शिमला-मनाली भूल जाइए! भीड़ से दूर, इन इकलौते हिल स्टेशंस पर बिताएं अपना अगला वेकेशन; देखें पूरी लिस्ट

Hidden Hill Retreat: अगर शिमला, मनाली और ऊटी की भीड़ से थक चुके हैं, तो भारत के ऐसे राज्यों को जानिए जहां सिर्फ एक ही हिल स्टेशन है. ये शांत जगहें भीड़ से दूर सुकून और लोकल संस्कृति का असली अनुभव देती हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 16, 2026, 09:55 AM IST
Skip Crowded Hill Stations: कुल 7 राज्यों में सिर्फ एक हिल स्टेशन होना इन्हें भीड़ से दूर और अलग पहचान देता है. यहां लग्जरी से ज्यादा सुकून, शोर से ज्यादा शांति और फोटो से ज्यादा अनुभव मिलता है. अगर आप भीड़ से बचकर कुछ नया देखना चाहते हैं, तो ये हिल स्टेशन आपकी अगली यात्रा के लिए परफेक्ट हो सकते हैं.

मोरनी
शिवालिक की पहाड़ियों में बसा मोरनी हिल्स हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है. चंडीगढ़ से करीब 45 किलोमीटर दूर यह जगह सपाट मैदानों से बिल्कुल अलग अनुभव देती है. चीड़ के जंगल, झीलें और खुला आसमान यहां की पहचान हैं. ट्रेकिंग, बर्ड वॉचिंग और ट्विन लेक में बोटिंग यहां के मुख्य आकर्षण हैं. 17वीं सदी का मोरनी किला इस शांत जगह में इतिहास का रंग घोल देता है.

माउंट आबू
राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू अरावली रेंज में 1,220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. गर्म रेगिस्तान के बीच यह जगह हरियाली और ठंडे मौसम से चौंकाती है. नक्की झील, दिलवाड़ा जैन मंदिर और सनसेट पॉइंट यहां जरूर देखने लायक हैं. समर फेस्टिवल में लोक संगीत और नृत्य इस हिल स्टेशन को सांस्कृतिक रंग भी देते हैं.

राजगीर
बिहार का इकलौता हिल स्टेशन राजगीर इतिहास और आध्यात्म का अनोखा संगम है. यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी रहा है. बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ी यह जगह गर्म पानी के कुंड, प्राचीन गुफाओं और विश्व शांति स्तूप के लिए जानी जाती है. यहां की पहाड़ियां हिमालय जैसी नहीं, लेकिन इसका आकर्षण इसकी विरासत में छिपा है.

हाफलोंग
असम का एकमात्र हिल स्टेशन हाफलोंग दीमा हसाओ जिले में स्थित है. हरियाली से ढकी पहाड़ियां, ऑर्किड्स और जनजातीय संस्कृति इसे खास बनाती है. हाफलोंग लेक, चाय बागान और गांवों की सादगी यहां की जान है. शिलांग और दार्जिलिंग की तुलना में यह जगह आज भी शांत और कम जानी-पहचानी है.

डेरिंगबाड़ी
915 मीटर की ऊंचाई पर स्थित डेरिंगबाड़ी ओडिशा का इकलौता हिल स्टेशन है. यहां चीड़ के जंगल, कॉफी प्लांटेशन और सर्दियों में कभी-कभी बर्फ भी देखने को मिलती है. झरने, हिल व्यू पार्क और आदिवासी संस्कृति इसे खास बनाते हैं. मंदिरों और समुद्र तटों से अलग ओडिशा का यह चेहरा चौंकाता है.

सापुतारा
सह्याद्री रेंज में बसा सापुतारा गुजरात का एकमात्र हिल स्टेशन है. सापुतारा झील, आर्टिस्ट विलेज और रोपवे यहां के प्रमुख आकर्षण हैं. यह जगह डांग के जंगलों का प्रवेश द्वार भी है. मानसून में जब पहाड़ हरे हो जाते हैं, तब सापुतारा और भी खूबसूरत दिखता है.

चित्रकूट
उत्तर प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन चित्रकूट आध्यात्म और प्रकृति का संगम है. रामायण से जुड़ी यह जगह पहाड़ियों, नदियों और जंगलों से घिरी है. कामदगिरि पर्वत, रामघाट और गुप्त गोदावरी यहां के प्रमुख स्थल हैं. यह जगह शांति और सांस्कृतिक गहराई चाहने वालों के लिए खास है.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक

