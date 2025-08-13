इन जगहों पर घूमने जा रहे हैं तो टॉय ट्रेन में बैठकर लीजिए खूबसूरत नजारों का मजे, यादगार रहेगा सफर!
Advertisement
trendingNow12879732
Hindi Newsट्रैवल

इन जगहों पर घूमने जा रहे हैं तो टॉय ट्रेन में बैठकर लीजिए खूबसूरत नजारों का मजे, यादगार रहेगा सफर!

टॉय ट्रेन का सफर किसी भी यात्रा को यादगार बना सकता है, भारत में ऐसी कई टॉय ट्रेनें हैं जो आपको मनमोहक नजारों का आनंद लेने का मौका देती हैं. यह काफी खूबसूरत सफर होता है जहां नजारे बदलते हैं, हवा में ठंडक रहती है और मन को अलग शांत मिलती है.

|Last Updated: Aug 13, 2025, 11:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टॉय ट्रेन का सफर किसी भी यात्रा को यादगार बना सकता है, खासकर जब आप खूबसूरत पहाड़ों और वादियों से होकर गुजरें. भारत में ऐसी कई टॉय ट्रेनें हैं जो आपको मनमोहक नज़ारों का आनंद लेने का मौका देती हैं.

आज भी भारत के कुछ फेमस हिल स्टेशनों पर ऐतिहासिक टॉय ट्रेनें चल रही हैं, जो ब्रिटिश काल की इंजीनियरिंग और पहाड़ी सौंदर्य का अद्भुत संगम पेश करती हैं. इन ट्रेनों में बैठकर, यात्री सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते. बल्कि वे इतिहास, प्रकृति और एक खास सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करते हैं. यह काफी खूबसूरत सफर होता है जहां नजारे बदलते हैं, हवा में ठंडक रहती है और मन को अलग शांत मिलती है.

दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (पश्चिम बंगाल)-

यह भारत की सबसे मशहूर और पुरानी टॉय ट्रेनों में से एक है, जिसे यूनेस्को (UNESCO) वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला हुआ है. यह ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक चलती है और रास्ते में चाय के हरे-भरे बागान, घने जंगल और हिमालय की चोटियों के शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं. यह ट्रेन बटासिया लूप (Batasia Loop) से होकर गुजरती है, जहाँ से कंचनजंगा पर्वत का 360 डिग्री का शानदार व्यू दिखता है.

कालका-शिमला रेलवे (हिमाचल प्रदेश)-

यह भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. यह टॉय ट्रेन कालका से शुरू होकर शिमला तक जाती है. 96 किलोमीटर की इस यात्रा में यह ट्रेन 102 सुरंगों और 800 से अधिक पुलों से होकर गुजरती है, जो इसे एक इंजीनियरिंग चमत्कार बनाती है. रास्ते में देवदार के जंगल, छोटे-छोटे गांव और खूबसूरत घाटियां देखने को मिलती हैं, जो सफर को और भी रोमांचक बना देती हैं.

नीलगिरि माउंटेन रेलवे (तमिलनाडु)-

ऊटी और कुन्नूर जैसी जगहों पर घूमने जा रहे हैं तो इस टॉय ट्रेन का सफर जरूर करें. यह ट्रेन मेट्टुपालयम से ऊटी तक चलती है और नीलगिरि पहाड़ियों की ढलानों से होकर गुजरती है. यह एशिया की सबसे खड़ी (steepest) रेल लाइन मानी जाती है, इस ट्रेन में बैठकर आप घने जंगलों, झरनों और चाय के विशाल बागानों के बीच से गुजरते हैं, जिससे आंखों को सुकून मिलता है.

माथेरान हिल रेलवे (महाराष्ट्र)-

मुंबई के पास स्थित माथेरान एक छोटा और प्रदूषण-मुक्त हिल स्टेशन है जहां गाड़ियां प्रतिबंधित हैं. नेरल से माथेरान तक की यह टॉय ट्रेन आपको घने जंगलों और पश्चिमी घाट के मनोरम नजारों से होते हुए ले जाती है. यह ट्रेन जिग-जैग रास्तों से होकर जाती है, जिससे सफर धीमी गति से होता है और आपको प्रकृति को करीब से महसूस करने का मौका मिलता है.

TAGS

5 hill towns you can get to by toy train

Trending news

केजरीवाल और मान ने 'महिला विंग लीडरशिप ट्रेनिंग' कार्यक्रम को किया संबोधित
Arvind Kejriwal
केजरीवाल और मान ने 'महिला विंग लीडरशिप ट्रेनिंग' कार्यक्रम को किया संबोधित
सावरकर मानहानि मामले में जान के खतरे वाली बात पर राहुल का यू-टर्न, पार्टी बोली...
Rahul Gandhi
सावरकर मानहानि मामले में जान के खतरे वाली बात पर राहुल का यू-टर्न, पार्टी बोली...
आतंकियों की अब खैर नहीं! LoC पर सेना की नई प्लानिंग, PAK को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब
Jammu and Kashmir
आतंकियों की अब खैर नहीं! LoC पर सेना की नई प्लानिंग, PAK को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब
आ गए हज 2026 कुर्रा के नतीजे, कितना जमा कराना होगा एडवांस? जान लें A to Z तक हर चीज
Hajj 2026
आ गए हज 2026 कुर्रा के नतीजे, कितना जमा कराना होगा एडवांस? जान लें A to Z तक हर चीज
लाल किले पर PM मोदी का भाषण... बर्गर के प्राइज में ऐसे मिलेगी एंट्री, जानें प्रोसेस
independence day 2025
लाल किले पर PM मोदी का भाषण... बर्गर के प्राइज में ऐसे मिलेगी एंट्री, जानें प्रोसेस
उत्तरकाशी के बाद हिमाचल प्रदेश में आसमानी कहर, शिमला के रामपुर में फटा बादल
cloud burst in shimla
उत्तरकाशी के बाद हिमाचल प्रदेश में आसमानी कहर, शिमला के रामपुर में फटा बादल
दनादन दलील दे रहे थे वकील साहब, जज बोले- बिहार की ऐसी छवि मत बनाइए, SIR पर क्या हुआ?
Sir
दनादन दलील दे रहे थे वकील साहब, जज बोले- बिहार की ऐसी छवि मत बनाइए, SIR पर क्या हुआ?
'कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला', राहुल ने EC पर क्यों कसा तंज?
Rahul Gandhi
'कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला', राहुल ने EC पर क्यों कसा तंज?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फूटा गुस्सा, डॉग लवर करने लगा बहस तो वकील ने जड़ दिए थप्पड़
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फूटा गुस्सा, डॉग लवर करने लगा बहस तो वकील ने जड़ दिए थप्पड़
'मैंने 2500 कुत्तों को मारा, खाद बनाने के लिए पेड़ के नीचे दफना दिया'
Delhi stray dogs
'मैंने 2500 कुत्तों को मारा, खाद बनाने के लिए पेड़ के नीचे दफना दिया'
;