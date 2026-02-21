क्या अब स्विट्जरलैंड में एंट्री होगी बंद? '1 करोड़' का वो जादुई आंकड़ा, जिसने पूरे यूरोप में मचाया हड़कंप!

Advertisement
स्विट्जरलैंड में 1 करोड़ की आबादी सीमा तय करने के प्रस्ताव पर जनमत संग्रह होने जा रहा है. दक्षिणपंथी पार्टी के इस कदम से यूरोपीय संघ के साथ समझौतों और देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 21, 2026, 12:21 PM IST
Switzerland Population: यूरोप के समृद्ध देशों में गिने जाने वाले स्विट्जरलैंड में इस गर्मी एक अहम जनमत संग्रह होने जा रहा है. दक्षिणपंथी दल स्विस पीपुल्स पार्टी (एसवीपी) ने देश की आबादी को 10 मिलियन यानी एक करोड़ तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा है. इस पहल को “नो टू ए 10 मिलियन स्विट्जरलैंड” नाम दिया गया है. मौजूदा आबादी लगभग 9.1 मिलियन है और प्रस्ताव के अनुसार 9.5 मिलियन पार करते ही नए लोगों के प्रवेश पर कड़े कदम उठाए जाएंगे.

क्यों है यह मुद्दा इतना बड़ा?

अगर आबादी 10 मिलियन तक पहुंचती है और घटती नहीं, तो सरकार को यूरोपीय संघ के साथ मुक्त आवाजाही समझौते से बाहर निकलना पड़ सकता है. यूरोपीय यूनियन के साथ यह समझौता स्विट्जरलैंड के लिए बेहद अहम है, क्योंकि देश का बड़ा हिस्सा निर्यात इसी बाजार में जाता है. ऐसे में इस प्रस्ताव को सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण नहीं, बल्कि आर्थिक नीति का बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

किसका है समर्थन और विरोध?

एसवीपी का दावा है कि तेजी से बढ़ती आबादी किराए बढ़ा रही है और सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव डाल रही है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, लगभग 27% निवासी विदेशी नागरिक हैं. पार्टी का कहना है कि “जनसंख्या विस्फोट” बुनियादी ढांचे को प्रभावित कर रहा है. हालांकि, संसद के दोनों सदन, व्यापारिक संगठनों और वित्तीय क्षेत्र ने इस पहल का कड़ा विरोध किया है.

कारोबार जगत क्यों चिंतित?

बड़ी कंपनियां जैसे Roche, UBS और Nestle ने चेतावनी दी है कि यदि यूरोपीय कामगारों की आवाजाही सीमित हुई तो उद्योगों को भारी झटका लगेगा. प्रमुख व्यापारिक संगठन Economiesuisse ने इसे अराजक पहल करार दिया है. उनका कहना है कि कई कंपनियां यूरोपीय श्रमिकों पर निर्भर हैं और प्रतिबंधों के चलते उन्हें देश से बाहर जाना पड़ सकता है.

क्या कहते हैं समर्थक?

एसवीपी का तर्क है कि स्विट्जरलैंड की आबादी पिछले दशक में पड़ोसी यूरोपीय देशों की तुलना में पांच गुना तेजी से बढ़ी है. उनका मानना है कि देश की सीमित जमीन और संसाधनों के कारण सख्त नियंत्रण जरूरी है. पार्टी लंबे समय से आव्रजन विरोधी अभियान चलाती रही है और अपराध व सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाती रही है.

जनमत संग्रह कैसे काम करता है?

स्विट्जरलैंड की प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली नागरिकों को लोकप्रिय पहल लाने की अनुमति देती है. यदि 18 महीनों में 100,000 हस्ताक्षर जुटा लिए जाएं, तो प्रस्ताव पर मतदान कराया जाता है. हालांकि इतिहास बताता है कि ऐसी पहलों में से केवल लगभग 10% ही पारित हो पाती हैं. हालिया सर्वे में करीब 48% मतदाताओं ने इस प्रस्ताव का समर्थन जताया, जो देश के भीतर गहरी विभाजित राय को दर्शाता है. अब सबकी नजर जून में होने वाले मतदान पर है, जो तय करेगा कि स्विट्जरलैंड खुली अर्थव्यवस्था की राह पर आगे बढ़ेगा या सख्त जनसंख्या नियंत्रण की ओर कदम बढ़ाएगा.

