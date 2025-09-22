भारत के वो 7 रहस्यमयी किले जहां राजाओं ने जमीन के अंदर गाड़ा था बेशकीमती खजाना, आज दिखते हैं ऐसे
Advertisement
trendingNow12932062
Hindi Newsट्रैवल

भारत के वो 7 रहस्यमयी किले जहां राजाओं ने जमीन के अंदर गाड़ा था बेशकीमती खजाना, आज दिखते हैं ऐसे

दक्षिण भारत के किले सिर्फ पत्थरों की संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि वे इतिहास, संस्कृति और सामरिक रणनीति के जीवंत उदाहरण हैं. ये किले कभी राज्यों और लोगों की रक्षा के लिए मजबूत गार्ड की तरह खड़े थे.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 22, 2025, 10:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत के वो 7 रहस्यमयी किले जहां राजाओं ने जमीन के अंदर गाड़ा था बेशकीमती खजाना, आज दिखते हैं ऐसे

दक्षिण भारत के किले सिर्फ पत्थरों की संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि वे इतिहास, संस्कृति और सामरिक रणनीति के जीवंत उदाहरण हैं. ये किले कभी राज्यों और लोगों की रक्षा के लिए मजबूत गार्ड की तरह खड़े थे. आज भी उनकी विशालता, डिजाइन और आसपास के दृश्य आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं.

1. गोलकोंडा किला, हैदराबाद

गोलकोंडा किला अपने भव्य दरवाजों और अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है. फतेह दरवाजा इसकी खासियत है. यहां की अद्भुत ध्वनिक प्रणाली और शहर के ऊपर से दृश्य आपको अतीत की यात्रा पर ले जाते हैं. इतिहास प्रेमियों के लिए यह किला संस्कृति और युद्ध की कहानियों से भरा पड़ा है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: यहां सड़क किनारे बसा है पूरा देश, बाकी दोनों तरफ है समंदर; अगर घूम लिया तो वापस आने का नहीं करेगा मन

2. बेकल किला, केरल

अरब सागर के किनारे स्थित बेकल किला अपनी शांति और भव्यता के लिए जाना जाता है. मजबूत दीवारें सदियों के इतिहास की गवाह हैं. किले से समुद्र का मनोरम दृश्य और आसपास की शांतिपूर्ण वादियां इसे आराम और प्रकृति के करीब लाती हैं. पास का बीच सूर्यास्त देखने और टहलने के लिए परफेक्ट है.

3. गिंजी किला, तमिलनाडु

गिंजी किला अपनी भव्य संरचनाओं और वास्तुकला के लिए एक खजाना है. दीवारें, बास्टियन और ऐतिहासिक इमारतें कई राजवंशों के सामरिक और सांस्कृतिक महत्व की कहानियां बयां करती हैं. इसकी रणनीतिक स्थिति ने इसे कई साम्राज्यों के लिए महत्वपूर्ण गढ़ बनाया.

4. फोर्ट सेंट जॉर्ज, तमिलनाडु

फोर्ट सेंट जॉर्ज में कदम रखते ही आप ब्रिटिश और भारतीय वास्तुकला के मिश्रण में बसा इतिहास महसूस कर सकते हैं. पुराना प्रोटेस्टेंट चर्च और किले का म्यूजियम आपको अतीत के विविध पहलुओं से रूबरू कराता है. यह किला भारत के औपनिवेशिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

5. पद्मनाभपुरम किला, तमिलनाडु

18वीं सदी का पद्मनाभपुरम किला त्रावनकोर वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है. जटिल नक्काशी और खूबसूरत फ्लोर डिजाइन इसे खास बनाते हैं. यह किला पहले त्रावनकोर राज्य की राजधानी था. सुंदर गार्डन इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं.

6. संगम किला, कर्नाटक

संगम किला हम्पी के दृश्य शहर में स्थित है. यह किला आसपास के प्राकृतिक दृश्यों और सांस्कृतिक धरोहर का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है. हम्पी के अन्य ऐतिहासिक स्थलों के पास होने के कारण यह किले का भ्रमण और भी रोमांचक बन जाता है.

7. डिंडीगुल किला, तमिलनाडु

पहाड़ी पर स्थित डिंडीगुल किला 17वीं सदी का है और यह रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था. इसकी मजबूत दीवारें और बास्टियन अतीत की सामरिक महत्वता को दर्शाते हैं. किले से आसपास का दृश्य बेहद मनोरम है और इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

travel

Trending news

Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
delhi riots
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
GST Savings Festival
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari On Reservation
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
karnataka
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
Assam
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
India-Canada Relations
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
Weather
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
India Pakistan match
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
Godhra
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
Bishnupur attack
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
;