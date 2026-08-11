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दुनिया की सबसे ऊंची ट्रेन यात्रा! सांस लेने के लिए लगाना पड़ता है Oxygen Mask, बाहर दिखता है 'जन्नत' जैसा नजारा

दुनिया में ट्रेन से सफर करने के कई शानदार रूट हैं, लेकिन चीन का शिनिंग-ल्हासा रेल रूट अपने आप में बिल्कुल अलग है. करीब 22 घंटे के इस सफर में ट्रेन 16,500 फीट से ज्यादा की ऊंचाई तक पहुंचती है. इतनी ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन कम होने के कारण यात्रियों के लिए ट्रेन में ऑक्सीजन की खास सुविधा दी गई है. इस सफर में खिड़की के बाहर बर्फीले पहाड़, झीलें और खुले मैदान किसी सपने की दुनिया जैसे लगते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 11, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 12:58 PM IST
दुनिया की सबसे ऊंची ट्रेन यात्रा! सांस लेने के लिए लगाना पड़ता है Oxygen Mask, बाहर दिखता है 'जन्नत' जैसा नजारा
Image Credit: Image credit: instagram/@thelosttwo

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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