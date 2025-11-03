ऐसी भूतिया दुनिया जहां के किस्से आज भी हैं अधूरे, जब शर्मिला टैगोर ने लॉन्च की एक अनोखी किताब

Trending Photos
There’s A Ghost In My Room Book Launch: दिल्ली के कुतुब मीनार में उस शाम माहौल कुछ अलग ही था. हैलोवीन की भावना के बीच जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के निर्माता और टीमवर्क आर्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय के रॉय की पहली किताब देयर इज अ घोस्ट इन माई रूम: लिविंग विद द सुपरनैचुरल्स का लॉन्च किया. इस मौके पर कई नामचीन हस्तियां मौजूद थीं, लेकिन सबसे खास पल था जब वेटरन एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने मंच से इस किताब का विमोचन किया.
क्या है इस किताब की असल कहानी और प्रेरणा?
इस किताब को संजय रॉय ने अपनी एक्सीडेंटल मेमॉयर कहा है, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के उन पलों को दर्ज किया है जब उन्होंने ‘अलौकिक शक्तियों’ का सामना किया. पहली बार उन्होंने अपने बचपन में कोलकाता के पुश्तैनी घर में भूतों का अहसास किया था. बाद में दिल्ली के लुटियंस बंगलो में भी रहस्यमयी घटनाएं हुईं. उन्होंने लिखा है कि हमारे समानांतर एक ऐसी दुनिया भी है जहां आत्माएं और अधूरे किस्से बसते हैं.
शर्मिला टैगोर ने क्या कहा इस भूतिया किताब पर?
शर्मिला टैगोर ने मुस्कुराते हुए कहा, “पूरी टीम का व्यवहार हमेशा अद्भुत रहा है और इसका श्रेय संजय को जाता है. आज उनकी किताब रिलीज हो रही है, जिसमें उन्होंने भूतों और रहस्यमय बातों पर लिखा है. ये बहुत शानदार है.” हार्पर कॉलिन्स इंडिया के एक्ज़ीक्यूटिव पब्लिशर उदयन मित्रा ने कहा, “संजय रॉय ने कई देशों और संस्कृतियों में काम किया है थिएटर, आर्ट्स, एडवर्टाइजिंग, सबमें उनका अनुभव अद्भुत है. यही अनुभव अब इस किताब में झलकता है, जो अलौकिक घटनाओं से जुड़े उनके असली अनुभवों पर आधारित है.”
क्या सचमुच आत्माओं की दुनिया?
संजय रॉय ने बातचीत में कहा, “किताब का बड़ा हिस्सा उस धुंधले इलाके में लिखा गया है, जहां हम इस दुनिया और किसी दूसरी अज्ञात दुनिया के बीच चलते हैं.” उनके साथ जानी-मानी पत्रकार मृणाल पांडे भी मौजूद थीं, जिन्होंने अपने बचपन की कुछ अलौकिक यादें साझा कीं. इस तरह यह शाम डर और जिज्ञासा दोनों का अद्भुत संगम बन गई.