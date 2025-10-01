Advertisement
'शोले की जेल' से लेकर 'बुर्ज खलीफा' तक... इस साल नवरात्रि में इंटरनेट पर वायरल हुए ये पंडाल, देखें तस्वीरें

Navratri 2025 Viral Durga Pandal: भारत में हर त्योहार की अपनी अलग धूम होती है. हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूम-धाम से मनाया जा रहा है. आज हम आपको ऐसे कुछ पंडालों के बारे में बताएंगे, जो काफी चर्चाओं में रहे और लोगों का खूब ध्यान भी अपनी तरफ खींचा. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 01, 2025, 02:36 PM IST
'शोले की जेल' से लेकर 'बुर्ज खलीफा' तक... इस साल नवरात्रि में इंटरनेट पर वायरल हुए ये पंडाल, देखें तस्वीरें

Navratri 2025: नवरात्रि का त्योहार पूरे देश में धूम-धाम से मनाया जाता है. इस बार भी पंडालों में खूब धूम दिखी. हालांकि आज के समय में नवरात्रि का मतलब सिर्फ पूजा-पाठ नहीं, बल्कि कला और क्रिएटिवटी से भी है. खासकर पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडालों की धूम अलग ही होती है. हर साल कलाकार पंडालों को बनाने में अपनी पूरी जान लगा देते हैं, जिससे सिर्फ देवी की सुंदर मूर्ति ही नहीं, बल्कि पंडाल की थीम भी समाज को कोई संदेश दे या लोगों को आकर्षित करे. इस बार कुछ पंडालों की थीम इतनी अलग और अनोखी रही कि वे तुरंत इंटरनेट पर वायरल हो गईं. ये पंडाल सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि कला, बॉलीवुड और यहां तक कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी एक मजेदार मिश्रण बन गए हैं. आइए देखते हैं इस साल के सबसे ज्यादा चर्चा में रहे और क्रिएटिव दुर्गा पूजा पंडाल कौन से थे.

जब ट्रंप बन गए 'असुर'
इस साल सबसे ज्यादा चर्चा में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लगे एक पंडाल ने रहा. यहां के कलाकारों ने महिषासुर यानी राक्षस की मूर्ति को एक ऐसा लुक दिया, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलता-जुलता लग रहा था. महिषासुर की गोरी चमड़ी और सुनहरे बालों को ट्रंप जैसा ही बनाया गया था. इस अनोखी मूर्ति को स्थानीय कलाकार असीम पाल ने बनाया, जो अपने क्रिएटिव काम के लिए जाने जाते हैं. आयोजकों ने बताया कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारतीय प्रोडक्ट्स पर भारी-भरकम शुल्क (50% टैरिफ) लगाने के विरोध में अपने गुस्से को जाहिर करने का यह उनका एक तरीका था.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'शोले' थीम पंडाल
मुर्शीदाबाद के पंडाल के बाद जिस पंडाल ने सबका ध्यान खींचा, वह था ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले की थीम पर बना दुर्गा पूजा पंडाल. इस पंडाल में घुसने वाला गेट अंग्रेजों के जमाने की जेल जैसा बनाया गया था. अंदर मंच पर थर्माकोल और बांस का इस्तेमाल करके फिल्म के मशहूर किरदार जैसे जय-वीरू, गब्बर और जेलर के सीन तैयार किए गए थे. इस पंडाल ने भक्तों को 1975 की उस यादगार फिल्म की दुनिया में ले जाकर एक शानदार अनुभव दिया, जिसे लोगों ने इंटरनेट पर खूब पसंद किया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कोलकाता में 'मिनी दुबई'
कोलकाता के आईटी हब बिधाननगर में भी एक पंडाल अपनी भव्यता के लिए बहुत चर्चा में रहा. इस पंडाल की थीम 'दुबई' थी और इसे 'दुबई दुर्गे दुर्गा' नाम दिया गया. पंडाल में दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक, बुर्ज खलीफा की शानदार प्रतिकृति (रेप्लिका) तैयार की गई थी. इसके अलावा, दुबई फ्रेम और बुर्ज अल अरब जैसे यूएई के दूसरे बड़े आकर्षणों को भी यहां खूबसूरती से दर्शाया गया था. यह पंडाल इतना भव्य था कि भक्तों को लगा जैसे वे सच में दुबई की ट्रिप पर आ गए हों.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अन्य पंडाल
इन तीनों अनोखी थीम वाले पंडालों के अलावा कोलकाता में कई और पंडाल अपनी सुंदरता और क्रिएटिविटी के लिए फेमस हुए. इनमें बालीगंज सांस्कृतिक संघ, अर्जुनपुर अमरा सोबई, श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब, दम दम पार्क भारत चक्र और केंदुआ शांति संघ के पंडाल भी शामिल थे. इन सभी पंडालों ने साबित कर दिया कि नवरात्रि का त्योहार सिर्फ भक्ति का नहीं, बल्कि क्रिएटिवटी का भी त्योहार है.

