धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है! कश्मीर से हिमालय तक, इन 6 जगहों पर फूलों का 'सैलाब' देख हो जाएंगे मंत्रमुग्ध

जापान के चेरी ब्लॉसम को टक्कर देने के लिए तैयार हैं भारत के ये 6 खूबसूरत डेस्टिनेशन. कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन से लेकर हिमालय की फूलों वाली घाटियों तक, जानिए भारत की उन जगहों के बारे में जहां वसंत का मौसम किसी सपने जैसा लगता है. अपनी अगली ट्रिप के लिए बेस्ट ऑप्शन चुनें.
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अगर आप सोचते हैं कि फूलों की असली खूबसूरती सिर्फ जापान में ही देखने को मिलती है, तो भारत के ये डेस्टिनेशन आपकी सोच बदल देंगे. वसंत के मौसम में देश के कई हिस्से रंग-बिरंगे फूलों से भर जाते हैं. कश्मीर से लेकर केरल तक, हर जगह प्रकृति एक अलग ही रंग में नजर आती है. ये जगहें अब तेजी से स्प्रिंग ट्रैवल के लिए पसंदीदा बनती जा रही हैं.
उत्तराखंड की हिमालयी वादियों में बसा यह नेशनल पार्क किसी सपने जैसा लगता है. यहां 500 से ज्यादा प्रजातियों के फूल खिलते हैं, जिनमें ब्लू पॉपी और प्रिमुला जैसे दुर्लभ फूल शामिल हैं. खास बात यह है कि यहां का रंग हर कुछ दिनों में बदलता रहता है. हालांकि यहां तक पहुंचने का ट्रेक थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो नजारा मिलता है, वह जिंदगी भर याद रहता है.
सिक्किम की यह घाटी अपने रोडोडेंड्रोन फूलों के लिए मशहूर है. यहां पहाड़ लाल, गुलाबी और सफेद रंगों से ढक जाते हैं. बर्फ से ढकी चोटियां, चरते हुए याक और पास में मौजूद हॉट स्प्रिंग्स इस जगह को और खास बनाते हैं. यह सिर्फ एक खूबसूरत दृश्य नहीं, बल्कि एक पूरा अनुभव है.
नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर बसी यह घाटी अभी भी ज्यादा लोगों की नजर में नहीं आई है. यहां के हरे-भरे मैदान और मौसमी जंगली फूल इसे बेहद खास बनाते हैं. यहां मिलने वाला दुर्लभ ‘डज़ुको लिली’ इस जगह की पहचान है. अगर आप भीड़ से दूर कुछ अलग देखना चाहते हैं, तो यह जगह परफेक्ट है.
श्रीनगर का यह ट्यूलिप गार्डन वसंत में किसी पेंटिंग जैसा लगता है. जब लाखों ट्यूलिप एक साथ खिलते हैं, तो पूरा गार्डन रंगों की पट्टियों में बदल जाता है. जाबरवान पहाड़ियों के बीच बसा यह गार्डन यूरोप के फूलों वाले गार्डन को भी टक्कर देता है. यहां का नजारा देखने के लिए हर साल हजारों पर्यटक पहुंचते हैं.
केरल का मुन्नार अपने चाय बागानों और हल्के फूलों के साथ एक अलग ही सुकून देता है, जहां हरियाली के बीच सफेद फूल खास आकर्षण बनते हैं.
वहीं कश्मीर की गुरेज वैली, जो एलओसी के पास स्थित है, वसंत में जंगली फूलों से भर जाती है. यहां ट्यूलिप, आइरिस और डेज़ी जैसे फूल पहाड़ों के बीच खिलते हैं, और किशनगंगा नदी इस नजारे को और भी खूबसूरत बना देती है.