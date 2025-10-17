Advertisement
त्योहारों की भागदौड़ से थक चुके हैं? खुद को रिचार्ज करने के लिए ये 7 जगहें, वापस आते हैं बॉस के बन जाएंगे फेवरेट

Travel Magical Retreats: त्योहारों की हलचल और थकान से दूर सुकून की तलाश में हैं? भारत और पड़ोसी देशों के ये सात शांतिपूर्ण रिट्रीट्स आपको दे सकते हैं एक ऐसा अनुभव, जहां शरीर और मन दोनों को मिले पूरी तरह से विश्राम.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 17, 2025, 02:11 PM IST
Festive Travel Retreats: त्योहारों की चकाचौंध और लगातार चलने वाली पार्टियों के बाद अक्सर हम सभी को चाहिए होता है एक पॉज बटन. ऐसे में अगर आप शहर के शोर-शराबे से दूर जाना चाहते हैं, तो भारत और पड़ोसी देशों के ये शानदार रिट्रीट्स आपके मन को सुकून और शरीर को आराम देंगे.

1. गोवा का शांत कोना

अगर आप भीड़ से अलग, असली गोवा का अनुभव करना चाहते हैं तो मनसाओ क्यूरटियम आपका जवाब है. यह पुर्तगाली हवेली हरियाली से घिरे खेतों के बीच स्थित है. यहां आप बढ़िया लाइफस्टाइल जी सकते हैं साइकिल चलाइए, लोकल खाना चखिए या बस अपनी बालकनी से नज़ारे देखिए. यहां की शांत फिजा हर तनाव मिटा देगी.

2. ओडिशा में अनोखा अनुभव

Antara Catamarans आपको देता है भितरकनिका अभयारण्य के बीच प्रकृति संग रहने का मौका. दो बेडरूम वाले यॉट में आपको मिलेगा शेफ, बटलर और कप्तान यानी लग्जरी का पूरा पैकेज. यहां मगरमच्छों से लेकर किंगफिशर तक, हर नजारा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा.

3. नेपाल का दिव्य स्पर्श

Dwarika’s Sanctuary सिर्फ एक रिसॉर्ट नहीं, बल्कि आत्मिक जागृति का केंद्र है. हिमालय की गोद में बना यह स्थान Vedic Healing और Buddhist Therapy का मिश्रण है. यहाँ आप साउंड थेरेपी, चक्र संतुलन और रॉक-सॉल्ट हीलिंग का अनुभव कर सकते हैं. हाल ही में इसे Michelin Key Award से सम्मानित किया गया है.

4. श्रीलंका में समुद्र प्रेमी

अगर आप समंदर के किनारे लग्जरी और प्राइवेसी चाहते हैं, तो Jetwing Villa 700 एक परफेक्ट चॉइस है. सिर्फ छह कमरों वाला यह बीच विला आपको देता है Ceylon hospitality और इंडियन ओशन का अनंत दृश्य.

5. कच्छ की सफेद धरती

“Road Through Heaven” यानी कच्छ के सफेद रेगिस्तान से गुजरती सड़क और उसी रास्ते पर है Evoke Dholavira. यहां 5000 साल पुरानी सभ्यता की खुशबू और आधुनिक आराम दोनों मिलते हैं. डोलावीरा के पुरातात्विक स्थल से लेकर फ्लेमिंगो देखने तक, हर दिन एक नई कहानी कहता है.

6. पांडिचेरी में फ्रेंच ठाठ

Résidence De L’Évêché पांडिचेरी के फ्रेंच क्वार्टर में स्थित एक शानदार विला है. तीन बेडरूम वाला यह घर परिवार या दोस्तों संग बिताने के लिए एकदम सही जगह है. Auroville Ashram और Temple Street बस कुछ मिनट की दूरी पर हैं.

7. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी

Statue of Unity Tent City-1 प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक भव्यता का अद्भुत संगम है. यहां के सुंदर कॉटेज और टूर पैकेज में आपको मिलेगा Laser Show, Ekta Nursery और Valley of Flowers का अनुभव सब एक ही जगह पर. रात में तारों के नीचे डिनर करते हुए यह जगह आपको सच में स्वर्ग जैसी लगेगी.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

travelFestival

