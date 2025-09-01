शाहरुख खान ने जहां गौरी खान को किया था प्रपोज, वो बन गया 'लवर्स प्वाइंट'- रोड से कैसे पहुंचे?

How To Reach By Road Lovers Point: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के चाहने वाले दुनिया भर में हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी और गौरी खान की प्रेम कहानी का एक खास अध्याय दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में लिखा गया था. कहा जाता है कि यहीं पर कॉलेज कैंटीन के पास बने एक छोटे से खुले बैठने वाले एरिया में शाहरुख ने गौरी को प्रपोज किया था. यह जगह आज भी लवर्स प्वाइंट के नाम से जानी जाती है.

क्यों है लवर्स प्वाइंट इतना मशहूर?

हंसराज कॉलेज का यह लवर्स प्वाइंट सिर्फ शाहरुख-गौरी की यादों की वजह से ही खास नहीं है, बल्कि यह छात्रों की रोजमर्रा की जिंदगी का भी एक अहम हिस्सा है. यहां दोस्त दिल की बातें करते हैं, स्टूडेंट्स सोसाइटी की मीटिंग्स होती हैं और कभी-कभी तो पॉलिटिकल डिबेट्स भी. यह जगह कॉलेज कैंपस का अनौपचारिक दिल मानी जाती है.

क्या कहते हैं कॉलेज के लोग?

कहानी को और दिलचस्प बनाती हैं वो बातें जो सालों से छात्रों के बीच चली आ रही हैं. हंसराज कॉलेज की प्रिंसिपल रमा शर्मा और एक छात्र अंकित ने टीओआई से बातचीत में बताया था कि यह जगह लंबे समय से लवर्स प्वाइंट कहलाती है. यहां कई पीढ़ियों की लव स्टोरीज की शुरुआत हुई और इसे हमेशा शाहरुख-गौरी के किस्से से जोड़ा जाता है.

हंसराज कॉलेज की और भी खास बातें क्या हैं?

हंसराज कॉलेज सिर्फ इस रोमांटिक कहानी के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी दूसरी खासियतों के लिए भी जाना जाता है. यहां दिल्ली यूनिवर्सिटी का इकलौता इलेक्ट्रॉनिक शूटिंग रेंज भी मौजूद है. हालांकि जब लोग यहां आते हैं तो सबसे पहले शाहरुख से जुड़ा यह लवर्स प्वाइंट ही देखना चाहते हैं और अपने खुद के ‘बॉलीवुड मोमेंट’ को जीने की कोशिश करते हैं.

अगर आप भी शाहरुख-गौरी की यादों वाली इस जगह को देखना चाहते हैं, तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस स्थित हंसराज कॉलेज आना होगा. इसका पूरा पता है – महात्मा हंसराज मार्ग, मलका गंज, नॉर्थ कैंपस, दिल्ली-110007. कॉलेज के अंदर कैंटीन की तरफ जाएं और जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, वही खुला सा बैठने का एरिया है, जिसे सब लवर्स प्वाइंट कहते हैं.

आज भी हजारों छात्र-छात्राएं इस जगह पर बैठते हैं, बातें करते हैं और अपनी कॉलेज लाइफ की यादें संजोते हैं. लेकिन हर किसी के मन में कहीं न कहीं यही ख्याल आता है कि कभी इसी जगह पर बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था. यही वजह है कि यह जगह दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे चर्चित स्पॉट्स में से एक बन चुकी है.