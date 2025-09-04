कभी अंग्रेजों का ठिकाना हुआ करते थे ये हिल स्टेशन, आज भारतीय के लिए बन गए हैं जन्नत! विदेश से भी घूमने आते हैं लोग

British established Hill stations in India: घूमने के लिए अगर आप भी हिल स्टेशनों पर विजिट की सोच रहे हैं तो हम आपको साउथ इंडिया के कुछ ऐसे हिल स्टेशनों के बारे में बता रहे हैं, जो या तो अंग्रेजों ने बसाए या फिर उन्होंने इन्हें किसी विशेष काम के लिए विकसित किया.
दक्षिण भारत में कई खूबसूरत हिल स्टेशन मौजूद हैं, इनके दीदार के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं. ये हिल स्टेशन आज भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. ये हिल स्टेशन अंग्रेजों के लिए गर्मी से बचने और आराम करने के ठिकाने हुआ करते थे और उन्होंने इन जगहों पर अपने आर्किटेक्चर, चर्च, और बागानों को नए तरीके के साथ बनाया या फिर विकास किया. आज ये हिल स्टेशन अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनियाभर में फेमस हैं. यहां अब सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी टूरिस्ट्स की भी जमकर भीड़ लगती है. यहां घूमना आपके लिए भी एक यादगार पल हो सकता है.
ऊटी
तमिलनाडु में स्थित इस हिल स्टेशन को "हिल स्टेशनों की रानी" कहा जाता है. 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों ने ऊटी को मद्रास प्रेसीडेंसी की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था. यहां आप नीलगिरी माउंटेन रेलवे, सेंट स्टीफेंस चर्च जैसी जगहों को देख सकते हैं.
मुन्नार
केरल में बसा हुआ यह हिल स्टेशन बेहद खूबसूरत और शानदार है. 19वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने इस जगह को चाय के बागानों के लिए विकसित किया था. मुन्नार के चाय के बागान, धुंध भरी पहाड़ियाँ और मनमोहक व्यू इसे टूरिस्टों के लिए खास बनाते हैं. आप यहां के कुछ पुराने बंगले और चर्च देख सकते हैं.
कोडाइकनाल
तमिलनाडु में स्थित इस हिल स्टेशन को "हिल स्टेशनों की राजकुमारी" के रूप में जाना जाता है. 1845 में अमेरिकी मिशनरियों और ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे गर्मी से बचने के लिए बसाया था. यहां की झील, और कई और खूबसूरत जगह इसे देखने लायक बनाती है.
कूर्ग
कर्नाटक में स्थित कुर्ग भी बेहद जबरदस्त और खूबसूरत व्यू के लिए फेमस है. यह जगह हनीमून के लिए भी एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन है. कूर्ग अपने कॉफी बागानों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए फेमस है. कूर्ग को अंग्रेजों ने कॉफी की खेती के लिए विकसित किया था.