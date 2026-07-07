घूमने का है प्लान? स्काईस्कैनर के ये नए फीचर्स बदल देंगे आपके सफर का अंदाज

Cheap Summer Travel: गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं और अगर आप भी कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. मशहूर ट्रैवल प्लेटफॉर्म स्काईस्कैनर ने कई नए और धांसू फीचर्स लॉन्च किए हैं, जो आपके पैसे भी बचाएंगे और सफर की प्लानिंग को बेहद आसान बना देंगे. अब आपको सस्ती फ्लाइट ढूंढने के लिए घंटों माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब यह काम स्काईस्कैनर का एडवांस AI चुटकियों में कर देगा.
स्काईस्कैनर ने अपनी वेबसाइट पर एक्सप्लोर विद एआई नाम का एक कमाल का टूल पेश किया है. अब आपको सर्च बॉक्स में कोई फिक्स तारीख या जगह डालने की जरूरत नहीं है. आप बस आम बोलचाल की भाषा में लिख सकते हैं जैसे, "मुझे दिसंबर में जापान के लिए सस्ती फ्लाइट ढूंढने में मदद करो." इसके बाद यह टूल आपकी पसंद के हिसाब से बेस्ट सुझाव देगा. शुरुआती टेस्टिंग में देखा गया है कि 60% लोग इस एआई टूल के सुझावों को पसंद कर रहे हैं और फ्लाइट ऑप्शंस पर क्लिक कर रहे हैं.
बजट की पूरी जानकारी एक ही जगह
इस नए AI टूल की सबसे अच्छी बात यह है कि यह दो जगहों की तुलना आपके सामने स्क्रीन पर लाइव कर देता है. आप एक साथ दो अलग-अलग शहरों की फ्लाइट टिकट के दाम, वहां का मौसम, फ्लाइट का समय और वहां का माहौल (Vibe) देख सकते हैं. इतना ही नहीं, यह एआई आपको ऐसे स्मार्ट इनसाइट्स भी देगा जैसे, "सितंबर में जाना दिसंबर के मुकाबले 24% सस्ता रहेगा." इससे आप सही समय पर सही फैसला ले पाएंगे.
रोड ट्रिप प्लानर बनाएं मजेदार सफर
अगर आपको सड़क के रास्ते घूमना पसंद है, तो स्काईस्कैनर का नया रोड ट्रिप प्लानर आपके लिए ही बना है. आपको बस अपनी कार पिक-अप लोकेशन, तारीख और अपना मूड बताना है. इसके बाद AI आपके लिए पांच अलग-अलग स्टाइल में रूट तैयार कर देगा- जैसे खूबसूरत रास्तों वाला 'Scenic Route', सबसे जल्दी पहुंचाने वाला 'Fastest Route', इसके अलावा कल्चरल, एडवेंचर या रिलैक्सिंग गेटअवे. यह टूल रास्ते में रुकने की जगहें और घूमने वाले स्पॉट्स भी खुद सजेस्ट करेगा.
लाइव फ्लाइट ट्रैकर देगा पल-पल की अपडेट
सफर के दिन अक्सर लोगों को फ्लाइट लेट होने या गेट बदलने की चिंता रहती है. इसी टेंशन को खत्म करने के लिए स्काईस्कैनर नया 'Flight Tracker' लाया है. अब आपको लाखों फ्लाइट्स के डिपार्चर, अराइवल, लाइव स्टेटस, टर्मिनल नंबर, बोर्डिंग गेट और यहां तक कि सामान लेने वाले बैगेज बेल्ट तक की सटीक जानकारी रीयल-टाइम में मिलेगी. इससे एयरपोर्ट पर आपकी भागदौड़ पूरी तरह खत्म हो जाएगी.
इस फीचर से होगी ज्यादा बचत
स्काईस्कैनर ने अपने ऐप पर बेहद लोकप्रिय 'DROPS' फीचर को और ज्यादा अपग्रेड कर दिया है. अब यह टूल हर दिन लगभग 100 अरब (100 Billion) कीमतों को खंगालता है ताकि आपको सबसे सस्ती डील दे सके. अब ऐप पर यूजर्स को पहले के मुकाबले 822% ज्यादा रोजाना डील्स देखने को मिलेंगी. अगर पिछले 7 दिनों में किसी फ्लाइट का किराया 20% या उससे ज्यादा गिरा है, तो यह ऐप आपको तुरंत अलर्ट कर देगा.