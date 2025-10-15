Advertisement
trendingNow12962228
Hindi Newsट्रैवल

फ्लाइट में बैठते ही होने लगती है धुक-धुक? जानिए 7 आसान ट्रिक्स जो प्लेन के डर को मिनटों में कर देंगे गायब

How To Stay Calm On Flight: अगर हवाई सफर के दौरान आपको डर या बेचैनी महसूस होती है, तो घबराएं नहीं. ये 7 आसान और असरदार ट्रिक्स आपकी उड़ान को रिलैक्सिंग बना सकते हैं. गहरी सांसों से लेकर माइंड ग्राउंडिंग तक, जानिए कैसे डर को कहें अलविदा.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 15, 2025, 09:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फ्लाइट में बैठते ही होने लगती है धुक-धुक? जानिए 7 आसान ट्रिक्स जो प्लेन के डर को मिनटों में कर देंगे गायब

Flight Anxiety Tips: हवाई यात्रा आरामदायक और तेज़ जरूर होती है, लेकिन कई लोगों के लिए यह बेचैनी और डर का कारण भी बन जाती है. प्लेन की ऊंचाई, इंजन की आवाज, टर्ब्यूलेंस या दुर्घटना का डर दिल की धड़कन बढ़ा देता है और मन को बेचैन कर देता है. लेकिन कुछ आसान ट्रिक्स अपनाकर आप इस डर को काबू में कर सकते हैं.

कैसे ठंडा रहना शांत रहने में मदद करता है?

अगर आप उड़ान के दौरान बेचैन महसूस करते हैं, तो अपने शरीर को ठंडा रखें. ठंडा ड्रिंक या स्नैक लें या ठंडी बोतल को माथे पर रख लें. इससे शरीर और मन दोनों को तुरंत ठंडक और सुकून महसूस होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या गहरी सांसें वाकई डर को घटा सकती हैं?

गहरी और धीमी सांस लेना फ्लाइट एंग्जायटी कम करने का सबसे असरदार तरीका है. नाक से धीरे-धीरे सांस अंदर लें, कुछ पल रोकें और फिर मुंह से छोड़ें. यह तरीका आपके दिल की धड़कन को सामान्य करता है और ध्यान को डर से हटाकर स्थिर करता है.

‘5-4-3-2-1’ ग्राउंडिंग टेक्निक क्या है और कैसे काम करती है?

यह एक फेमस माइंड ग्राउंडिंग एक्सरसाइज है जो आपको डर से बाहर निकालकर वर्तमान में लाती है. 5 चीजें देखें, 4 चीजों को छुएं, 3 आवाज़ें सुनें, 2 खुशबू महसूस करें और 1 चीज का स्वाद लें. यह एक्सरसाइज आपके दिमाग को वास्तविकता से जोड़ती है और भय को कमजोर करती है.

कैसे छोटी-छोटी चीजें बड़ी राहत दे सकती हैं?

फ्लाइट में अपने साथ कुछ रिलैक्सिंग चीजें रखें, जैसे सॉर कैंडी, फिजेट टॉय, सुगंधित लोशन या हल्का म्यूजिक. ये चीजें ध्यान भटकाने और डर को दूर करने में बहुत मदद करती हैं, खासकर टेक-ऑफ या टर्ब्यूलेंस के समय.

क्या हल्का स्पर्श या प्रेशर सच में राहत देता है?

अगर आप किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ सफर कर रहे हैं, तो हल्का हैंड मसाज या सिर पर कोमल स्पर्श मानसिक सुकून देता है. अकेले यात्रा कर रहे हों तो वेटेड ब्लैंकेट या ट्रैवल रैप आपको सुरक्षा का अहसास दिला सकता है.

क्या पॉजिटिव मंत्र दोहराने से डर गायब हो सकता है?

एक छोटा पॉज़िटिव मंत्र तैयार करें, जैसे “मैं सुरक्षित हूं, मेरी यात्रा सहज है.” उड़ान के दौरान इसे मन ही मन दोहराते रहें. यह तरीका नकारात्मक विचारों को रोकता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है.

