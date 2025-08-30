चंडीगढ़ से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर बसा है स्वर्ग जैसी ये 3 जगहें; वीकेंड को बनाएं यादगार और... तुरंत कर लें बैग पैक
चंडीगढ़ से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर बसा है स्वर्ग जैसी ये 3 जगहें; वीकेंड को बनाएं यादगार और... तुरंत कर लें बैग पैक

चंडीगढ़ की तेज़ रफ्तार जिंदगी से कुछ समय के लिए दूर जाने का मन करे तो आसपास के हिल स्टेशन बेहतरीन विकल्प हैं. यहां की ठंडी हवाएं, हरे-भरे जंगल और शांत वातावरण आपको तरोताजा कर देंगे.

Aug 30, 2025
चंडीगढ़ से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर बसा है स्वर्ग जैसी ये 3 जगहें; वीकेंड को बनाएं यादगार और... तुरंत कर लें बैग पैक

Hidden weekend getaways near Chandigarh: चंडीगढ़ की तेज़ रफ्तार जिंदगी से कुछ समय के लिए दूर जाने का मन करे तो आसपास के हिल स्टेशन बेहतरीन विकल्प हैं. यहां की ठंडी हवाएं, हरे-भरे जंगल और शांत वातावरण आपको तरोताजा कर देंगे. सुखना झील, रॉक गार्डन और रोज गार्डन शहर में ही हैं, लेकिन असली पहाड़ी नज़ारे और शांति के लिए थोड़ा सफर करना ही सही रहेगा. आइए जानते हैं तीन शानदार हिल स्टेशन जो आपके वीकेंड को यादगार बना देंगे.

नाहन 

नाहन हिमाचल प्रदेश का एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहां प्राकृतिक सुंदरता और इतिहास का अनोखा मेल देखने को मिलता है. यहां की सबसे बड़ी आकर्षण रेणुका झील है, जो हिमाचल की प्रमुख प्राकृतिक झीलों में गिनी जाती है. पर्यटक रेणुका अभयारण्य में हिरण, नीलगाय जैसे वन्यजीवों को देख सकते हैं और सुकेती जीवाश्म पार्क की सैर कर सकते हैं. इसके अलावा पुराने किलों और ऐतिहासिक मंदिरों का दर्शन इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देता है. चंडीगढ़ से नाहन की दूरी लगभग 85 किलोमीटर है और वहां पहुंचने में करीब 2.30 घंटे का समय लगता है.

अर्की 

अर्की हिमाचल का एक शांत और सुंदर हिल स्टेशन है जो भीड़भाड़ से दूर सुकून देने वाली जगह की तलाश करने वालों के लिए आदर्श है. यहां इतिहास, प्रकृति और रोमांच का अनोखा संगम मिलता है. पर्यटक अर्की किले की सैर कर सकते हैं, प्राचीन गुफाओं और मंदिरों को देख सकते हैं और शालाघाट व बाड़ी धार जैसे ऑफबीट स्थानों की खोज कर सकते हैं. यह जगह ट्रेकिंग, फोटोग्राफी और नेचर वॉक के लिए भी बेहतरीन है. चंडीगढ़ से इसकी दूरी लगभग 85 किमी है, जिसे तय करने में करीब तीन घंटे लगते हैं. परिवार या दोस्तों संग यहां शांति और ताजगी का आनंद लिया जा सकता है.

 सोलन 

सोलन को मिनी-शिमला भी कहा जाता है. यहां का मौसम सुहावना है और भीड़ शिमला के मुकाबले काफी कम है। चारों तरफ फैले देवदार और चीड़ के जंगल इस जगह को और खास बनाते हैं इसके साथ घूमने के लिए शूलिनी देवी मंदिर और जटोली शिव मंदिर बेस्ट प्लेस हैं. इतिहास प्रेमियों के लिए डक शाही जेल म्यूजियम और प्रकृति प्रेमियों के लिए मोहन पार्क व माजाथल वन्यजीव अभयारण्य में नेचर वॉक का आनंद लिया जा सकता है.

;