साउथ इंडिया के सबसे भूतिया किले? जिनमें छिपा है बड़ा खजाना! रात में आस-पास भी नहीं भटतकते हैं लोग

Mysterious forts of South India: दुनिया में रहस्यमी जगहों की कमी नहीं है. यहां कई ऐसी जगहें हैं, जो लोगों को हैरान कर देती हैं. आज हम आपको दक्षिण भारत के ऐसे कई किलों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे. ये किले सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं, बल्कि अपने अंदर कई रहस्य और अनोखी कहानियां हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही 4 फेमस और रहस्यमयी किलों के बारे में, जिनकी कहानियां आज भी लोगों को डराती हैं।

गोलकोंडा किला, हैदराबाद

हैदराबाद के पास बना यह किला बहुत पुराना और शानदार है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी रहस्यमयी बात यह है कि यहां गुप्त सुरंगों के होने की बात कही जाती है, जिनमें कहा जाता है कि राजाओं का खजाना छिपा हुआ है, लेकिन आज तक किसी को यह खजाना मिला नहीं है. लोगों का यह भी मानना है कि रात के समय किले से अजीब-अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या चल रहा हो.

जिंजी फोर्ट, तमिलनाडु

तमिलनाडु में यह किला इतना बड़ा है कि इसे 'पूर्व का ट्रॉय' कहा जाता है. यह किला चोल, विजयनगर और यहां तक कि फ्रांसीसी राजाओं का घर भी रहा है. कहा जाता है कि इन सबने अपना खजाना यहीं कहीं छुपाया है, लेकिन खजाना आज तक नहीं मिला. यहां के स्थानीय लोग बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद इस किले के आसपास जाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यहां भटकती आत्माओं का वास है.

बेकल किला, केरल

केरल के इस किले की खूबसूरती देखने लायक है, क्योंकि यह समुद्र के किनारे बना है. लेकिन इसकी सुंदरता के पीछे एक डरावना सच छिपा है. माना जाता है कि मध्यकाल में यहां मरे हुए लोगों को दफनाया जाता था. इसी वजह से यह किला अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता है. लोगों का कहना है कि रात में यहां आत्माएं भटकती हैं और अजीब सी हलचल महसूस होती है.

कोंडावेदु किला, आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश के इस किले में बहुत सारी पुरानी गुफाएं हैं और यही इसकी रहस्यमयी पहचान है. इन गुफाओं से अजीब तरह की आवाजें आने की कहानियां काफी फेमस हैं. कुछ लोग कहते हैं कि ये जानवरों की आवाजें हैं तो कुछ लोग मानते हैं कि ये भूत-प्रेतों की आवाजें हैं. इस डर के कारण शाम होने के बाद कोई भी व्यक्ति इस किले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता.

