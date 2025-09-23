साउथ इंडिया की खूबसूरती से हो जाएगा प्यार, इन 10 बेस्ट डेस्टिनेशन को देखकर भूल जाएंगे विदेश घूमना!

Best Places In South India: अगर आप इस मौसम मे कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं और नेचर की खूबसूरती के बीच कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं. इसके लिए अगर आपने साउथ इंडिया को भी ऑप्शन में रखा है, लेकिन ये नहीं सोच पा रहे कि किन जगहों पर विजिट करें तो हम आपको यहां की कुछ शानदार लोकेशन बताएंगे. साउथ इंडिया में वैसे तो घूमने के लिए कई शानदार टूरिस्ट प्लेसेज हैं. हालांकि जिन जगहों का जिक्र हम इस खबर में कर रहे हैं, वो काफी फेमस और खूबसूरत हैं.

मुन्नार (केरल)

साउथ इंडिया के मुन्नार को 'दक्षिण भारत का स्विट्जरलैंड' कहा जाता है. यहां के हरे-भरे चाय के बागान, धुंध भरी पहाड़ियां और ठंडी हवा हर किसी को दीवाना बना देती है. यह खासकर कपल्स और नेचर प्रेमियों के लिए एकदम बेस्ट जगह है.

ऊटी (तमिलनाडु)

'पहाड़ियों का राजा' कहे जाने वाले ऊटी की सुंदरता शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। यहां की सबसे खास बात है नीलगिरि माउंटेन रेलवे, खूबसूरत ऊटी झील और वनस्पति उद्यान, जो हर पर्यटक को अपनी ओर खींचते हैं।

कूर्ग (कर्नाटक)

कर्नाटक के कूर्ग को 'भारत की कॉफी भूमि' भी कहते हैं. यहां कॉफी के बागान, झरने किसी जन्नत से कम नहीं लगते हैं. यहां आपको एडवेंचर के साथ ही कल्चर भी काफी पसंद आएगा.

कोडाईकनाल (तमिलनाडु)

'हिल स्टेशनों की राजकुमारी' कोडाईकनाल अपनी झीलों, हरी-भरी घाटियों और मनमोहक नजारों के लिए जानी जाती है. यहां का शांत माहौल आपको शहरों की भागदौड़ से दूर ले जाएगा.

येरकौड (तमिलनाडु)

शेवरॉय पहाड़ियों में छिपा यह खूबसूरत हिल स्टेशन शांत वातावरण और कॉफी बागानों के लिए फेमस है. अगर आप भीड़-भाड़ से दूर किसी शांत जगह की तलाश में हैं, तो यह एकदम सही है.

वायनाड (केरल)

यह जगह अपनी नेचुरल ब्यूटी, मसालों की खेती, झरने और प्राचीन गुफाओं के लिए जानी जाती है. नवंबर से लेकर सर्दियों के मौसम में यहां जाना एक खास अनुभव देता है.

चिकमंगलूर (कर्नाटक)

'दक्षिण भारत का कॉफी लैंड' के रूप में फेमस यह जगह अपनी हरियाली, झरनों और शांत झीलों के लिए जानी जाती है. शहर की हलचल से दूर यह एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है.

कुन्नूर (तमिलनाडु)

कुन्नू एक शांत और बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपने चाय के बागानों, ठंडी हवा और बेहतरीन खूबसूरती के लिए जाना जाता है.

इडुक्की (केरल)

घने जंगलों, मसालों की खेती और खूबसूरत बांधों के लिए प्रसिद्ध इडुक्की उन लोगों के लिए बेहतरीन जगह है जो थोड़ी अलग और ऑफबीट जगहों पर जाना पसंद करते हैं.

अराकू घाटी (आंध्र प्रदेश)

पहाड़ियों और कॉफी के बागानों से घिरी यह शांत घाटी अपनी आदिवासी संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता से टूरिस्ट्स को एक अनोखा अनुभव देती है.