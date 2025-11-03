Advertisement
trendingNow12986335
Hindi Newsट्रैवल

ऐसी भूतिया दुनिया जहां के किस्से आज भी हैं अधूरे, जब शर्मिला टैगोर ने लॉन्च की एक अनोखी किताब

Supernatural Stories: कुतुब मीनार में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के निर्माता संजय के रॉय की पहली किताब देयर इज अ घोस्ट इन माई रूम का लॉन्च अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने किया. इस मौके पर कला, यादों और रहस्यमयी कहानियों का अद्भुत संगम देखने को मिला.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 03, 2025, 12:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऐसी भूतिया दुनिया जहां के किस्से आज भी हैं अधूरे, जब शर्मिला टैगोर ने लॉन्च की एक अनोखी किताब

There’s A Ghost In My Room Book Launch: दिल्ली के कुतुब मीनार में उस शाम माहौल कुछ अलग ही था. हैलोवीन की भावना के बीच जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के निर्माता और टीमवर्क आर्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय के रॉय की पहली किताब देयर इज अ घोस्ट इन माई रूम: लिविंग विद द सुपरनैचुरल्स का लॉन्च किया. इस मौके पर कई नामचीन हस्तियां मौजूद थीं, लेकिन सबसे खास पल था जब वेटरन एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने मंच से इस किताब का विमोचन किया.

क्या है इस किताब की असल कहानी और प्रेरणा?

इस किताब को संजय रॉय ने अपनी एक्सीडेंटल मेमॉयर कहा है, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के उन पलों को दर्ज किया है जब उन्होंने ‘अलौकिक शक्तियों’ का सामना किया. पहली बार उन्होंने अपने बचपन में कोलकाता के पुश्तैनी घर में भूतों का अहसास किया था. बाद में दिल्ली के लुटियंस बंगलो में भी रहस्यमयी घटनाएं हुईं. उन्होंने लिखा है कि हमारे समानांतर एक ऐसी दुनिया भी है जहां आत्माएं और अधूरे किस्से बसते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: उन्होंने सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं उठाई बल्कि... Anand Mahindra ने ऐसा क्या कहा? पूरा देश खुशी से रो पड़ा 

शर्मिला टैगोर ने क्या कहा इस भूतिया किताब पर?

शर्मिला टैगोर ने मुस्कुराते हुए कहा, “पूरी टीम का व्यवहार हमेशा अद्भुत रहा है और इसका श्रेय संजय को जाता है. आज उनकी किताब रिलीज हो रही है, जिसमें उन्होंने भूतों और रहस्यमय बातों पर लिखा है. ये बहुत शानदार है.” हार्पर कॉलिन्स इंडिया के एक्ज़ीक्यूटिव पब्लिशर उदयन मित्रा ने कहा, “संजय रॉय ने कई देशों और संस्कृतियों में काम किया है थिएटर, आर्ट्स, एडवर्टाइजिंग, सबमें उनका अनुभव अद्भुत है. यही अनुभव अब इस किताब में झलकता है, जो अलौकिक घटनाओं से जुड़े उनके असली अनुभवों पर आधारित है.”

यह भी पढ़ें: विदेशी मीडिया ने भारतीय महिला वर्ल्ड कप की जीत पर क्या कहा? हर भारतीय को जरूर पढ़ना चाहिए

क्या सचमुच आत्माओं की दुनिया?

संजय रॉय ने बातचीत में कहा, “किताब का बड़ा हिस्सा उस धुंधले इलाके में लिखा गया है, जहां हम इस दुनिया और किसी दूसरी अज्ञात दुनिया के बीच चलते हैं.” उनके साथ जानी-मानी पत्रकार मृणाल पांडे भी मौजूद थीं, जिन्होंने अपने बचपन की कुछ अलौकिक यादें साझा कीं. इस तरह यह शाम डर और जिज्ञासा दोनों का अद्भुत संगम बन गई.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Jaipur Lit FestBook launch

Trending news

जिहाद गया तेल लेने! ऑपरेशन सिंदूर के डर से आका छिपे तो भड़के हाफिज सईद के गुर्गे
Operation Sindoor News
जिहाद गया तेल लेने! ऑपरेशन सिंदूर के डर से आका छिपे तो भड़के हाफिज सईद के गुर्गे
'आतंकवाद को खत्म करने के लिए 360 डिग्री...,' श्रीनगर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
Jammu-kashmir
'आतंकवाद को खत्म करने के लिए 360 डिग्री...,' श्रीनगर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस
Jagannath Sarkar
'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस
शीशे में फंसी थी वो, जब गांववालों से लेकर जज साहब तक एक चिड़िया को बचाने दौड़े
Kerala News
शीशे में फंसी थी वो, जब गांववालों से लेकर जज साहब तक एक चिड़िया को बचाने दौड़े
महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर, OPD बंद! फलटण केस पर इंसाफ की मांग
Maharashtra
महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर, OPD बंद! फलटण केस पर इंसाफ की मांग
बस से टकराया बजरी से भरा ट्रक, ड्राइवर समेत 20 की मौत, कटकर इधर-उधर बिखरे हाथ-पैर
Telangana NEWS
बस से टकराया बजरी से भरा ट्रक, ड्राइवर समेत 20 की मौत, कटकर इधर-उधर बिखरे हाथ-पैर
'कुछ लोग एक दिन भी बाहर रहने के लायक नहीं' आज SC में सलमान खुर्शीद ने संभाला मोर्चा
2020 Delhi riots
'कुछ लोग एक दिन भी बाहर रहने के लायक नहीं' आज SC में सलमान खुर्शीद ने संभाला मोर्चा
ऑपरेशन सिंदूर में S400 की ताकत देश ने देखी, अब ISRO ने दिखाया S200 का रोमांचक वीडियो
isro news
ऑपरेशन सिंदूर में S400 की ताकत देश ने देखी, अब ISRO ने दिखाया S200 का रोमांचक वीडियो
3, 4, 5, 6, 7 नवंबर को ठंड में बारिश का मचेगा बेखौफ तांडव, अपने शहर का जान लें हाल
weather update
3, 4, 5, 6, 7 नवंबर को ठंड में बारिश का मचेगा बेखौफ तांडव, अपने शहर का जान लें हाल
बर्फीली चोटी पर भालू की फैमिली से दोस्ती, एक दिन जो मंजर दिखा बेचैन सैनिक दौड़ पड़े
Indian Army news
बर्फीली चोटी पर भालू की फैमिली से दोस्ती, एक दिन जो मंजर दिखा बेचैन सैनिक दौड़ पड़े