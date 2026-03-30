धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है! कश्मीर से हिमालय तक, इन 6 जगहों पर फूलों का 'सैलाब' देख हो जाएंगे मंत्रमुग्ध

अगर आप सोचते हैं कि फूलों की असली खूबसूरती सिर्फ जापान में ही देखने को मिलती है, तो भारत के ये डेस्टिनेशन आपकी सोच बदल देंगे. वसंत के मौसम में देश के कई हिस्से रंग-बिरंगे फूलों से भर जाते हैं. कश्मीर से लेकर केरल तक, हर जगह प्रकृति एक अलग ही रंग में नजर आती है. ये जगहें अब तेजी से स्प्रिंग ट्रैवल के लिए पसंदीदा बनती जा रही हैं.

Valley of Flowers National Park

उत्तराखंड की हिमालयी वादियों में बसा यह नेशनल पार्क किसी सपने जैसा लगता है. यहां 500 से ज्यादा प्रजातियों के फूल खिलते हैं, जिनमें ब्लू पॉपी और प्रिमुला जैसे दुर्लभ फूल शामिल हैं. खास बात यह है कि यहां का रंग हर कुछ दिनों में बदलता रहता है. हालांकि यहां तक पहुंचने का ट्रेक थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो नजारा मिलता है, वह जिंदगी भर याद रहता है.

Yumthang Valley

सिक्किम की यह घाटी अपने रोडोडेंड्रोन फूलों के लिए मशहूर है. यहां पहाड़ लाल, गुलाबी और सफेद रंगों से ढक जाते हैं. बर्फ से ढकी चोटियां, चरते हुए याक और पास में मौजूद हॉट स्प्रिंग्स इस जगह को और खास बनाते हैं. यह सिर्फ एक खूबसूरत दृश्य नहीं, बल्कि एक पूरा अनुभव है.

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Dzukou Valley

नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर बसी यह घाटी अभी भी ज्यादा लोगों की नजर में नहीं आई है. यहां के हरे-भरे मैदान और मौसमी जंगली फूल इसे बेहद खास बनाते हैं. यहां मिलने वाला दुर्लभ ‘डज़ुको लिली’ इस जगह की पहचान है. अगर आप भीड़ से दूर कुछ अलग देखना चाहते हैं, तो यह जगह परफेक्ट है.

Indira Gandhi Memorial Tulip Garden

श्रीनगर का यह ट्यूलिप गार्डन वसंत में किसी पेंटिंग जैसा लगता है. जब लाखों ट्यूलिप एक साथ खिलते हैं, तो पूरा गार्डन रंगों की पट्टियों में बदल जाता है. जाबरवान पहाड़ियों के बीच बसा यह गार्डन यूरोप के फूलों वाले गार्डन को भी टक्कर देता है. यहां का नजारा देखने के लिए हर साल हजारों पर्यटक पहुंचते हैं.

Munnar

केरल का मुन्नार अपने चाय बागानों और हल्के फूलों के साथ एक अलग ही सुकून देता है, जहां हरियाली के बीच सफेद फूल खास आकर्षण बनते हैं.

Gurez Valley

वहीं कश्मीर की गुरेज वैली, जो एलओसी के पास स्थित है, वसंत में जंगली फूलों से भर जाती है. यहां ट्यूलिप, आइरिस और डेज़ी जैसे फूल पहाड़ों के बीच खिलते हैं, और किशनगंगा नदी इस नजारे को और भी खूबसूरत बना देती है.