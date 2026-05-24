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हीटवेव से मिलेगी परमानेंट छुट्टी! सीधे बैग पैक कर निकल जाएं देश के इन खूबसूरत हिल स्टेशन्स पर, कम बजट में मिलेगा दिसंबर वाला मजा

Hill Stations To Visit In India: उत्तर भारत में पड़ रही तेज गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. ऐसे में अगर आप भी छुट्टियों में किसी ऐसी जगह की तलाश कर रहे हैं, जहां ठंडी हवा, शांत माहौल और भीड़ से राहत मिले, तो ये जगहें आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकती हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 24, 2026, 11:52 AM IST
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हीटवेव से मिलेगी परमानेंट छुट्टी! सीधे बैग पैक कर निकल जाएं देश के इन खूबसूरत हिल स्टेशन्स पर, कम बजट में मिलेगा दिसंबर वाला मजा

Hill Stations To Visit In India: देश के कई हिस्सों में इस समय गर्मी अपने चरम पर है. चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है. पहले लोग गर्मी से राहत पाने के लिए शिमला, मनाली और मसूरी जैसे मशहूर हिल स्टेशन पहुंच जाते थे, लेकिन अब वहां भी भीड़ और बढ़ते तापमान ने लोगों का मजा थोड़ा कम कर दिया है. ऐसे में अगर आप इस बार कुछ नई और कम भीड़ वाली जगहों पर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो देश में ऐसी कई जगहें मौजूद हैं, जहां आज भी मौसम काफी सुहावना रहता है. यहां पहुंचकर न सिर्फ आपको गर्मी से राहत मिलेगी, बल्कि सुकून का भी अलग एहसास होगा.

तवांग की वादियां आपको दूसरी दुनिया में ले जाएंगी

अरुणाचल प्रदेश का तवांग गर्मियों में घूमने के लिए शानदार जगह मानी जाती है. यहां के ऊंचे पहाड़, बादलों से घिरी सड़कें और ठंडी हवाएं इसकी सबसे बड़ी पहचान हैं. मई-जून की गर्मी में भी यहां का मौसम काफी ठंडा रहता है. तवांग मठ, खूबसूरत झीलें और चारों तरफ फैली हरियाली यहां आने वाले लोगों को अलग अनुभव देती हैं. यहां पहुंचकर शहर की भागदौड़ से दूर शांति महसूस होती है.

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मुनस्यारी में मिलेगा पहाड़ों के बीच सुकून

अगर आप उत्तराखंड में भीड़ से दूर कोई शांत जगह ढूंढ रहे हैं, तो मुनस्यारी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. यह छोटा सा पहाड़ी कस्बा नेपाल और तिब्बत बॉर्डर के पास स्थित है. यहां से दिखाई देने वाली पंचचूली की बर्फीली चोटियां लोगों का मन मोह लेती हैं. सुबह का कोहरा और शाम की ठंडी हवा पूरे माहौल को और खूबसूरत बना देती है. नेचर से प्रेम करने वालों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं मानी जाती.

युसमर्ग में मिलेगी शांति और ठंडी हवा

कश्मीर घूमने वाले ज्यादातर लोग गुलमर्ग या पहलगाम जाते हैं, लेकिन युसमर्ग आज भी कम भीड़ वाली जगहों में शामिल है. श्रीनगर से कुछ दूरी पर मौजूद यह जगह अपने हरे मैदानों और देवदार के जंगलों के लिए जानी जाती है. यहां का शांत माहौल आपको शहर की भागदौड़ से दूर ले जाता है. अगर आप नेचर के बीच कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं, तो यह जगह बेहतरीन हो सकती है.

कल्पा आज भी बचाए हुए है अपनी ठंडी पहचान

हिमाचल प्रदेश के कई हिल स्टेशन अब पहले की तरह ठंडे नहीं रहे, लेकिन कल्पा आज भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए है. किन्नौर क्षेत्र में मौजूद यह गांव बर्फीली चोटियों और सेब के बागों के लिए जाना जाता है. यहां न ज्यादा ट्रैफिक मिलता है और न ही शहर जैसा शोर. ठंडी हवाएं और शांत माहौल लोगों को यहां बार-बार आने के लिए मजबूर कर देता है.

हाफलोंग की खूबसूरती जीत लेगी दिल

असम का हाफलोंग अभी भी बहुत कम लोगों की ट्रैवल लिस्ट में शामिल होता है. यही वजह है कि यहां भीड़ कम और शांति ज्यादा मिलती है. हरी-भरी पहाड़ियां, खूबसूरत झीलें और ताजा हवा इस जगह को खास बनाती हैं. इसे कई लोग ईस्ट का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं. अगर इस बार आप कुछ नया और अलग अनुभव लेना चाहते हैं, तो यह जगह शानदार साबित हो सकती है.

सिर्फ घूमने नहीं, सुकून लेने भी जाएं

गर्मी की छुट्टियों में सिर्फ भीड़भाड़ वाले टूरिस्ट स्पॉट्स ही ऑप्शन नहीं होते. कई ऐसी जगहें भी हैं, जहां प्रकृति आज भी अपने असली रूप में मौजूद है. अगर आप भी हीटवेव से बचकर कुछ दिन ठंडी हवाओं और शांत माहौल के बीच बिताना चाहते हैं, तो इन जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें:- मनाली-नैनीताल वाली भीड़ छोड़ो! गर्मियों में इन छिपे डेस्टिनेशंस का बनाएं प्लान...

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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