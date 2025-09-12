समर vs विंटर vs मॉनसून! गोवा घूमने के लिए कौन सा मौसम है सबसे बेस्ट? जब पार्टी और नाइटलाइफ का ले पाएंगे मजा

Best time to visit Goa: अगर आप गोवा घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि किस मौसम में घूमने का प्लान बनाया जाए तो इस खबर में आपको हम यहां घूमने का सबसे सही समय बताएंगे. पहले तो ये जान लीजिए कि गोवा अपने बीच और पार्टी के साथ ही नाइटलाइफ के लिए काफी फेमस है. यहां घूमने के लिए भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी टूरिस्ट्स भी काफी संख्या में आते हैं. यहां के प्रमुख समुद्र तटों की बात करें तो बागा, कलंगुट, अंजुना और पालोलेम हैं. यहां आपको वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का भी मौका मिलेगा. हालांकि अगर आप सही समय पर जाएंगे तो यहां ज्यादा इंजॉय कर सकेंगे.

मॉनसून में गोवा की प्लानिंग

अगर आपको मॉनसून में गोवा घूमने जाना है तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि इस मौसम में आपको यहां काफी हरियाली और शानदार नेचुरल ब्यूटी मिलेगी. साथ ही बारिश के मौसम में ये ऑफबीट डेस्टिनेशन है तो आपके लिए यहां घूमना बजट फ्रैंडली भी हो सकता है. हालांकि मॉनसून में आपको यहां बहुत ज्यादा इंजॉय करने को नहीं मिलेगा. ये बजट फ्रैंडली डेस्टिनशन के हिसाब से एकदम बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन मॉनसून यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा मौसम नहीं है.

ये भी पढ़ें- "गोवा भूल जाइए! ये 5 Beaches इतने खूबसूरत हैं कि वहां से लौटने का मन ही नहीं करेगा"

Add Zee News as a Preferred Source

गर्मियों में गोवा घूमने का प्लान

गोवा घूमने के लिए अगर आप गर्मियों के मौसम को बेस्ट मान रहे हैं तो ये आपके लिए काफी हद तक अच्छा हो सकता है. इस मौसम में आप बीच पर मस्ती कर सकेंगे और साथ में ही यहां कई वॉटर स्पॉर्ट्स एक्टिविटीज भी इंजॉय कर सकेंगे. हालांकि इस मौसम में भी गोवा घूमना एकदम परफेक्ट नहीं है, क्योंकि गर्मियों में यहां चिलचिलाती धूप आपको परेशान कर सकती है. हालांकि इस मौसम में भी ये आपके लिए बजट फ्रैडली डेस्टिनेशन हो सकता है. इसलिए गर्मियों में यहां दोस्तों के साथ घूमने जाना अच्छा विकप्ल हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट नहीं.

गोवा घूमने के लिए सबसे अच्छा मौसम

अगर आप गोवा को फील करना चाहते हैं तो यहां घूमने का सबसे सही समय अक्टूबर से मार्च के बीच हो सकता है. दरअसल अक्टूबर में सर्दियों की हल्की दस्तक होती है. ऐसे में आपको बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं लगेगी और साथ में ही यहां आप इस मौसम में खूब इंजॉय कर सकेंगे. इस मौसम में 20°C से 30°C के बीच तापमान रहता है और मौसम सुहावना होता है. ऐसे में यहां आप दिन भर बिना चिलचिलाती गर्मी की टेंशन लिए घूम सकते हैं.