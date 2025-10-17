Advertisement
दक्षिण के पहाड़ों पर स्थित है साने से बना मां लक्ष्मी जी का ये मंदिर! दूर-दूर से आते हैं भक्त

Laxmi Temple: इस बार दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इस दिन भगवान गणेश और मां लक्ष्मी जी पूजा होती है. आज हम आपको मां लक्ष्मी के उस मंदिर के बारे में बता रहे हैं जो सोने से बना है और दूर-दूर से भक्त यहां दर्शन करने आते हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 17, 2025, 06:24 PM IST
Laxmi Temple: दिवाली रोशनी और खुशियों का त्योहार है. दिवाली पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है. इस दिन भगवान गणेश और मां लक्ष्मी के पूजन का विशेष महत्व होता है. मां लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है और दिवाली वाले दिन मां लक्ष्मी के मंदिरों में लंबी-लंबी लाइन लगी होती है. ऐसा ही एक मंदिर दक्षिण भारत में भी है जो सोने से बना है और दूर-दूर से भक्त यहां मां लक्ष्मी के दर्शन को आते हैं.

भव्य होता है रात का नजारा
मां लक्ष्मी का ये मंदिर ​तमिलनाडु के वेल्लोर नगर में है जो मलाईकोड़ी पहाड़ों पर स्थित है. इस मंदिर का नाम श्रीपुरम महालक्ष्मी है. ये मंदिर 15 हजार किलोग्राम शुद्ध सोने से बना हुआ है. मंदिर को ऊपरी हिस्सा पूरा सोने की चादर से ढका हुआ है. ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को बनाने में 300 करोड़ का खर्चा हुआ था. एक एकड़ भूमि पर फैला ये मंदिर दक्षिण की संस्कृति को पूरी तरह दर्शाता है.
यहां है विशेष सरोवर
इस मंदिर में स्थापित मां लक्ष्मी जी की मूर्ति सोने से लदी रहती है और दिवाली वाले दिन इस मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जाता है. मां लक्ष्मी जी की मूर्ति के दर्शन के लिए भक्त दूर-दूर से आते हैं. इसके अलावा यहां कि एक विशेष बात ये है कि इस मंदिर के परिसर में एक विशेष सरोवर बनाया गया है. इस सरोवर की खास बात ये है​ कि इसमें देशभर की नदियों का जल एकत्र किया गया है. इस सरोवर का पानी को 'मनोकामना पूर्ति जल' कहा जाता है. रात के समय लाइटों की रोशनी में सोने की चमक कई गुना हो जाती है. जानकारी के अनुसार मां लक्ष्मी का ये मंदिर साल 365 दिन खुला रहता है. भक्त साल के किसी भी दिन आकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं. जानकारी के अनुसार यहां पारंपरिक परिधान में ही मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति होती है और दर्शन शुल्क भी लगता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

