पहाड़ और बीच नहीं ये है रात का नया एडवेंचर, टूरिस्ट्स के बीच स्टारगेजिंग क्यों बन गया है सबसे खास ट्रैवल ट्रेंड?

Stargazing trend in India: घूमने के लिए आजकल कई टूरिस्ट्स के बीच कई ट्रेंड चल रहे हैं. आज हम आपको एक ऐसे ट्रेंड के बारे में बता रहे हैं, जो न सिर्फ यूथ, बल्कि सबको खूब पसंद आ रहा है. दरअसल इस ट्रेंड का नाम स्टारगेजिंग है. यह ट्रेंड आपको शहर की भाग-दौड़ से दूर नेचर के करीब ले जाएगा. 

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 03, 2025, 07:50 AM IST
Stargazing new trend: आजकल लोग घूमने के लिए सिर्फ पहाड़ या बीच ही नहीं खोज रहे हैं. भारत में एक नया और बहुत शांत ट्रैवल ट्रेंड जोर पकड़ रहा है. इस ट्रेंड का नाम 'स्टारगेजिंग'है, जहां लोग तारों को निहारते हैं. शहर की चकाचौंध और रोशनी के प्रदूषण से दूर, अब ट्रैवलर नेचुरल और शांत जगहों पर जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जहां वे रात के खुले और अंधेरे आकाश का अद्भुत अनुभव ले सकें. यह ट्रेंड सिर्फ एक नया शौक नहीं है, बल्कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टारगेजिंग लोगों के दिमाग और मानसिक शांति के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है. यह एक ऐसा अनुभव है, जो लोगों को नेचर और ब्रह्मांड से सीधे जोड़ता है.

क्यों फेमस हो रहा है स्टारगेजिंग ट्रेंड
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि स्टारगेजिंग का सबसे बड़ा फायदा इसका पूरा अनुभव है, जो लोगों को स्ट्रेस से दूर रखता है. शहरों में रहने वाले लोग अक्सर रात का अंधेरा आकाश ठीक से देख ही नहीं पाते, इसलिए तारों से भरा आकाश देखना एक बहुत ही खास अनुभव होता है. रिसर्च से पता चला है कि रात के विशाल आकाश को देखने से मानसिक तनाव कम होता है, मूड बेहतर होता है और चिंता भी घटती है. यह आपको अपने आसपास की रोजाना की बोरिंग लाइफ से दूर करता है और आपको नेचर के बीच जीने का मौका देता है. यही वजह है कि स्टारगेजिंग अब नाइट टूरिज्म का एक अहम हिस्सा बन चुका है.

भारत में स्टारगेजिंग के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन
अच्छी बात यह है कि भारत में स्टारगेजिंग के लिए कई खूबसूरत और ऐसी जगहें हैं, जो अभी भीड़-भाड़ से दूर हैं. अगर आप शुद्ध और अंधेरा आकाश देखना चाहते हैं तो इन जगहों का प्लान बना सकते हैं.

उत्तराखंड
यहां की कई ऑफबीट जगहें बहुत फेमस हो रही हैं. इनमें बेंताल, जागेश्वर, कौसानी और भीमताल जैसे शांत टूरिस्ट प्लेसेज शामिल हैं.

दक्षिण और पश्चिम भारत
दक्षिण भारत में कोडाइकनाल और कूर्ग भी पर्यटकों की बकेट लिस्ट में शामिल हो रहे हैं. इसके अलावा, राजस्थान में जैसलमेर के कुछ इलाके और गोवा की कुछ ऑफबीट जगहों को भी तारों को निहारने के लिए परफेक्ट माने जाते हैं.

बच्चों के लिए भी है फायदेमंद
स्टारगेजिंग सिर्फ बड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है. आज की डिजिटल पीढ़ी के लिए यह एक तरह का 'डिजिटल ब्रेक' है. एक्सपर्ट्स के अनुसार तारों को देखना बच्चों में जिज्ञासा जगाता है और उन्हें ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराता है. यह उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि यह उन्हें गैजेट्स से दूर नेचर के करीब लाता है. ऐसे में अगली बार जब घूमने का प्लान करें, तो अपनी लिस्ट में 'स्टारगेजिंग' को जरूर शामिल करें. 

