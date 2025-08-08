स्विट्जरलैंड ने भारतीयों के लिए खोले दरवाजे, कहा- 'बस सही डॉक्यूमेंट्स लाओ, वीजा पक्का'
स्विट्जरलैंड ने भारतीयों के लिए खोले दरवाजे, कहा- 'बस सही डॉक्यूमेंट्स लाओ, वीजा पक्का'

स्विट्जरलैंड घूमने की सोच रहे टूरिस्ट्स के लिए अब वीजा के नियमों में कुछ बड़ा बदलाव भी किया गया है. दरअसल अब इस बदलाव के तहत सही डॉक्यूमेंट्स लाने पर वीजा मिल जाएगा. यानी कि शेन्जेन वीजा की प्रोसेस को आसान बना दिया गया है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 08, 2025, 09:55 AM IST
स्विट्जरलैंड ने भारतीयों के लिए खोले दरवाजे, कहा- 'बस सही डॉक्यूमेंट्स लाओ, वीजा पक्का'

Switzerland Visa Rules: अगर आप स्विट्जरलैंड जाने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहद जरूरी खबर है. दरअसल वहां के शेन्जेन वीजा के नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं, जिनके बारे में भारतीय यात्रियों को जानना जरूरी है. दरअसल अब वीजा आवेदन प्रक्रिया को और भी साफ और आसान बनाया जा रहा है. इसके लिए यह तय किया गया है कि सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को स्वीकार किया जाएगा, जो आधिकारिक चेकलिस्ट में दिए गए हैं. किसी भी दूसरे कागजात या अपील पर अब विचार नहीं होगा. दरअसल यह जानकारी VFS Global की तरफ से दी गई है, जो स्विस दूतावास के लिए वीजा प्रक्रिया का काम संभालती है.

पासपोर्ट से जुड़ी अहम बातें
नए नियमों के तहत आपका पासपोर्ट पिछले 10 साल के भीतर ही जारी हुआ होना चाहिए. वहीं इसके अलावा पासपोर्ट की वैलिडिटी आपके वापस आने की तारीख से कम से कम 3 महीने ज्यादा होनी चाहिए और इसमें कम से कम दो खाली पन्ने होने चाहिए. एक और खास बात का भी ध्यान रखें कि अब हाथ से लिखे गए पासपोर्ट मान्य नहीं होंगे.

ये डॉक्यूमेंट्स भी हैं जरूरी
डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी वीजा कि नए नियमों में सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है. दरअसल फोटोग्राफ सहित आवेदन और कंपनी के लेटर से जुड़ी अपडेट दी गई है.  

फोटोग्राफ
फोटो बिल्कुल हाल ही में 6 महीने के अंदर खिंचा होना चाहिए. पुराना फोटो मान्य नहीं होगा. वहीं उसका बैकग्राउंड सफेद हो और वो 35 से 40 mm चौड़ाई में होनी जरूरी है. साथ ही फोटो को स्टेपल या पिन करने की जगह फॉर्म पर चिपकाना जरूरी है.

आवेदन फॉर्म
आपका वीजा आवेदन फॉर्म पूरी तरह से भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए. वहीं अगर आवेदक की उम्र 18 साल से कम है, तो उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक को हस्ताक्षर करना होगा.

कंपनी का पत्र
अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, तो आपको कंपनी के लेटरहेड पर एक पत्र देना होगा. इस पर एचआर या डायरेक्टर के साइन होने चाहिए. इस पत्र में आपकी पोस्ट, नौकरी की अवधि, आपकी यात्रा की तारीखें और उसका मकसद साफ-साफ लिखा होना चाहिए। इसमें एक "नो ऑब्जेक्शन" स्टेटमेंट भी शामिल होना चाहिए.

इंश्योरेंस 
ट्रैवल इंश्योरेंस अब अनिवार्य है. इसमें कम से कम 30,000 यूरो यानी लगभग 30 लाख रूपये का कवरेज होना चाहिए. यह आपकी पूरी ट्रिप की अवधि के लिए मान्य हो. इसमें मेडिकल इमरजेंसी के अलावा अस्पताल में भर्ती और रिटर्न टिकट आदि का खर्च भी कवर होना चाहिए.

बुकिंग का रखें ख्याल
इसके अलावा ट्रिप और ठहरने का सबूत होना चाहिए. शेंगेन देशों के बीच यात्रा करते समय आपको अपनी फ्लाइट या ट्रेन की टिकट और होटल बुकिंग का सबूत भी दिखाना होगा. साथ ही बैंक स्टेटमेंट के लिए भी एक नया नियम है. अब आपको सिर्फ पहले तीन और आखिरी दो पन्ने ही देने होंगे.

