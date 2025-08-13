इन जगहों पर घूमने जा रहे हैं तो टॉय ट्रेन में बैठकर लीजिए खूबसूरत नजारों का मजे, यादगार रहेगा सफर!

टॉय ट्रेन का सफर किसी भी यात्रा को यादगार बना सकता है, खासकर जब आप खूबसूरत पहाड़ों और वादियों से होकर गुजरें. भारत में ऐसी कई टॉय ट्रेनें हैं जो आपको मनमोहक नज़ारों का आनंद लेने का मौका देती हैं.

आज भी भारत के कुछ फेमस हिल स्टेशनों पर ऐतिहासिक टॉय ट्रेनें चल रही हैं, जो ब्रिटिश काल की इंजीनियरिंग और पहाड़ी सौंदर्य का अद्भुत संगम पेश करती हैं. इन ट्रेनों में बैठकर, यात्री सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते. बल्कि वे इतिहास, प्रकृति और एक खास सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करते हैं. यह काफी खूबसूरत सफर होता है जहां नजारे बदलते हैं, हवा में ठंडक रहती है और मन को अलग शांत मिलती है.

दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (पश्चिम बंगाल)-

यह भारत की सबसे मशहूर और पुरानी टॉय ट्रेनों में से एक है, जिसे यूनेस्को (UNESCO) वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला हुआ है. यह ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक चलती है और रास्ते में चाय के हरे-भरे बागान, घने जंगल और हिमालय की चोटियों के शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं. यह ट्रेन बटासिया लूप (Batasia Loop) से होकर गुजरती है, जहाँ से कंचनजंगा पर्वत का 360 डिग्री का शानदार व्यू दिखता है.

कालका-शिमला रेलवे (हिमाचल प्रदेश)-

यह भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. यह टॉय ट्रेन कालका से शुरू होकर शिमला तक जाती है. 96 किलोमीटर की इस यात्रा में यह ट्रेन 102 सुरंगों और 800 से अधिक पुलों से होकर गुजरती है, जो इसे एक इंजीनियरिंग चमत्कार बनाती है. रास्ते में देवदार के जंगल, छोटे-छोटे गांव और खूबसूरत घाटियां देखने को मिलती हैं, जो सफर को और भी रोमांचक बना देती हैं.

नीलगिरि माउंटेन रेलवे (तमिलनाडु)-

ऊटी और कुन्नूर जैसी जगहों पर घूमने जा रहे हैं तो इस टॉय ट्रेन का सफर जरूर करें. यह ट्रेन मेट्टुपालयम से ऊटी तक चलती है और नीलगिरि पहाड़ियों की ढलानों से होकर गुजरती है. यह एशिया की सबसे खड़ी (steepest) रेल लाइन मानी जाती है, इस ट्रेन में बैठकर आप घने जंगलों, झरनों और चाय के विशाल बागानों के बीच से गुजरते हैं, जिससे आंखों को सुकून मिलता है.

माथेरान हिल रेलवे (महाराष्ट्र)-

मुंबई के पास स्थित माथेरान एक छोटा और प्रदूषण-मुक्त हिल स्टेशन है जहां गाड़ियां प्रतिबंधित हैं. नेरल से माथेरान तक की यह टॉय ट्रेन आपको घने जंगलों और पश्चिमी घाट के मनोरम नजारों से होते हुए ले जाती है. यह ट्रेन जिग-जैग रास्तों से होकर जाती है, जिससे सफर धीमी गति से होता है और आपको प्रकृति को करीब से महसूस करने का मौका मिलता है.