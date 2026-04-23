Advertisement
trendingNow13189406
Hindi Newsट्रैवलकहीं भीषण लू तो कहीं आसमानी आफत! घूमने निकलने से पहले पढ़ लें IMD की ये चेतावनी, वरना बाद में पछताएंगे

कहीं भीषण लू तो कहीं आसमानी आफत! घूमने निकलने से पहले पढ़ लें IMD की ये चेतावनी, वरना बाद में पछताएंगे

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अप्रैल 2026 के लिए गंभीर यात्रा चेतावनी जारी की है. उत्तर भारत में हीटवेव और पूर्वोत्तर में भारी बारिश के बीच अपनी यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी टिप्स यहां पढ़ें.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 23, 2026, 10:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कहीं भीषण लू तो कहीं आसमानी आफत! घूमने निकलने से पहले पढ़ लें IMD की ये चेतावनी, वरना बाद में पछताएंगे

क्या आप भी इस चिलचिलाती गर्मी में कहीं बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं? रुकिए! अप्रैल 2026 में भारत का मौसम किसी बड़ी पहेली जैसा हो गया है. एक तरफ सूरज आग उगल रहा है, तो दूसरी तरफ अचानक आने वाले तूफान रास्तों को रोकने के लिए तैयार हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने एक महत्वपूर्ण ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है, जो हर यात्री के लिए जान लेना बेहद जरूरी है.

गर्मी का टॉर्चर और तापमान 45 के पार

उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के बड़े हिस्से इस समय भीषण लू (Heatwave) की चपेट में हैं. दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पारा 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच झूल रहा है. ऐसे में अगर आप इन इलाकों की यात्रा कर रहे हैं, तो लू लगने का खतरा सबसे ज्यादा है. IMD के अनुसार, शहरी इलाकों में कंक्रीट के कारण 'हीट आइलैंड इफेक्ट' पैदा हो रहा है, जिससे गर्मी का अहसास सामान्य से कहीं अधिक हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिजल्ट से पहले जान लीजिए 'क्वीन ऑफ यूपी बोर्ड' की कहानी, जिसके सामने फेल हुए धुरंधर

अचानक तूफान और बारिश का खतरा

जहां उत्तर भारत सूख रहा है, वहीं पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है. इसके अलावा ओडिशा, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे तटीय राज्यों में अचानक आने वाले तूफान आपकी यात्रा का मजा किरकिरा कर सकते हैं. उमस और बारिश के इस मेल से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है.

लू और हीटस्ट्रोक से कैसे बचें?

भीषण गर्मी में शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो सकता है, जिससे हीटस्ट्रोक का खतरा रहता है. सुरक्षित रहने के लिए ये तरीके अपनाएं. प्यास न लगने पर भी खूब पानी और इलेक्ट्रोलाइट पिएं. सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच बाहरी गतिविधियों से बचें. ढीले, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें और सिर को ढक कर रखें. सफर के दौरान ठंडी पट्टियों या पोर्टेबल पंखों का इस्तेमाल करें.

तूफान और बारिश के बीच सुरक्षा के टिप्स

पहाड़ी या खुले इलाकों में घूमने वालों के लिए अचानक बारिश और 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं घातक हो सकती हैं. बारिश के गियर और मजबूत जूते साथ रखें. बिजली कड़कने के दौरान ऊंचे पेड़ों या जलाशयों के पास न रुकें. अपने फोन और पावर बैंक को हमेशा फुल चार्ज रखें. किसी भी ट्रेक पर जाने से पहले स्थानीय मौसम अपडेट जरूर चेक करें.

जिम में मौत को छूकर निकला शख्स: 165 KG का वेट गले पर गिरा, रोंगटे खड़े कर देगा Video

ट्रेवलर्स के लिए खास सलाह

यदि आप बुजुर्गों, बच्चों या गर्भवती महिलाओं के साथ यात्रा कर रहे हैं, तो गंतव्य स्थान के पास के अस्पतालों की जानकारी पहले से रखें. अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वे भारत के इस चरम मौसम के साथ तालमेल बिठाने के लिए खुद को समय दें और ट्रेवल इंश्योरेंस जरूर कराएं. याद रखें, साल 2026 में सामान्य से अधिक लू चलने के आसार हैं, इसलिए सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है.

