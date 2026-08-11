दुनिया की सबसे ऊंची ट्रेन यात्रा! सांस लेने के लिए लगाना पड़ता है Oxygen Mask, बाहर दिखता है 'जन्नत' जैसा नजारा

ट्रेन का नाम सुनते ही आमतौर पर हम सभी के दिमाग में स्टेशन, भीड़, चाय की आवाज और खिड़की से गुजरते शहरों के नजारे आते हैं. लेकिन दुनिया में एक ऐसा रेल सफर भी है, जहां ट्रेन आपको शहरों और मैदानों से होते हुए सीधे बेहद ऊंचे पहाड़ी इलाके में पहुंचाती है.
चीन का शिनिंग से ल्हासा जाने वाला रेल रूट इसी वजह से दुनियाभर के यात्रियों के बीच खास माना जाता है. यह सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का जरिया नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरा अनोखा एक्सपीरियंस है. समुद्र तल से 16,500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर चलने वाली इस ट्रेन के अंदर यात्रियों के लिए विशेष ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था की गई है, जिससे वे बिना किसी परेशानी के खिड़की से नेचर के अद्भुत नजारों का लुत्फ उठा सकें.
शिनिंग से शुरू होने वाली यह ट्रेन तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाती है. सफर के दौरान ट्रेन धीरे-धीरे ऊंचाई पकड़ती जाती है और तिब्बती पठार के बेहद ऊंचे हिस्सों से गुजरती है. रूट का सबसे खास हिस्सा वह है, जहां ट्रेन समुद्र की सतह से करीब 16,500 फीट से ज्यादा की ऊंचाई तक पहुंचती है. इतनी ऊंचाई पर सामान्य जगहों की तुलना में हवा में ऑक्सीजन काफी कम होती है. ऐसे में कुछ यात्रियों को सांस लेने में परेशानी, सिरदर्द या थकान जैसी दिक्कत महसूस हो सकती है. इसी वजह से इस ट्रेन को हाई-एल्टीट्यूड सफर के लिए खास तरीके से तैयार किया गया है.
ट्रेन की सबसे दिलचस्प चीजों में से एक इसकी ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम है. ऊंचाई बढ़ने पर यात्रियों को जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन लेने की सुविधा मिलती है. कई कोच में सीट या बर्थ के पास ऑक्सीजन आउटलेट दिए गए हैं. जरूरत महसूस होने पर यात्री वहां ऑक्सीजन की नली कनेक्ट कर सकते हैं और सफर के दौरान इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका मतलब बाहर जहां हवा बेहद ठंडी और ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, वहीं ट्रेन के अंदर यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर यात्री को पूरे सफर में ऑक्सीजन लेनी ही पड़ती है. यह सुविधा खासतौर पर ऊंचाई से होने वाली परेशानी से राहत देने के लिए उपलब्ध कराई जाती है.
इस सफर की सबसे खूबसूरत बात ट्रेन के अंदर नहीं, बल्कि खिड़की के बाहर दिखाई देती है. जैसे-जैसे ट्रेन ऊंचाई की तरफ बढ़ती है, शहर और आबादी पीछे छूटने लगती है. इसके बाद सामने दूर तक फैले पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां, नीले रंग की झीलें और खुले घास के मैदान दिखाई देने लगते हैं. कई जगह ऐसा नजारा बनता है कि यात्रियों को लगता है जैसे वे किसी फिल्म के सेट से गुजर रहे हों. इसी वजह से इस रेल सफर के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जाते हैं. एक तरफ चेहरे पर ऑक्सीजन की नली और दूसरी तरफ खिड़की के बाहर बेहद खूबसूरत लैंडस्केप, यह कॉम्बिनेशन इंटरनेट यूजर्स को काफी आकर्षित करता है.
शिनिंग से ल्हासा तक का सफर कई घंटों तक चलता है. लंबे सफर के बावजूद यात्रियों को ट्रेन के अंदर जरूरी सुविधाएं मिलती हैं. ट्रेन में स्लीपर बर्थ, बैठने की जगह और खाने-पीने की सुविधा मौजूद रहती है. लंबे सफर को आरामदायक बनाने के लिए यात्रियों को जरूरत के हिसाब से आराम करने का मौका मिलता है. लेकिन इस सफर की असली खासियत इसकी स्पीड या सुविधाएं नहीं हैं. खास बात यह है कि ट्रेन जिस ऊंचाई और इलाके से गुजरती है, वह इसे दुनिया के सबसे अलग रेल सफरों में शामिल करता है.
शिनिंग-ल्हासा रेल रूट को खास बनाने वाली एक और चीज है इसका प्राकृतिक नजारा. ट्रेन के रास्ते में तिब्बत के ऊंचे पठारी इलाके दिखाई देते हैं. कहीं बर्फीले पहाड़ नजर आते हैं, तो कहीं दूर तक फैले खुले मैदान. कई हिस्सों में झीलों और पहाड़ी इलाकों के नजारे यात्रियों का ध्यान खींचते हैं. मौसम और सीजन के हिसाब से इन जगहों का लुक भी बदलता रहता है. यात्रियों के लिए यह सफर इसलिए भी खास है क्योंकि उन्हें एक ही यात्रा में अलग-अलग तरह के नेचर लैंडस्केप देखने को मिलते हैं.
इतनी ज्यादा ऊंचाई पर यात्रा करना हर किसी के लिए एक जैसा अनुभव नहीं होता. कुछ लोगों को हाई-एल्टीट्यूड की वजह से शरीर में ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकती है. इसलिए इस तरह के सफर में यात्रियों को अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ट्रेन में ऑक्सीजन की सुविधा इसी तरह की परेशानी को ध्यान में रखकर दी जाती है. अगर किसी यात्री को सांस लेने में दिक्कत या ऊंचाई से जुड़ी परेशानी महसूस होती है, तो उसे तुरंत ट्रेन के स्टाफ से मदद लेनी चाहिए.
शिनिंग से ल्हासा तक चलने वाली यह ट्रेन दिखाती है कि रेल सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का साधन नहीं है. कभी-कभी रास्ता ही मंजिल से ज्यादा खास बन जाता है. यहां यात्रियों के चेहरे पर ऑक्सीजन की नली और खिड़की के बाहर बर्फीले पहाड़ों का नजारा पहली नजर में अजीब जरूर लगता है, लेकिन यही इस सफर की पहचान बन चुका है. करीब 22 घंटे की इस जर्नी में ट्रेन जब दुनिया के सबसे ऊंचे पठारी इलाकों में से गुजरती है, तो यात्रियों को एक तरफ प्रकृति की विशालता दिखाई देती है और दूसरी तरफ इंसानी इंजीनियरिंग का कमाल. शायद यही वजह है कि इस रेल सफर को देखने और महसूस करने की चाह दुनियाभर के ट्रैवल लवर्स में बनी रहती है.