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Hindi Newsट्रैवलपहली बार जा रहे हैं स्पीति वैली? इस राइडर के 6 दिन के सफर के ये कड़वे सच नहीं जाने, तो पछताएंगे

पहली बार जा रहे हैं स्पीति वैली? इस राइडर के 6 दिन के सफर के ये कड़वे सच नहीं जाने, तो पछताएंगे

एक ट्रेवलर ने स्पीति वैली में -12°C तापमान और 15,000 फीट की ऊंचाई पर बाइक राइडिंग का अपना अनफिल्टर्ड अनुभव शेयर किया है. जानिए पहली बार स्पीति जाने वालों के लिए रूट, मौसम, गूगल मैप्स की गलतियां, बजट, पेट्रोल और रुकने की सबसे सटीक गाइड.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jun 04, 2026, 09:50 AM IST
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पहली बार जा रहे हैं स्पीति वैली? इस राइडर के 6 दिन के सफर के ये कड़वे सच नहीं जाने, तो पछताएंगे

Spiti Valley Travel: पहाड़ों की खूबसूरत वादियां जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती हैं. खासकर जब बात दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में से एक स्पीति वैली की हो. एक ट्रेवलर ने हाल ही में अपने छह दिनों के स्पीति बाइक राइड का एक ऐसा अनुभव शेयर किया है, जो आंखें खोलने वाला है. समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर बसे दुनिया के सबसे ऊंचे गांवों में से एक 'कॉमिक' में जब तापमान -12°C तक गिर गया, तब ट्रेवलर हर्ष सागर को पहाड़ों की असली ताकत का अहसास हुआ. हाथ सुन्न हो चुके थे, ऑक्सीजन कम थी और अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था. सिर्फ बर्फ देखने की चाहत में की गई एक छोटी सी गलती भारी पड़ सकती थी. अगर आप भी पहली बार स्पीति जाने का प्लान बना रहे हैं, तो हर्ष का यह प्रैक्टिकल गाइड आपके बहुत काम आने वाला है.

गूगल मैप्स पर अंधा भरोसा पड़ेगा भारी

मैदानी इलाकों में गूगल मैप्स देखकर दूरी का अंदाजा लगाना आसान है, लेकिन पहाड़ों में यह सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है. हर्ष बताते हैं कि पहाड़ों में 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में भी आसानी से 10 घंटे लग जाते हैं. सड़क की हालत, खराब मौसम और बीच-बीच में मिलने वाले लैंडस्लाइड सब कुछ बदल देते हैं. हर्ष ने बर्फ की तलाश में एक ही दिन में चिचम ब्रिज, की मोनेस्ट्री, लांग्जा, कॉमिक और हिकिम घूमने का प्लान बनाया. नतीजा यह हुआ कि दोपहर के खाने में देरी हुई और सूरज डूबने के बाद वे भयंकर ठंड, अंधेरे और बिना विजिबिलिटी वाले ऑफ-रोडिंग रास्तों पर फंस गए. इसलिए पहाड़ों में दूरी नहीं, समय का हिसाब रखें.

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स्पीति जाने का सबसे बेस्ट महीना कौन सा है?

अगर आप भीड़भाड़ से बचना चाहते हैं, साफ रास्ते देखना चाहते हैं, बर्फ का मजा लेना चाहते हैं और खुशनुमा मौसम का आनंद लेना चाहते हैं, तो अप्रैल का महीना सबसे बेस्ट है. अप्रैल में होटलों के दाम कम होते हैं और मॉनसून की तरह लैंडस्लाइड का खतरा भी नहीं होता. हालांकि, अगर आप मनाली के रास्ते पूरा स्पीति सर्किट घूमना चाहते हैं, तो जून से सितंबर का समय ही सबसे सही है क्योंकि तब कुंजुम पास खुलता है.

रास्ते में क्या-क्या देखना है जरूरी?

स्पीति के सफर में किन्नौर का कल्पा, सांग्ला और चिटकुल अपनी गहरी घाटियों के लिए मशहूर हैं. इसके बाद नाको झील, ताबो मोनेस्ट्री और पिन वैली देखने लायक जगहें हैं. काजा के पास आपको एशिया का सबसे ऊंचा चिचम ब्रिज, लांग्जा की बुद्ध प्रतिमा, कॉमिक गांव और दुनिया का सबसे ऊंचा हिकिम पोस्ट ऑफिस जरूर देखना चाहिए. अगर आपके पास परमिट है, तो भारत-तिब्बत सीमा के पास लेप्चा ला पास पर भारतीय सेना के जवानों से मिलना एक ऐसा अनुभव है जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे.

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रेंट, पेट्रोल और रहने का पूरा बजट

जून से पहले मनाली का रास्ता बंद रहता है, इसलिए आपको शिमला-काजा-शिमला रूट ही लेना होगा. बाइक रेंट की बात करें तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन 411 या एक्सपल्स ₹1300 से ₹1400 प्रतिदिन मिल जाती है. वहीं हिमालयन 450 का किराया ₹1700 से ₹1800 प्रति दिन है. कार लवर्स के लिए थार या जिम्नी का किराया ₹4500 से ₹5000 रोज का है. पूरे सफर में बाइक का पेट्रोल खर्च ₹4000 से ₹5000 के बीच आता है. ठहरने के लिए ऑनलाइन बुकिंग के बजाय लोकल होमस्टे चुनें, जहां अप्रैल में ₹900 से ₹1200 में बढ़िया कमरा और खाना मिल जाता है.

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फर्स्ट टाइम ट्रेवलर्स के लिए जरूरी टिप्स

स्पीति की 80% सड़कें शहरों से भी बेहतर हैं, लेकिन यहां की पतली हवा और ठंड को कम आंकने की गलती कभी न करें. काजा या नाको में सीढ़ियां चढ़ने पर भी आपकी सांस फूल सकती है, इसलिए बुजुर्गों को साथ में छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर रखना चाहिए. हमेशा सुबह जल्दी सफर शुरू करें और सूर्यास्त के बाद गाड़ी चलाने से बचें. रास्ते में जहां भी पेट्रोल पंप दिखे, टंकी फुल करवा लें. सामान बिल्कुल हल्का रखें, थर्मल इनर और अच्छे दस्ताने साथ रखें. इसके अलावा, नेटवर्क के लिए जियो का सिम कार्ड यहां सबसे अच्छा काम करता है.

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About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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