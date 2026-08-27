/शांत समंदर, धुंध भरे पहाड़ और ऐतिहासिक हवेलियां! साउथ इंडिया की ये 10 सबसे खूबसूरत जगहें; फैमिली ट्रिप के लिए हैं बेस्ट

घूमने के लिए साउथ इंडिया का अपना ही अलग मजा है. यहां हर कुछ किलोमीटर के बाद मौसम, भाषा, खाना और नजारा बदलता हुआ दिखाई देता है. एक तरफ केरल के शांत बैकवाटर और हरे-भरे पहाड़ हैं, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु के पुराने मंदिर और समुद्र किनारे बसे शहर. कर्नाटक में इतिहास से लेकर कॉफी के बागानों तक बहुत कुछ देखने को मिलता है.
अगर इस बार फैमिली के साथ ऐसी जगह जाने का मन है, जहां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी को कुछ न कुछ पसंद आए, तो साउथ इंडिया अच्छा ऑप्शन हो सकता है. यहां घूमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, लेकिन कुछ डेस्टिनेशन ऐसे हैं, जिन्हें आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए.
केरल का वर्कला उन लोगों के लिए शानदार जगह है, जो समुद्र के किनारे बैठकर आराम करना चाहते हैं. यहां ऊंची चट्टानों के नीचे फैला अरब सागर बेहद खूबसूरत दिखाई देता है. चट्टानों के ऊपर बने कैफे, छोटी दुकानें और घूमने के रास्ते इस जगह को खास बनाते हैं. परिवार के साथ यहां बीच पर समय बिताने के अलावा शाम के वक्त सूर्यास्त का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है. अगर आप भागदौड़ से दूर कुछ शांत दिन बिताना चाहते हैं, तो वर्कला आपकी ट्रिप लिस्ट में शामिल हो सकता है.
तमिलनाडु का कोडाइकनाल अपनी ठंडी हवा, हरी पहाड़ियों और खूबसूरत झील के लिए जाना जाता है. इसे 'प्रिंसेस ऑफ हिल्स' भी कहा जाता है. गर्मी में यहां का सुहाना मौसम फैमिली ट्रिप के लिए खास तौर पर पसंद किया जाता है. यहां कोडाइकनाल झील, कोकर वॉक और आसपास के व्यू पॉइंट्स घूमे जा सकते हैं. हरे-भरे जंगल और पहाड़ी रास्ते बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आ सकते हैं. फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए भी यहां काफी कुछ है.
अगर आपकी फैमिली को नेचर के साथ थोड़ा एडवेंचर भी पसंद है, तो वायनाड अच्छा ऑप्शन है. केरल का यह इलाका घने जंगलों, पहाड़ियों, झरनों और गुफाओं के लिए मशहूर है. यहां का माहौल शहर की भीड़ से बिल्कुल अलग महसूस होता है. वायनाड में ट्रैकिंग, झरने देखना, वन्यजीवों से जुड़े अनुभव और प्राकृतिक जगहों की सैर की जा सकती है. मानसून के दौरान यहां हरियाली और भी बढ़ जाती है, हालांकि मौसम देखकर ही ट्रैवल प्लान करना बेहतर रहता है.
कराईकुडी उन लोगों के लिए खास जगह है, जिन्हें इतिहास, पुरानी इमारतें और पारंपरिक खाना पसंद है. यह इलाका चेट्टीनाड संस्कृति के लिए जाना जाता है. यहां की बड़ी-बड़ी पुरानी हवेलियों में बेहद खूबसूरत नक्काशी और पारंपरिक वास्तुकला देखने को मिलती है. परिवार के साथ यहां घूमते हुए पुराने बाजारों और हवेलियों की सैर की जा सकती है. लेकिन कराईकुडी की ट्रिप चेट्टीनाड खाने के बिना अधूरी मानी जाएगी. मसालेदार और अलग स्वाद वाला स्थानीय खाना खाने का अनुभव भी यादगार हो सकता है.
केरल का अथिराप्पिल्ली वॉटरफॉल नेचर लवर के लिए किसी खूबसूरत पोस्टकार्ड जैसा लगता है. ऊंचाई से गिरता पानी और आसपास फैली हरियाली इस जगह की खूबसूरती बढ़ा देती है. खासकर बारिश के मौसम में झरने का नजारा बेहद शानदार हो जाता है. यह जगह फैमिली के साथ घूमने के लिए अच्छी है, लेकिन मानसून में फिसलन और पानी के तेज बहाव को देखते हुए सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है. यहां पहुंचकर आसपास की हरियाली और झरने की आवाज आपका मूड बिल्कुल बदल सकती है.
