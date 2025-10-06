अक्टूबर में बर्फबारी का मजा लेने के लिए घूमें ये जगहें, Snowfall शुरू होते ही बढ़ गई पहाड़ों की खूबसूरती

Gulmarg and Kashmir Snowfall: अगर आप उन लोगों में से हैं, जिन्हें बर्फबारी (Snowfall) का इंतजार साल भर रहता है तो आपके लिए एक शानदार खबर है. इस साल हिमालय की पहाड़ियों में सर्दी ने अपने तय समय से काफी पहले ही दस्तक दे दी है. अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही गुलमर्ग और हिमाचल प्रदेश के कई प्रमुख इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हो चुकी है. इस अचानक ठंड ने ऊंचे पहाड़ों को सफेद चादर से ढक दिया है, जिससे वहां का नजारा बेहद दिलकश हो गया है. टूरिस्ट्स और स्थानीय लोगों के चेहरे पर इस नजारे को देखकर खुशी साफ झलक रही है. यह संकेत है कि इस बार सर्दियां जल्दी शुरू होंगी और अब पहाड़ों की ट्रिप करने का सबसे सही समय आ गया है.

गुलमर्ग और रोहतांग में पहली बर्फ

सर्दियों के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेज में से एक गुलमर्ग में 2 अक्टूबर को ही इस सीज़न की पहली बर्फबारी हो गई. गुलमर्ग के अलावा फेमस सिंथन टॉप, रोहतांग पास और धौलाधार की पहाड़ियों पर भी स्नोफॉल देखने को मिली है. इस शुरुआती बर्फबारी की वजह से इन पहाड़ी इलाकों का तापमान तेजी से गिर गया है, जिससे हाल ही की गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है. बर्फबारी के साथ-साथ निचले हिस्सों में हल्की बारिश और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिससे मौसम जबरदस्त हो गया है.

हिमाचल की पहाड़ियों पर कोहरा और सुंदरता

हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भी सर्दी जल्दी आ गई है. धौलाधार की पहाड़ियों पर हुई बर्फबारी और कांगड़ा व चंबा जिलों में हुई बारिश के बाद तापमान में काफी गिरावट आई है. धर्मशाला, मैक्लोडगंज और डलहौज़ी जैसे प्रमुख स्थानों पर न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच गया है. सुबह के समय पहाड़ों की ऊंचाई वाले हिस्सों में घना कोहरा छाया रहता है, जिसके बीच से बर्फ से ढकी चोटियां झांकती हुई और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं. बड़ी संख्या में टूरिस्ट्स इस नजारे को देखने और अपनी यादों में कैद करने के लिए इन जगहों पर पहुंच रहे हैं.

टूरिस्ट्स के लिए काफी अच्छा

टूरिज्म ऑपरेटर इस शुरुआती बर्फबारी को एक अच्छा संकेत मान रहे हैं. उनका मानना है कि जल्दी बर्फ गिरने से गुलमर्ग और दूसरे हिल स्टेशनों पर टूरिस्टों की संख्या बढ़ेगी. जो लोग विंटर गेम्स (Winter Games) और स्नोफॉल का मजा लेने के लिए सर्दियों पर निर्भर रहते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन शुरुआत है. मौसम थोड़ा पहले सक्रिय होने की वजह से टूरिस्ट्स को अब सर्दियों का मजा पहले ही मिलना शुरू हो गया है. पहाड़ों की ढलानें अब सफेद बर्फ से ढक चुकी हैं और आने वाले दिनों में और ज्यादा बर्फ गिरने की संभावना है. इसलिए, अगर आप बर्फ देखने के शौकीन हैं, तो अब बिना देर किए अपनी पहाड़ों की ट्रिप का प्लान बना सकते हैं.