स्मार्ट ट्रेवलिंग का मंत्र

अपनी यात्रा शुरू करने से पहले IMD की वेबसाइट या वेदर ऐप्स रोजाना चेक करें. भारी गर्मी के दौरान दोपहर का समय होटल या इनडोर दर्शनीय स्थलों पर बिताएं. बाहर का खाना खाते समय साफ-सफाई का खास ख्याल रखें ताकि पेट की बीमारियों से बचा जा सके. अगर शरीर में थोड़ा भी असहज महसूस हो, तो तुरंत आराम करें और डॉक्टर से सलाह लें.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

summer travelIMDHeatwavestorm

Trending news

मुर्शिदाबाद में वोटिंग से पहले बवाल: CPM एजेंट पर हमला, उंगली काटने का आरोप
West Bengal Election 2026
मुर्शिदाबाद में वोटिंग से पहले बवाल: CPM एजेंट पर हमला, उंगली काटने का आरोप
अभी दूसरा चरण बाकी, फिर भी 152 सीटें बंगाल विधानसभा चुनाव का टोन कैसे सेट कर देंगी?
West Bengal Assembly Election 2026
अभी दूसरा चरण बाकी, फिर भी 152 सीटें बंगाल विधानसभा चुनाव का टोन कैसे सेट कर देंगी?
'मैं किसी की 'B' टीम नहीं...', वोटिंग के दौरान हुमायूं कबीर के TMC पर गंभीर आरोप
West Bengal Election 2026
'मैं किसी की 'B' टीम नहीं...', वोटिंग के दौरान हुमायूं कबीर के TMC पर गंभीर आरोप
'इस बार परिवर्तन नहीं, तो सनातन खत्म हो जाएगा' वोटिंग के बीच बोले भाजपा के सुवेंदु
West Bengal Assembly Election 2026
'इस बार परिवर्तन नहीं, तो सनातन खत्म हो जाएगा' वोटिंग के बीच बोले भाजपा के सुवेंदु
Tamil Nadu Election 2026 LIVE: 9 बजे तक हुई 17.69 प्रतिशत वोटिंग, स्टालिन ने परिवार के साथ डाला वोट; TVK प्रमुख विजय ने की मतदान के समय को बढ़ाने की मांग
Tamilnadu Election 2026 Live Updates
Tamil Nadu Election 2026 LIVE: 9 बजे तक हुई 17.69 प्रतिशत वोटिंग, स्टालिन ने परिवार के साथ डाला वोट; TVK प्रमुख विजय ने की मतदान के समय को बढ़ाने की मांग
15 साल से ममता राज! सत्ता विरोधी लहर है, फिर भी भाजपा के लिए मुश्किल क्या है?
West Bengal Assembly Election 2026
15 साल से ममता राज! सत्ता विरोधी लहर है, फिर भी भाजपा के लिए मुश्किल क्या है?
West Bengal Election (Phase 1) LIVE: बंगाल में पहले चरण के लिए 152 सीटों पर वोटिंग जारी, सुबह 9 बजे तक 18.76% मतदान हुआ; सुवेंदु समेत कई दिग्गजों ने डाला वोट
West Bengal Election 2026
West Bengal Election (Phase 1) LIVE: बंगाल में पहले चरण के लिए 152 सीटों पर वोटिंग जारी, सुबह 9 बजे तक 18.76% मतदान हुआ; सुवेंदु समेत कई दिग्गजों ने डाला वोट
बंगाल चुनाव 2026: पहले चरण में करो या मरो की जंग, BJP-TMC के लिए निर्णायक मुकाबला आज
West Bengal Election 2026
बंगाल चुनाव 2026: पहले चरण में करो या मरो की जंग, BJP-TMC के लिए निर्णायक मुकाबला आज
बंगाल-तमिलनाडु में वोटिंग आज, ममता-स्टालिन की साख दांव पर
West Bengal Election 2026 Tamil Nadu Election 2026 Assam Election 2026
बंगाल-तमिलनाडु में वोटिंग आज, ममता-स्टालिन की साख दांव पर
तेज लू से तप रहे भारत में आज एकाएक पलटी मारेगा मौसम! इन 7 राज्यों में होगी तेज बारिश
weather update
तेज लू से तप रहे भारत में आज एकाएक पलटी मारेगा मौसम! इन 7 राज्यों में होगी तेज बारिश