तमिलनाडु का धनुषकोडी अपनी लोकेशन और इतिहास की वजह से बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है. यहां एक तरफ समुद्र है और दूसरी तरफ सुनसान रास्ते. दूर तक फैला नीला पानी और खुला आसमान इस जगह को बेहद अलग लुक देता है. धनुषकोडी का धार्मिक महत्व भी है और रामेश्वरम जाने वाले लोग इसे अपनी यात्रा में शामिल करते हैं. परिवार के साथ यहां जाते समय स्थानीय मौसम और यात्रा से जुड़े नियमों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए.
गोवा की भीड़ से अलग कुछ तलाश रहे हैं, तो कर्नाटक का गोकर्ण अच्छा ऑप्शन हो सकता है. यहां समुद्र तटों का माहौल दूसरी जगहों की तुलना में शांत रहता है. ओम बीच, हाफ मून बीच और पैराडाइज बीच यहां के फेमस समुद्र तटों में शामिल हैं. परिवार के साथ यहां समुद्र किनारे समय बिताने, आसपास घूमने और स्थानीय खाना चखने का मजा लिया जा सकता है. गोकर्ण का माहौल उन लोगों को ज्यादा पसंद आएगा, जो शोर-शराबे वाली छुट्टियों के बजाय थोड़ा आराम चाहते हैं.
कर्नाटक का हम्पी इतिहास पसंद करने वालों के लिए शानदार जगह है. यहां पुराने मंदिर, महलनुमा अवशेष, विशाल पत्थर और सदियों पुरानी इमारतें देखने को मिलती हैं. पूरा इलाका ऐसा लगता है जैसे आप किसी पुराने दौर में पहुंच गए हों. हम्पी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है. परिवार के साथ यहां घूमते हुए इतिहास को करीब से समझने का मौका मिलता है. सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहां के पत्थरीले पहाड़ों और पुराने स्मारकों का नजारा खास तौर पर खूबसूरत दिखाई देता है.
कर्नाटक का चिकमंगलूर पहाड़ों और कॉफी के बागानों से घिरा हुआ खूबसूरत हिल डेस्टिनेशन है. यहां की हरियाली और शांत माहौल शहर की भागदौड़ से दूर कुछ दिन बिताने का मौका देता है. परिवार के साथ कॉफी बागान घूमना, पहाड़ी रास्तों पर ड्राइव करना और झरनों का मजा लेना अच्छा अनुभव हो सकता है. अगर आपकी फैमिली को नेचर और शांत जगहें पसंद हैं, तो चिकमंगलूर को लिस्ट में जरूर रखा जा सकता है.
पुडुचेरी की खासियत यहां की गलियों और इमारतों में दिखाई देने वाली फ्रेंच झलक है. रंगीन मकान, छोटे कैफे, समुद्र किनारे की सड़कें और शांत माहौल इसे बाकी जगहों से अलग बनाते हैं. परिवार के साथ यहां बीच पर घूमने के अलावा पुराने इलाके की सैर की जा सकती है. ऑरोविल भी आसपास का चर्चित आकर्षण है. यहां की गलियों में घूमना और स्थानीय कैफे में बैठकर समय बिताना ट्रिप को एक अलग अनुभव देता है.
साउथ इंडिया की खासियत यही है कि यहां हर डेस्टिनेशन की अपनी अलग कहानी है. वर्कला और गोकर्ण समुद्र के किनारे सुकून देते हैं, कोडाइकनाल और चिकमंगलूर पहाड़ों की ठंडी हवा से मिलाते हैं, जबकि हम्पी और कराईकुडी इतिहास और संस्कृति से रूबरू कराते हैं. वहीं वायनाड और अथिराप्पिल्ली प्रकृति के करीब ले जाते हैं. इसलिए अगली फैमिली ट्रिप के लिए सिर्फ एक जगह चुनने के बजाय अपनी पसंद के हिसाब से इन डेस्टिनेशन को मिलाकर पूरा ट्रैवल प्लान बनाया जा सकता है. यही वजह है कि साउथ इंडिया हर तरह के यात्रियों के लिए एक ऐसा ट्रैवल ऑप्शन बन जाता है, जहां छुट्टियों में घूमना भी है, आराम भी है और कुछ नया देखने-समझने का मौका भी.