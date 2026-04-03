5000 साल पुरानी इंजीनियरिंग: सुधा मूर्ति ने धोलावीरा की गलियों से सिखाया 'सस्टेनेबल लिविंग' का पाठ!

सुधा मूर्ति ने धोलावीरा की अपनी यात्रा के जरिए बताया कि 'टिकाऊ जीवन' कोई आधुनिक विचार नहीं बल्कि हमारी 5000 साल पुरानी विरासत है. जानिए गुजरात के इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बारे में.
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गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता की एक अद्भुत नगरी है, जिसकी उम्र लगभग 5000 साल है. यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी शामिल है और दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है. सुधा मूर्ति ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने धोलावीरा की गलियों, घरों और पानी के जलाशयों के माध्यम से यह बताया कि सस्टेनेबल जीवन का विचार कोई नया आविष्कार नहीं बल्कि हजारों साल पुराना ज्ञान है.
सस्टेनेबल जीवन का सबक?
वीडियो में सुधा मूर्ति ने दिखाया कि धोलावीरा में पानी का प्रबंधन, स्वच्छता और शहरी नियोजन कितनी कुशलता से किया गया था. शहर दो मौसमी नदियों के बीच बसा था और इसमें आधुनिक समय के शहरों जैसी योजनाएं मौजूद थीं. जलाशय, नालियां और हर संरचना पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखकर बनाई गई थी. मूर्ति ने बताया कि यह शहर इस बात का प्रमाण है कि सस्टेनेबल जीवन और पर्यावरणीय संवेदनशीलता की परंपरा हज़ारों साल पुरानी है.
प्राचीन शहर में कैसा था आधुनिक जल प्रबंधन?
यह देखना आश्चर्यजनक है कि आधुनिक शहरों से हजारों साल पहले एक इतना सुव्यवस्थित शहर मौजूद था. धोलावीरा को दो मौसमी धाराओं के बीच बनाया गया था. यहां जलाशयों, जल निकासी और टिकाऊ जीवन की एक उन्नत प्रणाली थी. सुधा मूर्ति ने लिखा, "इस प्राचीन शहर ने हजारों साल पहले ही लोगों और पर्यावरण की देखभाल के साथ जल प्रबंधन और स्वच्छता में महारत हासिल कर ली थी."
क्या टिकाऊ जीवन कोई आधुनिक आविष्कार है?
धोलावीरा में हर संरचना को पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था. इस जानकारी को साझा करके, मूर्ति ने आधुनिक जीवनशैली को चुनौती दी है जो अक्सर स्थिरता की अनदेखी करती है. यह स्थल हमें सिखाता है कि हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर कैसे रह सकते हैं.
धोलावीरा पहुंचने का सबसे सही रास्ता और समय क्या है?
धोलावीरा पहुंचना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है. निकटतम हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन भुज (220 किमी दूर) है, जहां से टैक्सी की सुविधा उपलब्ध हैं. भुज से रण के सुंदर परिदृश्य के माध्यम से ड्राइविंग करके यहां पहुंचना रोमांचक है. यहां घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी के बीच है, जिसे आप रण उत्सव के साथ जोड़ सकते हैं.