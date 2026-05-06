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Hindi Newsट्रैवलTOP 10 Luxury Hotels: समुद्र के नीचे सोने का सपना होगा पूरा; दुनिया के इन 10 होटलों में बिस्तर से दिखती हैं रंग-बिरंगी मछलियां

TOP 10 Luxury Hotels: समुद्र के नीचे सोने का सपना होगा पूरा; दुनिया के इन 10 होटलों में बिस्तर से दिखती हैं रंग-बिरंगी मछलियां

Top 10 Luxury Hotels: मालदीव से दुबई तक दुनिया के 10 ऐसे लग्जरी अंडरवॉटर होटल, जहां बिस्तर पर लेटे-लेटे शार्क, मछलियां और कोरल रीफ देखने का मौका मिलता है. जानिए इन अनोखे होटलों की पूरी कहानी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 06, 2026, 04:14 PM IST
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TOP 10 Luxury Hotels: समुद्र के नीचे सोने का सपना होगा पूरा; दुनिया के इन 10 होटलों में बिस्तर से दिखती हैं रंग-बिरंगी मछलियां

कभी सोचा है कि आप अपने बिस्तर पर लेटे हों और खिड़की के बाहर रंग-बिरंगी मछलियां, शार्क और चमकते कोरल रीफ दिखाई दें? सुनने में यह किसी फिल्म जैसा लगता है, लेकिन दुनिया में ऐसे कई लग्जरी होटल मौजूद हैं जहां यह सपना सच हो सकता है. मालदीव से लेकर दुबई और सिंगापुर तक कई खास अंडरवॉटर होटल बने हैं. यहां मेहमान सिर्फ ठहरते नहीं, बल्कि समुद्र के भीतर एक अलग दुनिया का अनुभव करते हैं. यही वजह है कि ये होटल आज दुनिया के सबसे यूनिक ट्रैवल एक्सपीरियंस में गिने जाते हैं.

कौन से होटल हैं सबसे खास?

दुनिया के सबसे चर्चित अंडरवॉटर होटलों में द मुराका का नाम सबसे ऊपर आता है, जहां कमरा समुद्र के करीब 5 मीटर नीचे बना है. वहीं द मंटा रिज़ॉर्ट में पानी के बीच तैरता कमरा मिलता है. रीफ सूट्स में आप दुनिया की मशहूर रीफ के बीच रात गुजार सकते हैं. इन होटलों की खास बात यह है कि यहां दीवारों की जगह मोटे ग्लास लगे हैं, जिनसे समुद्री जीवन साफ दिखाई देता है.

कहां दिखती हैं शार्क और हजारों मछलियां?

अगर आप समुद्र के बड़े जीवों को करीब से देखना चाहते हैं तो इक्वेरियस ओशन सूट्स शानदार विकल्प है. यहां कमरे के बाहर हजारों मछलियां और रे दिखाई देती हैं. वहीं अटलांटिस द पाम की अंडरवॉटर सुइट्स में विशाल लगून का नजारा मिलता है, जहां रीफ शार्क और दूसरी समुद्री प्रजातियां नजर आती हैं. इन होटलों में रात का अनुभव सबसे खास माना जाता है, क्योंकि अंधेरे में चमकते समुद्री जीव पूरे माहौल को जादुई बना देते हैं.

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कौन से होटल हैं सबसे अनोखे?

इंटरकांटिनेंटल शंघाई वंडरलैंड एक पुराने पत्थर की खदान के अंदर बना है, जहां कुछ कमरे पानी के नीचे हैं. वहीं जूल्स अंडरसी लॉज दुनिया का पहला अंडरवॉटर होटल माना जाता है, जिसकी शुरुआत 1986 में हुई थी. यहां पहुंचने के लिए मेहमानों को स्कूबा डाइविंग करनी पड़ती है. नियमा प्राइवेट आइलैंड्स और फ्लोटिंग सीहॉर्स विला भी निजी और शानदार अंडरवॉटर अनुभव के लिए मशहूर हैं.

बुकिंग से पहले क्या जानना जरूरी है?

इन होटलों में ठहरना आसान नहीं होता, क्योंकि यहां बुकिंग कई महीने पहले करनी पड़ती है. खासतौर पर मालदीव और दुबई के होटल तेजी से फुल हो जाते हैं. अगर आप असली समुद्री जीवन देखना चाहते हैं तो प्राकृतिक रीफ वाले होटल चुनें, जबकि शार्क और बड़ी मछलियों को करीब से देखने के लिए एक्वेरियम आधारित होटल बेहतर हो सकते हैं. एक रात का यह अनुभव आपकी समुद्र को देखने की सोच पूरी तरह बदल सकता है. 

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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