पार्टनर को देना चाहते हैं सरप्राइज तो बना लें इन जगहों का प्लान, सनसेट और बीचेस के साथ बनेगा हर लम्हा स्पेशल!

Romantic Sunset Beaches in India: अपने पार्टनर को सरप्राइज देना चाहते हैं और हर पल को खास बनाना चाहते हैं तो कुछ जगहें ऐसी हैं जहां का सनसेट और बीचेस का माहौल आपके लम्हों में चार चांद लगा देगा. इन जगहों पर जाकर आप न सिर्फ सुकून महसूस करेंगे, बल्कि एक-दूसरे के साथ बिताए पल यादगार बन जाएंगे.

गोवा - बीच लवर्स के लिए

गोवा को अक्सर "रोमांस का हब" कहा जाता है और यह वाकई में सच है. यहां के सुनहरे बीच और शांत पानी का नजारा आपके सरप्राइज को और भी स्पेशल बना देगा.

पालोलेम बीच (Palolem Beach):

यह बीच अपनी शांत और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर है. शाम के समय यहां बैठकर सनसेट देखना किसी जादू से कम नहीं.

अरामबोल बीच (Arambol Beach):

अगर आप कुछ अलग चाहते हैं तो अरामबोल जा सकते हैं. यहां का हिप्पी कल्चर, लाइव म्यूजिक और शांत सनसेट का नजारा आपके पार्टनर को बहुत पसंद आएगा.

चापोरा फोर्ट (Chapora Fort):

यहां से वागाटोर बीच का खूबसूरत नज़ारा दिखता है और सनसेट के समय यह जगह और भी रोमांटिक हो जाती है.

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह - सपनों जैसा अनुभव

अगर आप भीड़-भाड़ से दूर, शांत और बेदाग खूबसूरती वाली जगह पर जाना चाहते हैं, तो अंडमान आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है. यहां का साफ नीला पानी और सफेद रेत आपकी ट्रिप को यादगार बना देगा.

राधानगर बीच (Radhanagar Beach):

हैवलॉक आइलैंड पर स्थित यह बीच एशिया के सबसे खूबसूरत बीचेस में से एक है. यहां का सनसेट देखना एक ऐसा अनुभव है, जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे.

सेल्यूलर जेल (Cellular Jail):

शाम के समय यहां होने वाला लाइट एंड साउंड शो आपको भारत के इतिहास से जोड़ता है. यह अनुभव आपके रोमांटिक ट्रिप को एक यादगार एक्सपीरियंस रहेगा.

नॉर्थ बे आइलैंड और रॉस आइलैंड: इन जगहों पर जाकर आप स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं और समुद्री जीवन की खूबसूरती को करीब से देख सकते हैं.

केरल - शांत और हरे-भरे बैकवॉटर्स

केरल को "भगवान का अपना देश" कहा जाता है, और यहां की प्राकृतिक सुंदरता हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है. यहां के शांत बैकवॉटर्स और खूबसूरत बीच आपके सरप्राइज को एक नया आयाम देंगे.

कोवलम बीच (Kovalam Beach): तिरुवनंतपुरम के पास स्थित यह बीच अपनी तीन खूबसूरत अर्धचंद्राकार खाड़ियों के लिए जाना जाता है. यहां शाम को फिशिंग बोट्स को देखना और सनसेट का लुत्फ उठाना बहुत रोमांटिक होता है.