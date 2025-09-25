कब होगी आपकी मौत, इस मंदिर में लगेगा पता? हजारों साल पहले ही लिख गया था भविष्य!

Vaitheeswaran Koil Temple Nadi Astrology: भविष्य देखने के लिए आप अगर ज्योतिष के पास जाते हैं और कुछ बातें जानकर चौंक जाते हैं तो ऐसा ही रिएक्शन आपका उस वक्त आएगा, जब हम आपको एक चमत्कारी मंदिर के बारे में बताएंगे. दरअसल यह मंदिर भविष्य दिखाने के लिए प्रसिद्ध है. आपको बता दें कि यहां आप अपने भविष्य और यहां तक कि अपनी मृत्यु के समय के बारे में भी जान सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब और काल्पनिक लगता है, लेकिन लोगों के अनुसार यह एकदम सच है. दरअसल हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के वैथीश्वरन कोइल मंदिर की, जो अपने 'नाड़ी ज्योतिष' के लिए दुनिया भर में जाना जाता है.

क्या है नाड़ी ज्योतिष?

यह कोई साधारण ज्योतिष नहीं है. यहां माना जाता है कि हजारों साल पहले ऋषि-मुनियों ने ताड़ के पत्तों पर हर इंसान का भविष्य लिख दिया था. इन पत्तों में सिर्फ आपका भविष्य ही नहीं, बल्कि आपके माता-पिता का नाम और आपकी जिंदगी की सारी बातें लिखी होती हैं. जब कोई व्यक्ति यहां आता है और अपनी मौत का समय जानना चाहता है तो उसे अपने अंगूठे का निशान देना होता है.

यह निशान एक विशेष बंडल में से संबंधित पत्ती को ढूंढने में मदद करता है. हैरानी की बात यह है कि इन पत्तों में 'आयु कांडम' नाम का एक अध्याय भी है, जिसमें इंसान की मौत का समय और जगह तक लिखी होती है. हालांकि यह प्रथा थोड़ी विवादास्पद भी है और कई बार धोखेबाजी के मामले भी सामने आए हैं, इसलिए सतर्क रहना भी जरूरी है.

मंदिर की कहानी

यह मंदिर सिर्फ भविष्य बताने के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी धार्मिक अहमियत के लिए भी जाना जाता है. बता दें कि यह भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें यहां 'वैद्यनाथ' यानी 'औषधि के देवता' के रूप में पूजा जाता है. कहते हैं कि यहां पूजा करने से स्किन से जुड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं. यह उन नवग्रह मंदिरों में से भी एक है, जो मंगल ग्रह को समर्पित है.

कैसे पहुंचें और कहां ठहरें?

अगर आप इस जगह जाना चाहते हैं, तो आप फ्लाइट, ट्रेन या सड़क मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं. यहां का सबसे नजदीकी एयर पोर्ट तिरुचिरापल्ली है, जबकि सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन 'वैथीश्वरन कोइल' ही है. यहां आपको ठहरने के लिए कई अच्छे होटल और गेस्ट हाउस भी मिल जाएंगे.यह मंदिर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है.

