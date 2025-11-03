Advertisement
यहां गूंजेगी आत्मा को सुकून देने वाली धुनें, अमला कृष्ण दास फिर लौटे धांसू कॉन्सर्ट के साथ

Live Performance Event: सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में 9 नवंबर को अमला कृष्ण दास अपने अनोखे “Bury Worry: Kirtan Concert” के साथ लौट रहे हैं, जिसमें प्राचीन मंत्रों और आधुनिक बीट्स का अद्भुत संगम दर्शकों को सुकून और ध्यान का अनुभव कराएगा।

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 03, 2025, 01:22 PM IST
यहां गूंजेगी आत्मा को सुकून देने वाली धुनें, अमला कृष्ण दास फिर लौटे धांसू कॉन्सर्ट के साथ

Where Is Kirtan Concert: इस साल की शुरुआत में दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के बाद IIT दिल्ली के पूर्व छात्र और JNU के प्रोफेसर अमला कृष्ण दास फिर एक बार दिल्ली लौट रहे हैं अपने मोस्ट अवेटेड कंसर्ट बरी वॉरी कीर्तन कंसर्ट के साथ. यह सिर्फ एक संगीत कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जहां प्राचीन संस्कृत मंत्र और आधुनिक संगीत बीट्स एक साथ मिलकर आत्मा को गहराई से छूते हैं.

कब और कहां होगा यह अनोखा संगीत अनुभव?

यह इवेंट अपकमिंग वीकेंड 9 नवंबर को दोपहर 12 बजे दिल्ली के सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में होगा. इस दिन यह पूरा ऑडिटोरियम भक्ति, ध्यान और लय की एक ऊर्जा से भर जाएगा. दर्शकों को उम्मीद है कि यहां उन्हें केवल संगीत नहीं, बल्कि आत्मिक शांति का भी अनुभव मिलेगा.

क्या है इस कॉन्सर्ट की खासियत?

इस कॉन्सर्ट का मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि मन के बोझ को हल्का करना है. इसमें सोलफुल चैंट्स, गाइडेड मेडिटेशन और साउंड हीलिंग जैसी तकनीकों के ज़रिए लोगों को तनावमुक्त किया जाएगा. अमला कृष्ण दास मानते हैं कि संगीत के ज़रिए व्यक्ति अपने भीतर की शांति से दोबारा जुड़ सकता है.

 

 

कौन हैं अमला कृष्ण दास?

अमला कृष्ण दास ने अपनी पहचान एक ऐसे कलाकार के रूप में बनाई है जो परंपरा और आधुनिकता के बीच पुल बनाते हैं. उनके कॉन्सर्ट में युवा भी जुड़ते हैं और वरिष्ठ श्रोता भी, क्योंकि वे हर पीढ़ी को जोड़ने वाली संगीत-भाषा बोलते हैं. चाहे आप संगीत प्रेमी हों, ध्यान के साधक हों या बस जिंदगी की भागदौड़ से थोड़ी राहत चाहते हों, यह कॉन्सर्ट हर किसी के लिए कुछ खास लेकर आएगा.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

