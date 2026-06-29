/मुंबई-गोवा से लेकर केरल तक, भारत के इन 7 वंदे भारत रूट्स पर मिलती है असली खूबसूरती

Most Beautiful Vande Bharat Routes: भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस ने न सिर्फ हमारी यात्रा को हाई-टेक और तेज बनाया है, बल्कि इसने सफर के रोमांच को भी बढ़ा दिया है. आज देश में कई ऐसे वंदे भारत रूट्स हैं, जहां ट्रेन की खिड़की से दिखने वाले नजारे किसी जन्नत से कम नहीं लगते. धुंध से ढके पश्चिमी घाट हों, केरल के शांत बैकवाटर्स या फिर हिमालय की खूबसूरत वादियां, ये रूट्स हर सफर को एक यादगार एडवेंचर में बदल देते हैं. अगर आपको भी ट्रेन की विंडो सीट से बदलती हुई दुनिया को देखना पसंद है, तो आपको इन 7 वंदे भारत रूट्स पर एक बार जरूर सफर करना चाहिए.
1. मुंबई-गोवा वंदे भारत
यह रूट भारत के सबसे खूबसूरत रेल रास्तों में से एक माना जाता है. मुंबई से गोवा के बीच दौड़ने वाली यह वंदे भारत ट्रेन राजसी पश्चिमी घाट, घने जंगलों, गहरे कन्दराओं और खूबसूरत कोंकण गांवों से होकर गुजरती है. बारिश के मौसम में तो यह पूरा रास्ता एकदम हरा-भरा और जादुई नजर आता है. रास्ते में पड़ने वाले झरने और सुरंगें इस सफर का मजा कई गुना बढ़ा देते हैं.
2. कासरगोड-तिरुवनंतपुरम वंदे भारत
केरल की पूरी लंबाई को नापने वाला यह रूट आपको पोस्टकार्ड जैसी तस्वीरें दिखाता है. ट्रेन की खिड़की से जब नारियल के पेड़, धान के खेत, नदियां और अरब सागर की झलक दिखती है, तो दिल खुश हो जाता है. अगर आपको समंदर के किनारे का सफर पसंद है, तो यह रूट आपके लिए बेस्ट है.
3. नई दिल्ली-देहरादून वंदे भारत
जैसे ही यह ट्रेन उत्तर भारत के मैदानों को पीछे छोड़ती है, वैसे ही खेतों और घने जंगलों का नजारा शुरू हो जाता है. देहरादून के करीब पहुंचते ही हिमालय की पहाड़ियां आपका स्वागत करती हैं. खासकर मानसून के समय इस रूट पर सफर करना बेहद सुकून देने वाला होता है.
4. चेन्नई-मैसूर वंदे भारत
तमिलनाडु और कर्नाटक को जोड़ने वाला यह रास्ता दक्षिण भारत की ग्रामीण खूबसूरती को दिखाता है. सफर के दौरान आपको पथरीली पहाड़ियां, शांत झीलें और हरे-भरे खेत देखने को मिलेंगे. दिन के समय इस ट्रेन से सफर करना एक बेहतरीन अनुभव होता है.
5. नई दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत
यह रूट सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं, बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी खास है. जैसे ही ट्रेन जम्मू और कटरा के करीब पहुंचती है, शिवालिक की पहाड़ियों का खूबसूरत बैकड्रॉप दिखने लगता है. यह नजारा इस धार्मिक यात्रा को और भी ज्यादा यादगार बना देता है.
6. सिकंदराबाद-विशाखापट्टनम वंदे भारत
यह ट्रेन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की शानदार विविधता को सामने लाती है. इस सफर में यात्री हरे-भरे ग्रामीण इलाकों, जलाशयों, जंगलों और पूर्वी घाट की पहाड़ियों के सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हुए तटीय शहर विशाखापट्टनम तक पहुंचते हैं.
7. भोपाल-नई दिल्ली वंदे भारत
यह रूट अपनी तेज स्पीड के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन मध्य भारत की खूबसूरती भी इसमें देखने को मिलती है. रास्ते में आने वाली झीलें, जंगल और खुले मैदान सफर को बोरिंग नहीं होने देते. इस रूट पर सुबह के सूर्योदय या शाम के सूर्यास्त का नजारा सबसे शानदार होता है.