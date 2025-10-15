फ्लाइट में बैठते ही होने लगती है धुक-धुक? जानिए 7 आसान ट्रिक्स जो प्लेन के डर को मिनटों में कर देंगे गायब

Flight Anxiety Tips: हवाई यात्रा आरामदायक और तेज़ जरूर होती है, लेकिन कई लोगों के लिए यह बेचैनी और डर का कारण भी बन जाती है. प्लेन की ऊंचाई, इंजन की आवाज, टर्ब्यूलेंस या दुर्घटना का डर दिल की धड़कन बढ़ा देता है और मन को बेचैन कर देता है. लेकिन कुछ आसान ट्रिक्स अपनाकर आप इस डर को काबू में कर सकते हैं.

कैसे ठंडा रहना शांत रहने में मदद करता है?

अगर आप उड़ान के दौरान बेचैन महसूस करते हैं, तो अपने शरीर को ठंडा रखें. ठंडा ड्रिंक या स्नैक लें या ठंडी बोतल को माथे पर रख लें. इससे शरीर और मन दोनों को तुरंत ठंडक और सुकून महसूस होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या गहरी सांसें वाकई डर को घटा सकती हैं?

गहरी और धीमी सांस लेना फ्लाइट एंग्जायटी कम करने का सबसे असरदार तरीका है. नाक से धीरे-धीरे सांस अंदर लें, कुछ पल रोकें और फिर मुंह से छोड़ें. यह तरीका आपके दिल की धड़कन को सामान्य करता है और ध्यान को डर से हटाकर स्थिर करता है.

‘5-4-3-2-1’ ग्राउंडिंग टेक्निक क्या है और कैसे काम करती है?

यह एक फेमस माइंड ग्राउंडिंग एक्सरसाइज है जो आपको डर से बाहर निकालकर वर्तमान में लाती है. 5 चीजें देखें, 4 चीजों को छुएं, 3 आवाज़ें सुनें, 2 खुशबू महसूस करें और 1 चीज का स्वाद लें. यह एक्सरसाइज आपके दिमाग को वास्तविकता से जोड़ती है और भय को कमजोर करती है.

कैसे छोटी-छोटी चीजें बड़ी राहत दे सकती हैं?

फ्लाइट में अपने साथ कुछ रिलैक्सिंग चीजें रखें, जैसे सॉर कैंडी, फिजेट टॉय, सुगंधित लोशन या हल्का म्यूजिक. ये चीजें ध्यान भटकाने और डर को दूर करने में बहुत मदद करती हैं, खासकर टेक-ऑफ या टर्ब्यूलेंस के समय.

क्या हल्का स्पर्श या प्रेशर सच में राहत देता है?

अगर आप किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ सफर कर रहे हैं, तो हल्का हैंड मसाज या सिर पर कोमल स्पर्श मानसिक सुकून देता है. अकेले यात्रा कर रहे हों तो वेटेड ब्लैंकेट या ट्रैवल रैप आपको सुरक्षा का अहसास दिला सकता है.

क्या पॉजिटिव मंत्र दोहराने से डर गायब हो सकता है?

एक छोटा पॉज़िटिव मंत्र तैयार करें, जैसे “मैं सुरक्षित हूं, मेरी यात्रा सहज है.” उड़ान के दौरान इसे मन ही मन दोहराते रहें. यह तरीका नकारात्मक विचारों को रोकता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है.

अगर डर बहुत ज़्यादा हो तो क्या करें?

अगर फ्लाइट फोबिया गहरा है और आप उसे काबू में नहीं ला पा रहे, तो किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करें. वे आपकी चिंता की जड़ समझकर उसे नियंत्रित करने की तकनीक सिखा सकते हैं. अगली बार जब आप प्लेन में हों, तो इन सात टिप्स को अपनाएं.

यह भी पढ़ें: भारत में यहां की 70 प्रतिशत औरतें जवानी में ही हो जाती हैं विधवा, क्यों मरते जा रहे मर्द?

यह भी पढ़ें: फूड डिलीवरी का खोजा ऐसा 'लूपहोल', शख्स ने फ्री में मंगवाए 21,30,000 रुपये का खाना; फिर पकड़ा गया ऐसे