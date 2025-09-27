Advertisement
सिर्फ ₹25,000 में करें सपनों के देश भूटान की शाही यात्रा! 4 दिन और 3 रात का ये 'ड्रीम प्लान', तुरंत करें प्लान

Bhutan travel budget: भूटान भारतीयों के लिए बिना वीज़ा का किफायती डेस्टिनेशन है. सिर्फ ₹25,000 में 4 दिन का टूर प्लान किया जा सकता है. इसमें एंट्री परमिट, SDF टैक्स, ट्रांसपोर्ट, बजट स्टे, खाना और गाइड शामिल हैं.

 

Reported By:  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 27, 2025, 01:22 PM IST
Bhutan travel budget: भूटान उन देशों में से है जिसे देखने का सपना कई भारतीय लंबे समय से देखते हैं. इसे “लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन” कहा जाता है, जहां प्राचीन मठ, हरे-भरे पहाड़ और अनोखी संस्कृति पर्यटकों को आकर्षित करती है. खास बात यह है कि भारतीयों को यहां जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती. सिर्फ एक एंट्री परमिट ही काफी है. अगर आप स्मार्ट तरीके से योजना बनाएं तो महज 25 हजार रुपये में 4 दिन और 3 रात का शानदार टूर संभव है. यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कम बजट में विदेश घूमना चाहते हैं.

भूटान जाने के नियम और शुल्क

भारतीय पर्यटकों को भूटान जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है. वोटर आईडी या पासपोर्ट के आधार पर एंट्री परमिट बन जाता है. हालांकि, यहां एक खास टैक्स "सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस" (SDF) लगती है. भारतीयों के लिए यह शुल्क 1,200 रुपये प्रति रात है. बच्चों (6 से 12 वर्ष) के लिए आधा और 5 साल से छोटे बच्चों के लिए यह शुल्क नहीं लिया जाता. यह राशि भूटान की “हाई वैल्यू, लो इंपैक्ट” नीति का हिस्सा है ताकि यहां का प्राकृतिक सौंदर्य और संस्कृति सुरक्षित रहे.

यात्रा का पूरा खर्च

25 हजार के बजट में आप आसानी से 4 दिन की यात्रा कर सकते हैं. खर्च में शामिल हैं– एंट्री परमिट 200 रुपये, SDF करीब 3,600 रुपये, भारत से भूटान तक बस/टैक्सी का किराया 3,500–5,000 रुपये, स्थानीय यात्रा 3,000 रुपये, होटल या होमस्टे का किराया 4,500–6,000 रुपये, भोजन 2,500–3,000 रुपये और गाइड चार्ज 1,500–2,500 रुपये. इस तरह कुल मिलाकर 20 से 25 हजार रुपये में आपका पूरा टूर हो जाएगा.

पहले दिन फुंटशोलिंग बॉर्डर से प्रवेश कर स्थानीय बाजार और वातावरण का आनंद लें. दूसरे दिन राजधानी थिम्फू जाएं और ताशिचो डजोंग, मेमोरियल चोर्टेन जैसे स्थलों का भ्रमण करें. तीसरे दिन पारो जाएं, जहां टाइगर नेस्ट मठ आपकी यात्रा का हाइलाइट होगा। चौथे दिन वापसी करें और अपनी यादों को संजोएं. हर जगह बजट होटल और होमस्टे मिलते हैं, जहां स्थानीय भोजन का स्वाद लेना न भूलें.

कम बजट में कैसे करें मज़ा दोगुना

अगर आप खर्च कम रखना चाहते हैं तो हवाई यात्रा से बचें और भूमि मार्ग चुनें. गाइड और टैक्सी साझा करें ताकि खर्च बंट जाए. खाने में छोटे ढाबों और स्थानीय रेस्तरां का चयन करें जहां किफायती और स्वादिष्ट थाली मिलती है. ईमा दत्शी और मोमोज यहां की विशेष डिश हैं जिन्हें जरूर आजमाना चाहिए. सही प्लानिंग से 25 हजार में भूटान की यात्रा न केवल संभव है बल्कि यादगार भी होगी.

;