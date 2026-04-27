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लक्षद्वीप जाना होगा अब और भी आसान! आ गया पानी पर उतरने वाला प्लेन, जानें रूट्स

भारत में पहली बार कमर्शियल सीप्लेन सेवा शुरू होने जा रही है. SkyHop Aviation को DGCA से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (AOC) मिल गया है. जानिए लक्षद्वीप और उत्तराखंड के रूट्स पर कैसे काम करेगा यह पानी वाला जहाज.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 27, 2026, 12:12 PM IST
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लक्षद्वीप जाना होगा अब और भी आसान! आ गया पानी पर उतरने वाला प्लेन, जानें रूट्स

भारत के विमानन क्षेत्र में आज एक नया इतिहास रच गया है. गुरुग्राम स्थित 'स्काईहॉप एविएशन' को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट यानी AOC मिल गया है. इसका सीधा मतलब यह है कि अब भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर कमर्शियल सीप्लेन उड़ान भरना शुरू करेंगे. यह कदम उन इलाकों के लिए गेम-चेंजर साबित होगा जहां रनवे या बड़े एयरपोर्ट बनाना नामुमकिन या बहुत मुश्किल है.

क्या सफल रहा ट्रायल?

इस सर्टिफिकेट को पाने से पहले स्काईहॉप ने इसी महीने कई कड़े परीक्षण पूरे किए हैं. कंपनी ने उत्तराखंड में गंगा बैराज और टिहरी झील जैसे स्थानों पर सीप्लेन की सफल लैंडिंग और टेक-ऑफ करके दिखाया. पानी पर हवाई जहाज का उतरना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन सफल ट्रायल ने यह साबित कर दिया कि भारत की भौगोलिक परिस्थितियों में यह पूरी तरह सुरक्षित और व्यावहारिक है.

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लक्षद्वीप से होगी शुरुआत

स्काईहॉप एविएशन ने अपनी उड़ानों के पहले चरण के लिए लक्षद्वीप को चुना है. कंपनी की योजना लक्षद्वीप के पांच प्रमुख द्वीपों को आपस में जोड़ने और उन्हें मुख्य भूमि से कनेक्ट करने की है. इसके लिए 19 सीटों वाले विमान का इस्तेमाल किया जाएगा. इससे न केवल स्थानीय लोगों को आने-जाने में आसानी होगी, बल्कि लक्षद्वीप में पर्यटन को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा. समंदर के नीले पानी के ऊपर सीप्लेन का सफर पर्यटकों के लिए एक यादगार अनुभव होगा.

स्काईहॉप एविएशन की फाउंडर और सीईओ अवनी सिंह ने इस मौके पर कहा कि AOC प्राप्त करना एक मील का पत्थर है. उन्होंने बताया कि पिछले एक साल की कड़ी मेहनत के बाद आज वे इस मुकाम पर पहुंचे हैं. उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और DGCA के महानिदेशक वीर विक्रम यादव का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य भारत के उन हिस्सों को जोड़ना है जहां पहुंचना आज भी एक चुनौती है.

कनेक्टिविटी को मिलेगा फायदा

सीप्लेन सेवा शुरू होने से न केवल यात्रा का समय बचेगा, बल्कि यह क्षेत्रीय संपर्क को भी मजबूत करेगा. उत्तराखंड की झीलों से लेकर दक्षिण भारत के द्वीपों तक, सीप्लेन भारत की सुंदरता को एक नए नजरिए से पेश करेगा. 27 अप्रैल 2026 की यह घोषणा भारत को वैश्विक विमानन मानचित्र पर एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी. अब वह दिन दूर नहीं जब भारत का आम नागरिक भी पानी से उड़ान भरने का लुत्फ उठा सकेगा.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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