों में से एक है. मार्च से जून या अक्टूबर से दिसंबर का समय यहां के लिए सबसे उपयुक्त है.

क्या खास है हिमाचल के कल्पा गांव में?

किन्नौर घाटी की गहराई में बसा कल्पा ऐसा गांव है जहां समय थम-सा जाता है. लकड़ी के पुराने घर, सेबों के बाग और दूर चमकते किंनर कैलाश पर्वत की सुनहरी छटा इस जगह को जादुई बनाते हैं. अप्रैल से जून या सितंबर-अक्टूबर में यहां का सौंदर्य अपने चरम पर होता है.

कालाप गांव तक पहुंचने के लिए पैदल चलना क्यों ज़रूरी है?

उत्तरकाशी के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित कालाप इतना दूरदराज है कि वहां सिर्फ पैदल ही पहुंचा जा सकता है. रास्ते में देवदार के जंगल, जंगली फूल और सदियों पुराने रास्ते मिलते हैं. यहां के लोग खुद खेती करते हैं और ऊन बुनाई जैसी पारंपरिक कला को जिंदा रखे हुए हैं.

कानाताल में क्यों मिलता है सुकून भरा पहाड़ी ठहराव?

मसूरी से कुछ दूरी पर स्थित कानाताल अब भी पर्यटकों की भीड़ से दूर है. सेब के बागों और पाइन के जंगलों के बीच बसा यह गांव उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो भीड़भाड़ से बचना चाहते हैं. यहां आप तारों के नीचे कैंपिंग कर सकते हैं या जंगल की पगडंडियों पर ट्रेकिंग का मज़ा ले सकते हैं.

क्या सच में चितकुल ‘दुनिया का आख़िरी गांव’ है?

हिमाचल का चितकुल इंडो-तिब्बत सीमा का आखिरी आबाद गांव माना जाता है. यहां बहती बस्पा नदी, लकड़ी के घर और बर्फ से ढके पहाड़ मिलकर किसी कहानी जैसे लगते हैं. मई से अक्टूबर तक का मौसम यहां सबसे खूबसूरत होता है.

किब्बर क्यों कहलाता है बर्फीली चट्टानों का चमत्कार?

स्पीति घाटी में ऊंचाई पर बसा किब्बर पत्थर और मिट्टी से बना गांव है जो आसमान को छूता हुआ लगता है. यह किब्बर वाइल्डलाइफ़ सैंक्चुरी का हिस्सा है, जहां बर्फ़ीले तेंदुए तक देखे जा सकते हैं. यहां का हर दृश्य किसी सपने जैसा है.

अरुणाचल का जीरो गांव इतना खास क्यों है?

अरुणाचल प्रदेश का जीरो गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अपातानी जनजाति की संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है. हर साल शरद ऋतु में यहां जीरो फेस्टिवल ऑफ़ म्यूज़िक होता है, जहां खुले आसमान के नीचे संगीत और प्रकृति का संगम देखने लायक होता है.