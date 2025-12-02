Advertisement
कॉन्सर्ट पर जाने वाले हैं तो जान लें ये 5 ट्रैवल ट्रिक्स, आपका सबसे लेट-तलीफ दोस्त भी पहुंचेगा टाइम पर

Concert Travel Tips: कॉन्सर्ट पर दोस्तों के साथ जाना मजेदार होता है, लेकिन सभी को एक समय पर निकालना और मैनेज करना मुश्किल हो जाता है. यहां 7 आसान ट्रैवल हैक्स दिए गए हैं, जिनसे आपका पूरा ग्रुप एकसाथ, ऑन-टाइम और बिना तनाव के कॉन्सर्ट तक पहुंच सके.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 02, 2025, 10:39 AM IST
Time Management For Trips: कॉन्सर्ट से पहले सबसे बड़ा झंझट सभी दोस्तों को एक जगह इकट्ठा करना होता है. इसलिए पहले से एक क्लियर और आसान मीटिंग प्वॉइंट और समय फिक्स कर लें. ग्रुप चैट या शेड्यूल ऐप में समय लिखकर भेज दें, ताकि कोई बहाना न बना सके और सभी समय पर पहुंचें.

1. लोकेशन की भी तैयारी करनी जरूरी

व्हाट्सऐप, टेलीग्राम या मैसेंजर जैसे ऐप प्लान बदलने पर तुरंत मैसेज पहुंचाते हैं. इससे किसी के लेट होने, रास्ता बदलने या लोकेशन मिस होने पर पूरा ग्रुप अपडेट रहता है. एक मेसेज में सबको जानकारी, और कोई भी पीछे नहीं छूटता.

2. ग्रुप में एक जिम्मेदार कोऑर्डिनेटर क्यों होना चाहिए?

हर ट्रिप में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो टाइम, टिकट, और रवाना होने का पूरा चार्ज संभाले. इससे सब लोग एक साथ काम बांटने की बजाय सिर्फ एक इंसान की बात फॉलो करते हैं और किसी को गुस्सा या तनाव नहीं होता. योलोबस के सीईओ मनोज ने कहा कि कॉन्सर्ट के दिन ट्रैफिक, पार्किंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट परेशानी बन सकते हैं. इसलिए निकलने से पहले गूगल मैप पर ट्रैफिक चेक करें और एक बैकअप रूट भी तैयार रखें. अगर अचानक कोई रास्ता बंद हो गया तो यही तैयारी काम आएगी.

3. सभी के पहुंचने के समय को कैसे सिंक किया जाए?

हर इंसान का चलने-फिरने और तैयार होने का रफ्तार अलग होती है. इसलिए ऐसा टाइम प्लान करें जिसमें वॉशरूम स्टॉप, स्नैक्स ब्रेक या छोटी-सी देरी की भी गुंजाइश हो. इससे पूरा ग्रुप एक साथ वेन्यू पर पहुंचेगा और कोई अकेला नहीं छूटेगा. 

4. कार्ड की कैसे रखे तैयारी?

टिकट, आईडी कार्ड या एंट्री पास हर किसी के पास एक आसान जगह पर होने चाहिए. अगर कोई दोस्त आखिरी मिनट पर बैग खंगाल रहा होगा, तो पूरा प्लान बिगड़ जाएगा. इसलिए पहले ही सभी को अपने जरूरी दस्तावेज हैंडी रखने की सलाह दें.

5. खाने पीने का सामान कैसे करें रेडी?

एक शेयर्ड रिमाइंडर या चेकलिस्ट ऐप में लिस्ट बना लें कि कौन स्नैक्स लाएगा, मौसम कैसा है, किसको किस वेन्यू से पिक करना है. इससे कोई भी चीज भूलने की दिक्कत नहीं होगी और ग्रुप पूरी तरह ऑर्गनाइज्ड रहेगा.

