275 साल पुराने किले में जब जीवित हो उठी परंपराएं, क्या है इस फेस्टिवल के पीछे की अनसुनी दास्तान?
संगीत, कहानियां और लोक परंपराएं इस अक्टूबर एक बार फिर जीवंत होने जा रही हैं. शेखावाटी के 275 साल पुराने डूंडलोद किले में सिंगिंग सैंड्स हेरिटेज फेस्टिवल का दूसरा सीजन 10 से 12 अक्टूबर तक आयोजित होगा.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 19, 2025, 02:28 PM IST
Singing Sands Festival: राजस्थान की धड़कनों में बसता संगीत, कहानियां और लोक परंपराएं इस अक्टूबर एक बार फिर जीवंत होने जा रही हैं. शेखावाटी के 275 साल पुराने डूंडलोद किले में सिंगिंग सैंड्स हेरिटेज फेस्टिवल का दूसरा सीजन 10 से 12 अक्टूबर तक आयोजित होगा. यह सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक यात्रा होगी, जहां संगीत, किस्से, खानपान और लोककला मिलकर परंपरा की असली खुशबू महसूस कराएंगे.

यह फेस्टिवल खास क्यों है?

फेस्टिवल को खास बनाने वाली इसकी बुटीक स्टाइल है. यहां भीड़ नहीं होगी बल्कि हर आगंतुक को व्यक्तिगत और गहराई से अनुभव मिलेगा. लोक वाद्ययंत्र बनाने की कार्यशाला, डूंडलोद के मशहूर स्टड फार्म का दौरा, रेगिस्तानी सफारी और हवेली से म्यूजियम बने भवन का भ्रमण- यह सब आगंतुकों को राजस्थान की असली झलक देगा.

डूंडलोद किला क्यों चुना गया?

1750 में ठाकुर केसरी सिंह द्वारा बनवाया गया यह किला राजपूत-मुगल स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है. आज भी यह राजपरिवार का निवास है और इसकी दीवारें बीते युगों की कहानियां कहती हैं. जब इन आंगनों और हवेलियों में लोक गायक सुर छेड़ेंगे, तो यह अनुभव हर किसी के दिल में गहराई से उतर जाएगा.

यहां क्या-क्या देखने को मिलेगा?

लोक संगीत और अंतरराष्ट्रीय सुरों का संगम
शिल्पकारों के साथ सीधा संवाद और हस्तकला अनुभव
तारों भरे आसमान के नीचे पारंपरिक दावत
बच्चों के लिए मुफ्त प्रवेश (12 साल तक)
महिला कलाकारों और शिल्पकारों की सक्रिय भागीदारी

आयोजकों की सोच क्या है?

फेस्टिवल प्रोड्यूसर नवीन त्रिपाठी का कहना है, “यह महज़ एक शो नहीं बल्कि एक रिट्रीट है. यहाँ दर्शक नहीं बल्कि प्रतिभागी बनने का मौका मिलता है.” वहीं डायरेक्टर विनोद जोशी ने बताया कि “संगीत, शिल्प और स्थापत्य एक साथ मिलकर ऐसा अनुभव बनाते हैं जो कहीं और दोहराया नहीं जा सकता.”

क्यों इसे मिस नहीं करना चाहिए?

यह फेस्टिवल एक सांस्कृतिक गेटअवे है, जहाँ परंपरा सिर्फ देखने की चीज़ नहीं बल्कि जीने का अनुभव है. चाहे आप कहानियों के शौकीन हों, लोक संगीत सुनना चाहते हों या राजस्थान की रसोई का असली स्वाद लेना – सिंगिंग सैंड्स हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास लेकर आ रहा है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं.

