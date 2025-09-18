तिरुपति से लेकर ऋषिकेश तक, कैसे दर्शन के साथ-साथ घूमने का तरीका बदल रहे टूरिस्ट? आप भी जानें

Temple Tourism in India: भारत को हमेशा से एक आध्यात्मिक देश माना गया है. लोग यहां मंदिरों, तीर्थ स्थलों और पवित्र नदियों के किनारे शांति और आशीर्वाद की तलाश में आते रहे हैं. पहले जहां इन्हें सिर्फ तीर्थ यात्रा कहा जाता था, वहीं अब यह नए दौर का टूरिज्म बन चुका है. मंदिर और आध्यात्मिक सर्किट अब सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं हैं, बल्कि ये तेजी से हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री को भी मजबूत कर रहे हैं.

मंदिर टाउन में क्यों बढ़ रही है भीड़?

क्या आप जानते हैं कि हर साल वाराणसी, तिरुपति, शिरडी, हरिद्वार, ऋषिकेश और पुरी जैसे शहरों में लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लोग पहुंचते हैं? पहले लोग सिर्फ पूजा-पाठ या अनुष्ठान करने आते थे, लेकिन अब वे कंफर्टेबल होटल, साफ-सुथरा खाना और लोकल एक्सपीरियंस भी चाहते हैं. यही बदलाव बड़ी-बड़ी चेन से लेकर छोटे होमस्टे तक सभी के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है.

किन-किन को हो रहा है फायदा?

स्पिरिचुअल टूरिज्म का असर सिर्फ ठहरने की जगहों तक सीमित नहीं है. रूबीस्टोन हॉस्पिटैलिटी के फाउंडर संदीप सिंह का कहना है कि रेस्टोरेंट्स में आने वाले यात्री, स्थानीय परिवहन (ऑटो, टैक्सी, रिक्शा), छोटे दुकानदार (स्मृति चिन्ह, हस्तशिल्प, धार्मिक सामान बेचने वाले) सभी को इसका सीधा फायदा मिल रहा है. जो यात्री मंदिर आते हैं, वे घर ले जाने के लिए भेंट, यादगार वस्तुएं और लोकल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं. इससे छोटे व्यवसायों को बड़ी कमाई का मौका मिलता है और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है.

योग, आयुर्वेद और मंदिर- नया कॉम्बिनेशन

क्या आपने सोचा था कि लोग अब मंदिरों की यात्रा के साथ योग रिट्रीट, ध्यान और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स भी जोड़ने लगे हैं? ऋषिकेश अब सिर्फ घाटों के लिए नहीं, बल्कि योग और मेडिटेशन के लिए भी प्रसिद्ध है. वाराणसी में लोग संगीत, ध्यान और भक्ति को साथ लेकर आध्यात्मिक अनुभव पाते हैं. पास के वेलनेस रिसॉर्ट्स अब पैकेज देते हैं जिसमें आस्था और सेहत दोनों शामिल हैं. त्योहारों जैसे नवरात्रि, दिवाली और मकर संक्रांति के दौरान लोग अब वीकेंड या छोटी छुट्टियों में मंदिर यात्राएं प्लान करते हैं. इससे सालभर यात्रियों की भीड़ बनी रहती है. जहां पहाड़ या समुद्र के किनारे घूमने का सीजन होता है, वहीं मंदिर पर्यटन हर महीने जारी रहता है.

आज के समय में मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं रहे. वे पर्यटन, आधुनिक सुविधाओं और लोकल अनुभवों का संगम बन गए हैं. यहां श्रद्धा के साथ-साथ एक्सप्लोरेशन और यादगार पल भी मिलते हैं. इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि स्पिरिचुअल टूरिज्म भारत की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का भविष्य तय कर रहा है.