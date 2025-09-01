शाहरुख खान ने जहां गौरी खान को किया था प्रपोज, वो बन गया 'लवर्स प्वाइंट'- रोड से कैसे पहुंचे?
Advertisement
trendingNow12904522
Hindi Newsट्रैवल

शाहरुख खान ने जहां गौरी खान को किया था प्रपोज, वो बन गया 'लवर्स प्वाइंट'- रोड से कैसे पहुंचे?

Lovers Point: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के चाहने वाले दुनिया भर में हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी और गौरी खान की प्रेम कहानी का एक खास अध्याय दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में लिखा गया था.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 01, 2025, 11:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शाहरुख खान ने जहां गौरी खान को किया था प्रपोज, वो बन गया 'लवर्स प्वाइंट'- रोड से कैसे पहुंचे?

How To Reach By Road Lovers Point: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के चाहने वाले दुनिया भर में हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी और गौरी खान की प्रेम कहानी का एक खास अध्याय दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में लिखा गया था. कहा जाता है कि यहीं पर कॉलेज कैंटीन के पास बने एक छोटे से खुले बैठने वाले एरिया में शाहरुख ने गौरी को प्रपोज किया था. यह जगह आज भी लवर्स प्वाइंट के नाम से जानी जाती है.

यह भी पढ़ें: भारत की धरती पर कौन है सबसे ज्यादा जमीनों का मालिक? नाम जानकर उड़ जाएंगे आपके होश

क्यों है लवर्स प्वाइंट इतना मशहूर?

Add Zee News as a Preferred Source

हंसराज कॉलेज का यह लवर्स प्वाइंट सिर्फ शाहरुख-गौरी की यादों की वजह से ही खास नहीं है, बल्कि यह छात्रों की रोजमर्रा की जिंदगी का भी एक अहम हिस्सा है. यहां दोस्त दिल की बातें करते हैं, स्टूडेंट्स सोसाइटी की मीटिंग्स होती हैं और कभी-कभी तो पॉलिटिकल डिबेट्स भी. यह जगह कॉलेज कैंपस का अनौपचारिक दिल मानी जाती है.

क्या कहते हैं कॉलेज के लोग?

कहानी को और दिलचस्प बनाती हैं वो बातें जो सालों से छात्रों के बीच चली आ रही हैं. हंसराज कॉलेज की प्रिंसिपल रमा शर्मा और एक छात्र अंकित ने टीओआई से बातचीत में बताया था कि यह जगह लंबे समय से लवर्स प्वाइंट कहलाती है. यहां कई पीढ़ियों की लव स्टोरीज की शुरुआत हुई और इसे हमेशा शाहरुख-गौरी के किस्से से जोड़ा जाता है.

हंसराज कॉलेज की और भी खास बातें क्या हैं?

हंसराज कॉलेज सिर्फ इस रोमांटिक कहानी के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी दूसरी खासियतों के लिए भी जाना जाता है. यहां दिल्ली यूनिवर्सिटी का इकलौता इलेक्ट्रॉनिक शूटिंग रेंज भी मौजूद है. हालांकि जब लोग यहां आते हैं तो सबसे पहले शाहरुख से जुड़ा यह लवर्स प्वाइंट ही देखना चाहते हैं और अपने खुद के ‘बॉलीवुड मोमेंट’ को जीने की कोशिश करते हैं.

यह भी पढ़ें: दुनिया का पहली कैट सिटी, जहां बिल्लियों के लिए बनी मेट्रो! मॉल-फास्ट फूड की भी दुकान, AI नहीं सबकुछ है असली

अगर आप भी शाहरुख-गौरी की यादों वाली इस जगह को देखना चाहते हैं, तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस स्थित हंसराज कॉलेज आना होगा. इसका पूरा पता है – महात्मा हंसराज मार्ग, मलका गंज, नॉर्थ कैंपस, दिल्ली-110007. कॉलेज के अंदर कैंटीन की तरफ जाएं और जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, वही खुला सा बैठने का एरिया है, जिसे सब लवर्स प्वाइंट कहते हैं.

आज भी हजारों छात्र-छात्राएं इस जगह पर बैठते हैं, बातें करते हैं और अपनी कॉलेज लाइफ की यादें संजोते हैं. लेकिन हर किसी के मन में कहीं न कहीं यही ख्याल आता है कि कभी इसी जगह पर बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था. यही वजह है कि यह जगह दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे चर्चित स्पॉट्स में से एक बन चुकी है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Shah Rukh KhanGauri KhanLovers Point

Trending news

रात में भूकंप से डोली धरती, अब हिमाचल में दरकी जमीन; पिता-पुत्री की हुई मौत
earthquake
रात में भूकंप से डोली धरती, अब हिमाचल में दरकी जमीन; पिता-पुत्री की हुई मौत
Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
Maharashtra
Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज
pawan khera on pm modi
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
today weather update
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
Earthquake news
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
Teacher Scam
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
Odisha
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
Maharashtra news
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
red lights
ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
Atal Tunnel
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
;