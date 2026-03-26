गुवाहाटी के पास घूमने के लिए ये 6 जगहें, जहां आपको मिलेगा नेचर, एडवेंचर और शांति का अनोखा संगम

गुवाहाटी सिर्फ असम का सबसे बड़ा शहर नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा एक सुंदर पर्यटन केंद्र भी है. हिमालय की पहाड़ियों और हरियाली से घिरे इस शहर से आपको न केवल खुद का एंटरटेनमेंट मिलेगा, बल्कि आसपास कई वीकेंड ट्रिप के लिए शानदार जगहें भी आसानी से एक्सप्लोर की जा सकती हैं. गुवाहाटी से शिलांग, चेरापूंजी, हाजो और पोबितोरा जैसे स्थानों की दूरी इतनी है कि आप एक छोटा सा ट्रिप भी मजेदार और यादगार बना सकते हैं. चाहे आप प्रकृति प्रेमी हों या एडवेंचर के शौकीन, ये 6 जगहें हर किसी को लुभा लेंगी.

हाजो

गुवाहाटी से सिर्फ 36 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित हाजो एक प्राचीन तीर्थस्थल है. यह स्थल हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध धर्मों के लोगों के लिए खास है. सहयग्रीव माधव मंदिर और पोवा मक्का मस्जिद जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल यहां की पहचान हैं. माना जाता है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी यहां निर्वाण की अनुभूति करते थे. शांतिपूर्ण वातावरण, मंदिरों की सुंदरता और नदी का नजारा मिलकर इसे वीकेंड ट्रिप के लिए एकदम परफेक्ट बनाते हैं. अगर आप दोस्तों या परिवार के साथ थोड़ी शांति और धार्मिक आकर्षण देखना चाहते हैं, तो हाजो आपके लिए बेस्ट है.

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मायोंग

मायोंग जिसे ‘काले जादू की भूमि’ भी कहा जाता है. गुवाहाटी से लगभग 43.5 किलोमीटर दूर यह जगह मोरीगांव जिले में ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा है. गांव में काले जादू और जादूगरों की कहानियां पर्यटकों को आकर्षित करती हैं. साथ ही, यह स्थान पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य के नजदीक होने के कारण वन्यजीव प्रेमियों के लिए भी शानदार है. ट्रैकिंग, वाटर स्पोर्ट्स और जंगल में एडवेंचर गतिविधियों के लिए मायोंग एकदम सही विकल्प है. दोस्तों के साथ वीकेंड बिताने के लिए यह जगह मजेदार और यादगार अनुभव देती है.

पोबितोरा और काजीरंगा

गुवाहाटी से 48 किलोमीटर दूर पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य और 193 किलोमीटर दूर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हैं. पोबितोरा में आपको बड़ी संख्या में पक्षी और सींग वाले गैंडे देखने को मिलते हैं. काजीरंगा में जंगली हाथी, बाघ, दलदली हिरण और कई पक्षियों की प्रजातियां हैं. दोनों ही स्थान वन्यजीव फोटोग्राफी और नेचर लवर्स के लिए आदर्श हैं. गुवाहाटी से आसानी से पहुंचा जा सकता है और यहां एडवेंचर और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा मेल देखने को मिलता है.

शिलांग और चेरापूंजी

गुवाहाटी से 99 किलोमीटर दूर शिलांग और 147 किलोमीटर दूर चेरापूंजी वीकेंड ट्रिप के लिए बेस्ट हैं. शिलांग को ‘पूर्व का स्कॉटलैंड’ कहा जाता है, जबकि चेरापूंजी पूरे भारत में सबसे ज्यादा बारिश और हरियाली के लिए फेमस है. यहां ट्रैकिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, कैंपिंग और झरनों की सैर की जा सकती है. एलिफेंट वाटरफॉल जैसे प्राकृतिक आकर्षण इन ट्रिप्स को और मजेदार बनाते हैं. अगर आप नेचर, एडवेंचर और शांति का सही संगम चाहते हैं, तो शिलांग और चेरापूंजी की यात्रा अवश्य करें.