अगर डर बहुत ज़्यादा हो तो क्या करें?

अगर फ्लाइट फोबिया गहरा है और आप उसे काबू में नहीं ला पा रहे, तो किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करें. वे आपकी चिंता की जड़ समझकर उसे नियंत्रित करने की तकनीक सिखा सकते हैं. अगली बार जब आप प्लेन में हों, तो इन सात टिप्स को अपनाएं. 

यह भी पढ़ें: भारत में यहां की 70 प्रतिशत औरतें जवानी में ही हो जाती हैं विधवा, क्यों मरते जा रहे मर्द?

यह भी पढ़ें: फूड डिलीवरी का खोजा ऐसा 'लूपहोल', शख्स ने फ्री में मंगवाए 21,30,000 रुपये का खाना; फिर पकड़ा गया ऐसे

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

flightanxiety

Trending news

दुर्गापुर रेप केस में आया बड़ा ट्विस्ट, गैंगरेप हुआ ही नहीं, पुरुष मित्र पकड़ा गया
Durgapur Gang Rape Case
दुर्गापुर रेप केस में आया बड़ा ट्विस्ट, गैंगरेप हुआ ही नहीं, पुरुष मित्र पकड़ा गया
ऑपरेशन ‌सिंदूर के 88 घंटे की आ गई पूरी डिटेल्स, पाकिस्तान को जानें कितना हुआ नुकसान?
DGMO Rajiv Ghai
ऑपरेशन ‌सिंदूर के 88 घंटे की आ गई पूरी डिटेल्स, पाकिस्तान को जानें कितना हुआ नुकसान?
तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने किसका हाथ दबाया? दिल्ली के वीडियो में दिखा सब
Amir Khan Muttaqi
तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने किसका हाथ दबाया? दिल्ली के वीडियो में दिखा सब
30 से अधिक देशों के आर्मी चीफ-अधिकारी भारत में क्यों डाले हैं डेरा? क्या है टारगेट
Army Chief General Upendra Dwivedi
30 से अधिक देशों के आर्मी चीफ-अधिकारी भारत में क्यों डाले हैं डेरा? क्या है टारगेट
प्रेमानंद महाराज के लिए 'सूफियान' ने दुआ मांगी तो भड़क उठे कट्टरपंथी, फिर हुआ ये
DNA
प्रेमानंद महाराज के लिए 'सूफियान' ने दुआ मांगी तो भड़क उठे कट्टरपंथी, फिर हुआ ये
भारत-मंगोलिया की दोस्ती हुई और गहरी, ‘आध्यात्मिक पड़ोसी’ की दिग्गजों से मुलाकात
India-Mongolia Relations
भारत-मंगोलिया की दोस्ती हुई और गहरी, ‘आध्यात्मिक पड़ोसी’ की दिग्गजों से मुलाकात
मेरा सिर शर्म से झुक गया... मुत्तकी के देवबंद जाने पर क्यों भड़के जावेद अख्तर?
DNA
मेरा सिर शर्म से झुक गया... मुत्तकी के देवबंद जाने पर क्यों भड़के जावेद अख्तर?
NDA में सीटों पर फंसा पेंच! BJP ने 71 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान
DNA
NDA में सीटों पर फंसा पेंच! BJP ने 71 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान
संघीय ढांचे का क्या होगा? ED पर भड़के CJI गवई; जांच पर लगा दी रोक
Supreme Court
संघीय ढांचे का क्या होगा? ED पर भड़के CJI गवई; जांच पर लगा दी रोक
Gen Z दे रहे डिजिटल पेमेंट्स को रफ्तार, जानें इस साल UPI पेमेंट में हुआ कितना इजाफा
Gen Z Generation
Gen Z दे रहे डिजिटल पेमेंट्स को रफ्तार, जानें इस साल UPI पेमेंट में हुआ कितना इजाफा