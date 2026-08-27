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शांत समंदर, धुंध भरे पहाड़ और ऐतिहासिक हवेलियां! साउथ इंडिया की ये 10 सबसे खूबसूरत जगहें; फैमिली ट्रिप के लिए हैं बेस्ट

साउथ इंडिया घूमने का प्लान बना रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि कहां जाएं? तो इस ट्रैवल लिस्ट को संभालकर रख लीजिए. केरल से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक और पुडुचेरी तक ऐसी कई जगहें हैं, जहां परिवार के साथ घूमने का मजा दोगुना हो जाता है. कहीं समुद्र और पहाड़ हैं, तो कहीं पुराने मंदिर, झरने, जंगल, हवेलियां और स्वादिष्ट खाना आपका इंतजार कर रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 27, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 02:30 PM IST
शांत समंदर, धुंध भरे पहाड़ और ऐतिहासिक हवेलियां! साउथ इंडिया की ये 10 सबसे खूबसूरत जगहें; फैमिली ट्रिप के लिए हैं बेस्ट
Image Credit: साउथ इंडिया की ये 10 जगहें फैमिली ट्रिप के लिए रहेंगी एकदम परफेक्ट! AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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