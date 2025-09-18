तिरुपति से लेकर ऋषिकेश तक, कैसे दर्शन के साथ-साथ घूमने का तरीका बदल रहे टूरिस्ट? आप भी जानें
Advertisement
trendingNow12927049
Hindi Newsट्रैवल

तिरुपति से लेकर ऋषिकेश तक, कैसे दर्शन के साथ-साथ घूमने का तरीका बदल रहे टूरिस्ट? आप भी जानें

Spiritual Tourism India: भारत को हमेशा से एक आध्यात्मिक देश माना गया है. लोग यहां मंदिरों, तीर्थ स्थलों और पवित्र नदियों के किनारे शांति और आशीर्वाद की तलाश में आते रहे हैं. पहले जहां इन्हें सिर्फ तीर्थ यात्रा कहा जाता था, वहीं अब यह नए दौर का टूरिज्म बन चुका है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 18, 2025, 02:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तिरुपति से लेकर ऋषिकेश तक, कैसे दर्शन के साथ-साथ घूमने का तरीका बदल रहे टूरिस्ट? आप भी जानें

Temple Tourism in India: भारत को हमेशा से एक आध्यात्मिक देश माना गया है. लोग यहां मंदिरों, तीर्थ स्थलों और पवित्र नदियों के किनारे शांति और आशीर्वाद की तलाश में आते रहे हैं. पहले जहां इन्हें सिर्फ तीर्थ यात्रा कहा जाता था, वहीं अब यह नए दौर का टूरिज्म बन चुका है. मंदिर और आध्यात्मिक सर्किट अब सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं हैं, बल्कि ये तेजी से हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री को भी मजबूत कर रहे हैं.

मंदिर टाउन में क्यों बढ़ रही है भीड़?

क्या आप जानते हैं कि हर साल वाराणसी, तिरुपति, शिरडी, हरिद्वार, ऋषिकेश और पुरी जैसे शहरों में लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लोग पहुंचते हैं? पहले लोग सिर्फ पूजा-पाठ या अनुष्ठान करने आते थे, लेकिन अब वे कंफर्टेबल होटल, साफ-सुथरा खाना और लोकल एक्सपीरियंस भी चाहते हैं. यही बदलाव बड़ी-बड़ी चेन से लेकर छोटे होमस्टे तक सभी के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: शादी से पहले पार्टनर संग घूमें भारत की ये 5 खूबसूरत लोकेशन! प्री-वेडिंग के लिए बेस्ट

किन-किन को हो रहा है फायदा?

स्पिरिचुअल टूरिज्म का असर सिर्फ ठहरने की जगहों तक सीमित नहीं है. रूबीस्टोन हॉस्पिटैलिटी के फाउंडर संदीप सिंह का कहना है कि रेस्टोरेंट्स में आने वाले यात्री, स्थानीय परिवहन (ऑटो, टैक्सी, रिक्शा), छोटे दुकानदार (स्मृति चिन्ह, हस्तशिल्प, धार्मिक सामान बेचने वाले) सभी को इसका सीधा फायदा मिल रहा है. जो यात्री मंदिर आते हैं, वे घर ले जाने के लिए भेंट, यादगार वस्तुएं और लोकल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं. इससे छोटे व्यवसायों को बड़ी कमाई का मौका मिलता है और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है.

यह भी पढ़ें: भारत के इस गांव में पैदा होते हैं जुड़वां बच्चे, वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए रहस्य!

योग, आयुर्वेद और मंदिर- नया कॉम्बिनेशन

क्या आपने सोचा था कि लोग अब मंदिरों की यात्रा के साथ योग रिट्रीट, ध्यान और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स भी जोड़ने लगे हैं? ऋषिकेश अब सिर्फ घाटों के लिए नहीं, बल्कि योग और मेडिटेशन के लिए भी प्रसिद्ध है. वाराणसी में लोग संगीत, ध्यान और भक्ति को साथ लेकर आध्यात्मिक अनुभव पाते हैं. पास के वेलनेस रिसॉर्ट्स अब पैकेज देते हैं जिसमें आस्था और सेहत दोनों शामिल हैं. त्योहारों जैसे नवरात्रि, दिवाली और मकर संक्रांति के दौरान लोग अब वीकेंड या छोटी छुट्टियों में मंदिर यात्राएं प्लान करते हैं. इससे सालभर यात्रियों की भीड़ बनी रहती है. जहां पहाड़ या समुद्र के किनारे घूमने का सीजन होता है, वहीं मंदिर पर्यटन हर महीने जारी रहता है.

आज के समय में मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं रहे. वे पर्यटन, आधुनिक सुविधाओं और लोकल अनुभवों का संगम बन गए हैं. यहां श्रद्धा के साथ-साथ एक्सप्लोरेशन और यादगार पल भी मिलते हैं. इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि स्पिरिचुअल टूरिज्म भारत की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का भविष्य तय कर रहा है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

travelTemple Tourism

Trending news

संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बन गई कांग्रेस की आदत, BJP ने साधा राहुल पर निशाना
BJP
संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बन गई कांग्रेस की आदत, BJP ने साधा राहुल पर निशाना
महबूबा मुफ्ती को किया गया 'नजरबंद', कहा- ये है जम्मू-कश्मीर की कड़वी सच्चाई
Mehbooba Mufti home arrest
महबूबा मुफ्ती को किया गया 'नजरबंद', कहा- ये है जम्मू-कश्मीर की कड़वी सच्चाई
पीएम मोदी ने नेपाल की नई अंतरिम PM सुशीला कार्की को दिया समर्थन का भरोसा
PM Modi and Sushila Karki conversation
पीएम मोदी ने नेपाल की नई अंतरिम PM सुशीला कार्की को दिया समर्थन का भरोसा
'वोट ऑनलाइन नहीं किया जा सकता डिलीट..' राहुल गांधी के दावे पर आया चुनाव आयोग का जवाब
Election Commission
'वोट ऑनलाइन नहीं किया जा सकता डिलीट..' राहुल गांधी के दावे पर आया चुनाव आयोग का जवाब
नवरात्र पर भक्तों को मिलेंगे देवी के दर्शन, दोबारा शुरू वैष्णो देवी यात्रा
vaishno devi yatra resumes
नवरात्र पर भक्तों को मिलेंगे देवी के दर्शन, दोबारा शुरू वैष्णो देवी यात्रा
'चुनाव आयोग में हमारे आदमी...' हमें अंदर से मिल रही जानकारी; राहुल गांधी का दावा
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग में हमारे आदमी...' हमें अंदर से मिल रही जानकारी; राहुल गांधी का दावा
सबरीमाला मंदिर से कहां गया 4 किलो सोना? केरल हाईकोर्ट ने कहा- 3 हफ्ते में दो रिपोर्ट
Sabarimala temple gold missing
सबरीमाला मंदिर से कहां गया 4 किलो सोना? केरल हाईकोर्ट ने कहा- 3 हफ्ते में दो रिपोर्ट
1000 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा, पेथापुर में शुरू मेगा डिमोलिशन ड्राइव
Pethapur demolition drive
1000 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा, पेथापुर में शुरू मेगा डिमोलिशन ड्राइव
'जब मैं नहीं रुका तो मोदी क्यों रुकें', प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बदले शरद पवार
17 September PM Modi birthday
'जब मैं नहीं रुका तो मोदी क्यों रुकें', प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बदले शरद पवार
EC लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा, CEC वोट चोरों के रक्षक हैं: राहुल गांधी
rahul gandhi press conference
EC लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा, CEC वोट चोरों के रक्षक हैं: राहुल गांधी
;