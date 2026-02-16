भूल जाइए पुराने वेकेशन! संमदर, जंगल, पहाड़... साउथ अफ्रीका की इन 'सीक्रेट' जगहों पर जाने के लिए मची है होड़

India Travel: क्या आप भी उन घिसे-पिटे वेकेशन स्पॉट्स से ऊब चुके हैं? दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. मुंबई के बाद अब राजधानी दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका पर्यटन ने अपने शानदार रोडशो के साथ दस्तक दी है. लेकिन इस बार मामला सिर्फ सफारी तक सीमित नहीं है. अब AI की मदद से आपके ट्रिप प्लान होंगे और आपको उन अनसुनी जगहों पर ले जाया जाएगा, जहां की खूबसूरती देख आप दंग रह जाएंगे. तैयार हो जाइए, क्योंकि अब साउथ अफ्रीका सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि आपकी अगली सबसे बड़ी 'लाइफ-चेंजिंग' यात्रा बन सकती है.

इसकी कमान किसके हाथ में थी?

MEISEA रीजन की मार्केटिंग और कम्युनिकेशन मैनेजर मिताली कार्माकर का कहना है कि उनका फोकस सिर्फ प्रेजेंटेशन पर नहीं बल्कि ट्रैवल इंडस्ट्री के लोगों से सीधी बातचीत पर था, ताकि बदलते ट्रैवल ट्रेंड, नई पसंद और नए बिजनेस मौके समझे जा सकें. दिल्ली रोडशो में 40 से ज्यादा एग्जिबिटर्स ने साउथ अफ्रीका की सफारी, बीच, वाइन रूट्स और लग्जरी ट्रैवल ऑप्शन्स पेश किए. वहीं 255 से ज्यादा भारतीय ट्रैवल एजेंट्स ने हिस्सा लिया, जिससे साफ हो गया कि भारतीय बाजार में साउथ अफ्रीका को लेकर जबरदस्त दिलचस्पी है.

भारतीय ट्रैवलर कैसे बदल रहे हैं?

मिताली कार्माकर के मुताबिक, अब भारतीय यात्री सिर्फ घूमने नहीं बल्कि एक्सपीरियंस लेने निकलते हैं. वे फैमिली ट्रिप, प्रीमियम हॉलिडे और हटकर अनुभवों को तरजीह दे रहे हैं. AI टूल्स से ट्रिप प्लान करना, खुद रिसर्च करना और कम जानी-पहचानी जगहों तक जाना अब नई आदत बनती जा रही है? दिल्ली को साउथ अफ्रीका भारत का सबसे मजबूत सोर्स मार्केट मानता है. यहां के यात्री दुनिया देख चुके होते हैं, उन्हें लग्जरी, वाइल्डलाइफ और कल्चर का कॉम्बिनेशन पसंद आता है. यही वजह है कि साउथ अफ्रीकन टूरिज्म दिल्ली के ट्रैवल ट्रेड के साथ रिश्ते और गहरे करना चाहता है.

क्या है आगे की रणनीति?

साउथ अफ्रीका का लक्ष्य है कि 2026 तक भारत से आने वाले टूरिस्ट्स की संख्या कोविड से पहले के स्तर तक पहुंच जाए. इसके लिए भारतीय ट्रैवल पार्टनर्स के साथ लंबी साझेदारी बनाई जा रही है और अलग-अलग तरह के यात्रियों के हिसाब से खास पैकेज और अनुभव तैयार किए जा रहे हैं. 2027 ODI वर्ल्ड कप की मेजबानी साउथ अफ्रीका करेगा. क्रिकेट के दीवाने जब वहां पहुंचेंगे, तो उन्हें देश की खूबसूरत जगहें, सफारी और लग्जरी टूरिज्म भी दिखाया जाएगा. इससे भारतीय यात्रियों के लिए साउथ अफ्रीका और भी आकर्षक बन सकता है.