कहीं भीषण लू तो कहीं आसमानी आफत! घूमने निकलने से पहले पढ़ लें IMD की ये चेतावनी, वरना बाद में पछताएंगे

क्या आप भी इस चिलचिलाती गर्मी में कहीं बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं? रुकिए! अप्रैल 2026 में भारत का मौसम किसी बड़ी पहेली जैसा हो गया है. एक तरफ सूरज आग उगल रहा है, तो दूसरी तरफ अचानक आने वाले तूफान रास्तों को रोकने के लिए तैयार हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने एक महत्वपूर्ण ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है, जो हर यात्री के लिए जान लेना बेहद जरूरी है.

गर्मी का टॉर्चर और तापमान 45 के पार

उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के बड़े हिस्से इस समय भीषण लू (Heatwave) की चपेट में हैं. दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पारा 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच झूल रहा है. ऐसे में अगर आप इन इलाकों की यात्रा कर रहे हैं, तो लू लगने का खतरा सबसे ज्यादा है. IMD के अनुसार, शहरी इलाकों में कंक्रीट के कारण 'हीट आइलैंड इफेक्ट' पैदा हो रहा है, जिससे गर्मी का अहसास सामान्य से कहीं अधिक हो रहा है.

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अचानक तूफान और बारिश का खतरा

जहां उत्तर भारत सूख रहा है, वहीं पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है. इसके अलावा ओडिशा, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे तटीय राज्यों में अचानक आने वाले तूफान आपकी यात्रा का मजा किरकिरा कर सकते हैं. उमस और बारिश के इस मेल से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है.

लू और हीटस्ट्रोक से कैसे बचें?

भीषण गर्मी में शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो सकता है, जिससे हीटस्ट्रोक का खतरा रहता है. सुरक्षित रहने के लिए ये तरीके अपनाएं. प्यास न लगने पर भी खूब पानी और इलेक्ट्रोलाइट पिएं. सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच बाहरी गतिविधियों से बचें. ढीले, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें और सिर को ढक कर रखें. सफर के दौरान ठंडी पट्टियों या पोर्टेबल पंखों का इस्तेमाल करें.

तूफान और बारिश के बीच सुरक्षा के टिप्स

पहाड़ी या खुले इलाकों में घूमने वालों के लिए अचानक बारिश और 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं घातक हो सकती हैं. बारिश के गियर और मजबूत जूते साथ रखें. बिजली कड़कने के दौरान ऊंचे पेड़ों या जलाशयों के पास न रुकें. अपने फोन और पावर बैंक को हमेशा फुल चार्ज रखें. किसी भी ट्रेक पर जाने से पहले स्थानीय मौसम अपडेट जरूर चेक करें.

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ट्रेवलर्स के लिए खास सलाह

यदि आप बुजुर्गों, बच्चों या गर्भवती महिलाओं के साथ यात्रा कर रहे हैं, तो गंतव्य स्थान के पास के अस्पतालों की जानकारी पहले से रखें. अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वे भारत के इस चरम मौसम के साथ तालमेल बिठाने के लिए खुद को समय दें और ट्रेवल इंश्योरेंस जरूर कराएं. याद रखें, साल 2026 में सामान्य से अधिक लू चलने के आसार हैं, इसलिए सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है.

स्मार्ट ट्रेवलिंग का मंत्र

अपनी यात्रा शुरू करने से पहले IMD की वेबसाइट या वेदर ऐप्स रोजाना चेक करें. भारी गर्मी के दौरान दोपहर का समय होटल या इनडोर दर्शनीय स्थलों पर बिताएं. बाहर का खाना खाते समय साफ-सफाई का खास ख्याल रखें ताकि पेट की बीमारियों से बचा जा सके. अगर शरीर में थोड़ा भी असहज महसूस हो, तो तुरंत आराम करें और डॉक्टर से सलाह लें.