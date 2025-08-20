एक पंथ दो काज! महाराष्ट्र की 'स्पिरिचुअल ट्रिप', इस गणेश चतुर्थी पर इन 5 मंदिरों में करें दर्शन
एक पंथ दो काज! महाराष्ट्र की 'स्पिरिचुअल ट्रिप', इस गणेश चतुर्थी पर इन 5 मंदिरों में करें दर्शन

अगर इस गणेश चतुर्थी पर आप स्पिरिचुअल ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के ये मंदिर आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. जो कि आपको जिंदगी भर याद रहने वाली है.

Written By  Saumya Tripathi|Last Updated: Aug 20, 2025, 08:48 PM IST
एक पंथ दो काज! महाराष्ट्र की 'स्पिरिचुअल ट्रिप', इस गणेश चतुर्थी पर इन 5 मंदिरों में करें दर्शन

Ganesh Temple: देशभर में गणेश चतुर्थी का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है. अगर इस गणेश चतुर्थी पर आप स्पिरिचुअल ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के ये मंदिर आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. जो कि आपको जिंदगी भर याद रहने वाली है.

वैसे तो मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा के दर्शन करने न केवल महाराष्ट्र बल्कि देशभर श्रद्धालु पहुंचते हैं. यहां की मान्यता काफी प्रसिद्ध हैं लेकिन महाराष्ट्र में और कई गणेश मंदिर हैं जिनका अपना महत्व है, तो चलिए जानते हैं....

मयूरेश्वर गणपति-मोरगांव

मयूरेश्वर को अष्टविनायक में प्रथम गणेश का दर्जा दिया गया है. यहां गणपति को मयूरेश्वर कहा जाता है क्योंकि गणेश जी ने मोर पर सवार होकर असुरों का वध करके देवताओं को मुक्त करवाया था. इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था. इस मंदिर के सामने नंदी और एक बड़े पत्थर के चूहे की विशाल मूर्ति है. अष्टविनायक में यह एकमात्र मंदिर है जिसमें गणपति के सामने नंदी विराजमान है. 

अदासा गणपति-

अदासा गणपति को विदर्भ के अष्टविनायकों में से एक रूप में विख्यात है. यह गणेश प्रतिमान दाहिनी सूंड वाली है. यह मंदिर महाराष्ट्र के सबसे पुराने गणेश मंदिरों में से एक माना जाता है, जो कि नागपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर है. 

चिंतामणि-पुणे

चिंतामणि, जिन्हें अष्टविनायकों के पांचवें गणेश के रूप में जाना जाता है,यह मंदिर पुणे जिले के थेऊर में स्थित हैं भगवान गणेश के मंदिर  का निर्माण धरणीधर महाराज देव ने करवाया था. 100 साल बाद पेशवाओं ने वहां एक भव्य और आर्कषक मंदिर और सभागृह बनवाया. महाद्वार या मंदिर का मुख्य द्वार उत्तर की ओर है और एक सड़क इसे मुला मुथ नदी से जोड़ती है। मंदिर परिसर में महादेव के मंदिर जैसे कई छोटे-छोटे मंदिर है.

बल्लावेश्वर गणपति- रायगढ़

पाली में यह मंदिर बल्लालेश्वर नामक भक्त के नाम से जाना जाने एकमात्र मंदिर है. मान्यता है कि भक्त बल्लाल के कहने पर गणेश जी को धरती पर रहना पड़ा था. इसलिए पाली के इस गणपति को बल्लालेश्वर गणपति के नाम से जाना जाता है. इस मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति एक पत्थर के सिंहासन पर स्थापित है. यह 3 फीट ऊंची पूर्वमुखी मूर्ति स्वयंभू है.

लालबाग के राजा-मुंबई

मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा के दर्शन के लिए महाराष्ट्र समेत देशभर से श्रद्धालु पहुंचते हैं. लालबाग के राजा की स्थापना 1934 में हुई थी. 20 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा की स्थापना हर साल गणेश चतुर्थी पर की जाती है. लालबाग के राजा की विसर्जन यात्रा पूरे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है. 

;